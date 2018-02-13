وزارة الجالية تتدخل لنقل جثامين مغاربة بالإمارات

هسبريس من الرباط

أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها، فِي إطار مواكبة مغاربة العالم الذين يوجدون في وضعية صعبة، سارعت إلى ربط الاتصال بسفارة المغرب بأبوظبي، والقنصلية العامة بدبي، من أجل استعجال الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين مواطنين مغاربة توفوا اختناقا بالدخان بمدينة الشارقة الإماراتية.

وكانت مواطنة مغربية تدعى بن زكور سناء وابناها المقيمان بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة توفوا اختناقا بالدخان جراء حريق وقع بالبناية التي كانوا يسكنون فيها.