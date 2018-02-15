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المغاربة يتصدرون عدد المسلمين المقيمين بإسبانيا

المغاربة يتصدرون عدد المسلمين المقيمين بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الخميس 15 فبراير 2018 - 13:03

أشار تقرير إسباني صادر عن اتحاد الجاليات المسلمة بإسبانيا والمرصد الأندلسي للدراسات الديموغرافية إلى ارتفاع عدد المسلمين بالجارة الشمالية بنسبة 1,4 في المائة خلال سنة 2017، ليبلغ عددهم الإجمالي مليونا و95 ألف مهاجر.

وأضاف التقرير أن معدل المسلمين بالتراب الأيبيري حقق ارتفاعا ملموسا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المغاربة يتصدرون جميع الجاليات الأجنبية المقيمة بالبلاد برقم يلامس 747.872، يليهم الباكستانيون بـ 80 ألفا، ثم السنغاليون بـ 60 ألفا.

صحيفة "Sevillainfo" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن زيادة ملحوظة سجلت في عدد الأطفال المتحدرين من الأسر المسلمة خلال السنة الماضية، بنسبة 64 في المائة من مجموع المسلمين المقيمين بمختلف مناطق التراب الإسباني، وبمعدل إجمالي يصل إلى 540,326.

وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية بلغ 309,708، كما أن نسبة الذين اعتنقوا الإسلام بلغت 24 ألفا و440 شخصا، مبرزا في المنحى ذاته أن الجاليات المسلمة بإسبانيا فقدت 120.771 فردا، بعضهم توفي وبعضهم هاجر إلى دول أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوحي الخميس 15 فبراير 2018 - 13:49
أنا أظن أن هناك خطأ كبير باين المغاربة و الإسلام الإسلام الذي في إسبانيا ليس إسلام واكول يعلم دالك كما قال رسول لله بدا إسلام غريب و يعود غريب فطوبى للغرباء أما الإسلام الذي لا ينهى على منكر و يبح تبرج و سرقة و زينة هذا ليس إسلام ...إسلام ليس موجود حتى في البلاد التي أنزل فيها الوحي
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-8
2 - الصدارة الخميس 15 فبراير 2018 - 14:15
المغاربة يتصدرون المراكز الأولى في كل شيء...الدين.الشطيح. السياسة.الشفرة.الكذوب.....
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16
3 - aziz الخميس 15 فبراير 2018 - 14:34
يأخي، تفهم الاسلام كما تشاء وتؤول الحديث كما تشاء وتخرج من الاسلام من تشاء.
الخوارج كانوا مجرمين وقتلة، ولم يتجرأ أحد من صحابة الرسول على إخراجهم من الملة الاسلامية.

وأنت تفرق الاسلام على من تحب. تواضع وحارب الانانية. وستكون صادقا لو أريتني مكانك في الجنة، للأنك على ما يبدو تعرف ما هو الاسلام الحق
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