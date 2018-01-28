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بنعتيق يتابع تطورات مقتل قاصر مغربي بهولندا‎

بنعتيق يتابع تطورات مقتل قاصر مغربي بهولندا‎
هسبريس من الرباط
الأحد 28 يناير 2018 - 15:08

أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تتبعها لتطورات قضية مقتل قاصر مغربي بهولندا؛ وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بكل من لاهاي وأمستردام.

وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، أوردت الوزارة أنه فور توصلها بخبر وفاة الشاب المغربي محمد بوشيخي، 17 سنة، بهولندا، مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب، باتصال هاتفي مع أب المرحوم لتقديم تعازي الحكومة المغربية إثر هذا الحادث المؤسف، وكذا التعبير لعائلة الفقيد على استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن عبر تعيين محام لمتابعة الملف قضائيا، وكذا التكفل بمصاريف ترحيل الجثمان لدفنه بالمغرب نزولا عند رغبة عائلته.

وشددت وزارة "بنعتيق" على أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى القنصلية العامة بأمستردام، فإن الفقيد كان معروفا بأعماله التطوعية في صفوف الشباب، وخاصة لفائدة اللاجئين مع مؤسسة السلام الهولندية المسلمة، ولا علاقة له بالاتجار بالمخدرات كما تم الترويج له في وسائل الإعلام.

وكشفت الوزارة المنتدبة أن الشخص الذي كان مستهدفا من الهجوم الذي راح ضحيته الشاب المغربي خطأ، هو هولندي الجنسية ينحدر من السورينام وتنسب إليه أفعال خارج القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Citoyenne du Monde الأحد 28 يناير 2018 - 15:57
Et qui suit le dossier du jeune homme violé par le fils de son parton et les autres pauvres victimes sur le territoire marocain ?
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11
2 - hmidane الأحد 28 يناير 2018 - 17:35
تابع ثم تابع، فربما يعود إلى الحياة.
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-7
3 - ahmed de toulouse الأحد 28 يناير 2018 - 18:32
ا سي بنعتيق واش كاين مواطنين من الدرجة الاولى واخرون من الدرجة التاسعة انا فقدت ابني رضوان بمدينة تولوز في غشت عندما اطلق عليه النار مجهولون حددنا هويتهم وسلمناها للقضاء الفرنسي
اسي بنعتيق رضوان رحمه الله كان بطل العالم في رياضة المصارعة البرازيلية كتبت عنه الصحف العالمية وتكلمت عليه قنوات اخبار مغربية و دولية الا وزراء حكومة ابن عرفة بالنسبة لهم رضوان رحمه الله مغربي من الدرجة التاسعة والكل يعرفه بالتضاهر في العواصم الاروبية ضد البوليزاريو لنا الله والوطن ولكم المكاسب والمناصب
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20
4 - raw daw الأحد 28 يناير 2018 - 18:45
هل من تسهيلات للجالية بخصوص السكن الاقتصادي
عدد كبير من الجالية اتجهت لقرض فوكاريم وذالك بوثائق محلية كخياطين ونجاريين داخل المغربي.

والسبب أن البنوك تطلب كشف حساب بنكي لا تتعدى نسبة المديونية فيه 40% وهو شئ غير متوفر للكثيرين من الجالية خاصة أن هناك جالية تحمل الاسم فقط من شدة الفقر والحاجة والديون و الضرائب.

لذالك لو خلق صندوق شبيه ب فوكاريم خاص بالجالية لا يطلب كشف حساب ،أو لا يطلب عتبة 40% سيكون فاتحة خير للماسكين من الجالية.
كما أنه لو بنية قرى سياحية فيها فيلات صغيرة من 80 m من طابقين على السواحل في الأقاليم الجنوبية المغربية (خاصة الداخلة التي تشتهر ب الرياضات البحرية) و يخصص لها صندوق تمويل طويل الأجل بدون فوائد أو فوائد رمزية سيكون فاتحة خير على الجالية و السياحة الداخلية والقضية الوطنية.
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6
5 - mre الأحد 28 يناير 2018 - 19:40
ديرو الجنسية لولادكم و متنساوش سبب خروجكم من المغرب..هاد السيد غير عياش مسكين. و اللي معشباهش هولاندا يخويها.
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2
6 - عبدالحق الأحد 28 يناير 2018 - 20:04
شكرا على تفاعلكم السيد عبدالكريم بنعتيق

ﻻول مرة نعلم بان الشاب الذي ثم اغتياله ﻻ يتاجر في المخدرات ، شكرا للوزارة على هذا التوضيح وعلى دعمكم لعاىلة الفقيد ،وجزاكم الله خير الجزاء على كل ما تقومون به من اجل مغاربة العالم
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