مغاربة "أنفيرس" يستنكرون بحث ممتلكاتهم بالمغرب

هسبريس من الرباط

استنكر مجموعة من المغاربة المقيمين بمقاطعة "أنفيرس" ببلجيكا إقدامَ المدير العام لمركز الرعاية الاجتماعية "فونس دو شاطو"، عن حزب الرابطة الفلامانية (NVA)، تعيينَ شركة هولندية "SOZA Expert"، تقوم بمهمة كشريك للمجلس، "للبحث في ممتلكات الأشخاص المحتملين في المغرب الذين يحصلون على معونات اجتماعية أو سكن اقتصادي من طرف مصالح الرعاية الاجتماعية".

هذه الخطوة، وفق مصادر متطابقة، لاقت استهجانا من طرف الهيئات السياسية التي اعتبرتها "قفزة في الهواء"، الغرض منها "الدعاية السياسية بحكم اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية بداية أكتوبر المقبل"، خصوصا أن مجموعة من التساؤلات بدأت تطرح حول قانون المحققين الخاصين والتجسس، "الذي ينص على قواعد صارمة باعتبار أن البحث سيتم في دولة ذات سيادة".

من جانبه، نفى المتحدث باسم رئيس مجلس الرعاية الاجتماعية هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المجلس "لا يستهدف بهذا القرار أي جنسية"، مضيفا: "لا يتعلق الأمر بعمل إطار متعلق بمجال عمل المحققين الخاصين، ولكن تتعلق المسألة بشخص سيبحث في السجلات المحلية".

ووفقا لكاتب الدولة المعني بالتهرب الضريبي ومنع الاحتيال، فيليب دو باكر، عن الحزب الليبيرالي، فإن "أي شخص يقوم بالبحث في الملفات الشخصية خارج الإطار القانوني، هو محقق خاص، يجب أن يكون له تصريح وموافقة من طرف وازرة الداخلية البلجيكية".

كما قدم عضو مجلس الرعاية الاجتماعية "يوهان بيترس"، عن الحزب الاشتراكي، شكوى إلى محافظ مقاطعة "أنفيرس"، كاتي بيركس، لكنها "لم تحظ بالمتابعة من طرف المحافظ".

من جهتهم، دعا مغاربة "أنفيرس" المصالح الديبلوماسية المغربية إلى سرعة التحرك للدفاع عن المصالح المغربية في بلجيكا، "والقيام بمبادرات تحسيسية، ولقاءات تواصلية لدى الأحزاب الفلامانية لرفع اللبس وتبديد الشكوك".