بنعتيق يتابع تطورات مقتل قاصر مغربي بهولندا‎

هسبريس من الرباط

أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تتبعها لتطورات قضية مقتل قاصر مغربي بهولندا؛ وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بكل من لاهاي وأمستردام.

وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، أوردت الوزارة أنه فور توصلها بخبر وفاة الشاب المغربي محمد بوشيخي، 17 سنة، بهولندا، مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب، باتصال هاتفي مع أب المرحوم لتقديم تعازي الحكومة المغربية إثر هذا الحادث المؤسف، وكذا التعبير لعائلة الفقيد على استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن عبر تعيين محام لمتابعة الملف قضائيا، وكذا التكفل بمصاريف ترحيل الجثمان لدفنه بالمغرب نزولا عند رغبة عائلته.

وشددت وزارة "بنعتيق" على أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى القنصلية العامة بأمستردام، فإن الفقيد كان معروفا بأعماله التطوعية في صفوف الشباب، وخاصة لفائدة اللاجئين مع مؤسسة السلام الهولندية المسلمة، ولا علاقة له بالاتجار بالمخدرات كما تم الترويج له في وسائل الإعلام.

وكشفت الوزارة المنتدبة أن الشخص الذي كان مستهدفا من الهجوم الذي راح ضحيته الشاب المغربي خطأ، هو هولندي الجنسية ينحدر من السورينام وتنسب إليه أفعال خارج القانون.