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مباحثات تجمع بنعتيق بوزير ألماني في دوسلدورف‎

مباحثات تجمع بنعتيق بوزير ألماني في دوسلدورف‎
هسبريس من دوسلدورف
الاثنين 12 مارس 2018 - 14:05

عقد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اجتماعا مع الوزير المكلف بالطفولة والشباب واللجوء بمنطقة رينانيا بألمانيا، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك.

الوزير الألماني أكد على تميز العلاقات التي تجمع ألمانيا والمغرب، مشددا على وجود رغبة كبيرة في تقويتها في جميع المجالات، داعيا إلى إعداد أرضية مشتركة للعمل والتعاون.

وبدوره، نوه عبد الكريم بنعتيق بالنموذج الألماني في التكوين والاندماج، مستعرضا أمام المسؤول الحكومي الألماني مختلف الأوراش التي انخرط فيها المغرب في مجال الهجرة والخطوات المفعلة للحد من الهجرة السرية ومحاربة الاتجار بالبشر.

وشدد بنعتيق على أن التكوين أساسي لضمان استقرار الشباب ببلدانهم، موردا أنه من التحديات التي تدخل في صلب اهتمامات المغرب، داعيا إلى العمل مع الجانب الألماني لتقوية ذلك، وموجها الدعوة إلى الوزير لزيارة المغرب والتعرف على المؤهلات المتاحة والأوراش الموجودة بجهات المملكة.

واقترح المسؤول الحكومي المغربي على الوزير الألماني سالف الذكر العمل بتنسيق مع القنصلية العامة المغربية بدوسلدورف من أجل إعداد برنامج عمل في القريب العاجل لتفعيله على أرض الواقع.

وأعلن الوزير الألماني أمام الوفد المغربي عن رغبته الأكيدة في تفعيل الشراكة وقال: "أحب المغرب، وسنعمل مع القنصلية العامة للمغرب بدوسلدورف لإعداد برنامج العمل المشترك، ولزيارة المغرب في القريب".

اللقاء حضره، إلى جانب الوزير عبد الكريم بنعتيق، كل من الحبيب ندير، الكاتب العام لـ"وزارة الجالية"، وجمال شعيبي، القنصل العام للمملكة المغربية بدوسلدورف، وجواد دقيوق، مدير التعاون بالوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - moha o'trente الاثنين 12 مارس 2018 - 14:37
Le ministre de l'agriculture se prend pour un Empereur en se mêlant de toutes les affaires du royaume , le ministre des affaires religieuses se mêle de l'intérieur , le ministre des MRE se mêle des affaires étrangères ......au lieu de trouver des solutions pour les Marocains sans domiciles fixe en Europe , les Marocains qui font les poubelles pour se nourrir et les Marocaines qui font le trottoirs et les films pornos en salissant l'image du Marocain.....c'est l'anarchie totale
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