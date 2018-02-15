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كُتّاب وآراء
المغاربة يتصدرون عدد المسلمين المقيمين بإسبانيا
أشار تقرير إسباني صادر عن اتحاد الجاليات المسلمة بإسبانيا والمرصد الأندلسي للدراسات الديموغرافية إلى ارتفاع عدد المسلمين بالجارة الشمالية بنسبة 1,4 في المائة خلال سنة 2017، ليبلغ عددهم الإجمالي مليونا و95 ألف مهاجر.
وأضاف التقرير أن معدل المسلمين بالتراب الأيبيري حقق ارتفاعا ملموسا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغاربة يتصدرون جميع الجاليات الأجنبية المقيمة بالبلاد برقم يلامس 747.872، يليهم الباكستانيون بـ 80 ألفا، ثم السنغاليون بـ 60 ألفا.
صحيفة "Sevillainfo" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن زيادة ملحوظة سجلت في عدد الأطفال المتحدرين من الأسر المسلمة خلال السنة الماضية، بنسبة 64 في المائة من مجموع المسلمين المقيمين بمختلف مناطق التراب الإسباني، وبمعدل إجمالي يصل إلى 540,326.
وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية بلغ 309,708، كما أن نسبة الذين اعتنقوا الإسلام بلغت 24 ألفا و440 شخصا، مبرزا في المنحى ذاته أن الجاليات المسلمة بإسبانيا فقدت 120.771 فردا، بعضهم توفي وبعضهم هاجر إلى دول أخرى.
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تعليقات الزوّار (3)
الخوارج كانوا مجرمين وقتلة، ولم يتجرأ أحد من صحابة الرسول على إخراجهم من الملة الاسلامية.
وأنت تفرق الاسلام على من تحب. تواضع وحارب الانانية. وستكون صادقا لو أريتني مكانك في الجنة، للأنك على ما يبدو تعرف ما هو الاسلام الحق