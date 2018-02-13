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كُتّاب وآراء
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وزارة الجالية تتدخل لنقل جثامين مغاربة بالإمارات
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:00
أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها، فِي إطار مواكبة مغاربة العالم الذين يوجدون في وضعية صعبة، سارعت إلى ربط الاتصال بسفارة المغرب بأبوظبي، والقنصلية العامة بدبي، من أجل استعجال الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين مواطنين مغاربة توفوا اختناقا بالدخان بمدينة الشارقة الإماراتية.
وكانت مواطنة مغربية تدعى بن زكور سناء وابناها المقيمان بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة توفوا اختناقا بالدخان جراء حريق وقع بالبناية التي كانوا يسكنون فيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - OUSSAMA الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:36
مادا عسانا أن نقول سوى إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم إرحمهم و اقبلهم عندك في الجنة مع الشهداء و الأبرار و أرزق أهلهم الصبر و السلوان و عوض محبتهم صبرا
2 - حامل الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:39
الموت حقيقة يؤمن بها الكل لكن الإختلاف في الإيمان بحياة ما بعد الموت و هي الآخرة فالمؤمن يؤمن بها
ولذالك يسمى مؤمنا والكافر لا يؤمن بها ولذالك يسمى كافرا ملحدا وليسأل كل واحد منا نفسه ويحاسبها قبل أن تخطفه هذه الموت هل صليت وحافظت عليها في وقتها؟هل أديت الزكاة؟هل قرأت كتاب الله بتدبر وعملت به؟هل ابتعدت عن الغيبة والنميمة وكل ما حرم الله سبحانه؟هل تبت إلى الله توبة صادقة خالصة لوجهه.
اللهم ارحم أموات المسلمين وتجاوز عنهم واجعل مثواهم الجنة آمين.
ولذالك يسمى مؤمنا والكافر لا يؤمن بها ولذالك يسمى كافرا ملحدا وليسأل كل واحد منا نفسه ويحاسبها قبل أن تخطفه هذه الموت هل صليت وحافظت عليها في وقتها؟هل أديت الزكاة؟هل قرأت كتاب الله بتدبر وعملت به؟هل ابتعدت عن الغيبة والنميمة وكل ما حرم الله سبحانه؟هل تبت إلى الله توبة صادقة خالصة لوجهه.
اللهم ارحم أموات المسلمين وتجاوز عنهم واجعل مثواهم الجنة آمين.
3 - مستغربة مغتربة الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:20
انا لي وجهة نظر في موضوع إرجاع جثامين الجالية إلى المغرب سواء من طرف الأهل أو الدولة وأرى أنه من افضل دفنهم في مقبرة إسلامية داخل بلد الوفاة و تسخير هذه الأموال لخدمة الفقراء والمحتاجين في المغرب وايضا التصدق بها على الميت مت طرف الأهل.
ومن الأسباب ايضا هو تأخر دفن الميت حيث أحيانا قد يأخذ الأمر أكثر من أسبوعين إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها مع الجثة حيث يتم تفريغها من الأحشاء والسوائل.وقد اوصيت زوجي وعائلتي أنه إذا توفيت خارج المغرب بأن يدفنوني بمكان الوفاة وأطلب مت الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يتوفنا وهو راضٍ عنا
ومن الأسباب ايضا هو تأخر دفن الميت حيث أحيانا قد يأخذ الأمر أكثر من أسبوعين إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها مع الجثة حيث يتم تفريغها من الأحشاء والسوائل.وقد اوصيت زوجي وعائلتي أنه إذا توفيت خارج المغرب بأن يدفنوني بمكان الوفاة وأطلب مت الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يتوفنا وهو راضٍ عنا
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