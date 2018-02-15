وزارة الجالية تتكلف بنقل أربعة جثامين لمغاربة بليبيا

هسبريس من وزان

وصلت جثامين أربعة أفراد من أسرة مغربية إلى مدينة وزان، اليوم الخميس، بعدما كانت الأسرة قد لقيت مصرعها، الأسبوع الماضي، في حادثة سير بمنطقة دافنية الليبية، وتم نقل الجثامين في وقت سابق من تونس إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وفور وصول الجثامين إلى دار الضمانة، جرى تشييعها في جنازة مهيبة، وسط حضور لافت لشخصيات محلية ومنتخبين وسياسيين، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأقارب وأصدقاء العائلة، وتوجه موكب الجنازة إلى مقبرة حي القشريين حيث ووريت الجثامين الثرى.

ويتعلق الأمر بالتهامي طابيش من مواليد 1978، وزوجته فاطمة اشويطر، وابنيهما أنس وزياد، كانوا قد فارقوا الحياة في حادث أليم بالأراضي الليبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزيتونة بمدينة زليتن.

وأوضحت مصادر قريبة من عائلة الضحايا، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الجالية، فور إخطارها بالحادث، تواصلت مع السفارة المغربية بتونس ونسقت مع القنصل العام للمملكة هناك لاتخاذ إجراءات نقل الجثامين وتسهيل عملية الترحيل حتى يتم دفن الضحايا بمدينتهم الأم ووسط ذويهم.