سعيد الصديقي .. مسار خبير في القانون الدولي بين الحسيمة وأبوظبي

هسبريس ـ ط.العاطفي | أ.الخياري

وصل الدكتور سعيد الصديقي إلى تخطي سنته الخامسة من الاشتغال في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، وافدا على دولة الإمارات العربية المتحدة ملحقا من جامعة سيدي محمد بن عبد الله؛ في مدينة فاس.

الأستاذ الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية يقر بأن الإمكانيات المتوفرة في مؤسسة التعليم العالي التي يمارس فيها، مثل باقي جامعات الإمارات، تحفز على البحث العلمي والبذل المهني في إنتاج المعرفة بين الطلاب.

"تجربتي واحتكاكي مع أصدقاء يدرسون في التعليم العالي بدول الخليج عموما، وفي الإمارات تحديدا، تجعلني أشجع قدوم كل مغربي عرضت عليه فرصة الاشتغال في المجال بهذا الحيز الجغرافي"، يقول الصديقي.

الأكاديمي المغربي يزيد: "أود أن أثير الانتباه، في هذا الإطار، إلى أن ذوي الأبناء الواصلين المرحلتين الإعدادية والثانوية قد يواجهون صعوبات في تأقلمهم مع النظام المدرسي الإماراتي المختلف عن نظيره المغربي، وكذلك العكس في حال إنهاء التجربة والعودة إلى الوطن".

ذكريات من الريف

ولد سعيد الصديقي بين جبال الريف، أقصى شمال المملكة المغربية، في دوّار كمون التابع لجماعة آيت حذيفة في إقليم الحسيمة، وبه نما وترعرع خلال السنين العشر الأولى من عمره.

الارتباط بآيت حذيفة، أو "بني حذيفة" كما يسميها البعض، استمر خلال إقبال الصديقي على الطور الدراسي الابتدائي والإعدادي، ثم غادر هذا الفضاء الجغرافي لاستكمال مشوار التعلّم بثانوية إمزورن.

"الحياة كانت بالغة الصعوبة في الأرض الريفية التي رأيت فيها النور أول مرة، وهنا أتحدث عن عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إذ كانت الأجواء غير مشجعة على الدراسة، لكنني وفقت في الحصول على الباكلوريا"، يعلق سعيد الصديقي.

بين وجدة وفاس

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي في جامعة محمد الأول، بمدينة وجدة، كانت المستقر الموالي لسعيد الصديقي وهو يبحث عن تكوين في الحقوق.

بهذه المؤسسة نال الريفي ذاته كل شواهده الجامعية، من دبلوم السلك الأول إلى الدكتوراه، مرورا عبر شهادتي الإجازة والدراسات العليا المعمقة، فكان تخرجه سنة 2002 ببحث في صنع السياسة الخارجية المغربية.

بعد عامين من ذلك أضحى الدكتور سعيد الصديقي أستاذا مساعدا في كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في مدينة فاس، ويقول: "هذه المؤسسة أعطتني فرصة الانطلاق ثم ارتياد فضاء العالمية..دعّمت من كل مكوناتها، وأدين لها بالفضل".

خارج الحدود

فكرة التدريس خارج الحدود سكنت بال الأكاديمي ذاته منذ بداية مشواره الوظيفي، فانساق وراء تجارب أبرزها استمر شهورا في جامعة تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تنقل إلى روما الإيطالية بصفة باحثا زائرا في كلية الدفاع التابعة لـ"الناتو"، واحتك بجامعات في إسبانيا وكندا.

بحلول الموسم الجامعي 2012-2013 التحق سعيد الصديقي بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.."كان ذلك صدفة؛ رئيس المؤسسة الإماراتية كان في زيارة إلى المغرب، وقد عرض علي هذه الخطوة بوساطة أستاذة زميلة ثم نال موافقتي"، يصرح الخبير القانوني.

ويسترسل الصديقي: "لم أخطط للحلول بالإمارات العربية المتحدة، ولم أندم على اتخاذ قرار تلبية دعوة التدريس في هذا البلد..جئت إلى أبوظبي كي أمكث عاما أو اثنين، لكن هذا المدى الزمني تضاعف ثلاث مرات إلى غاية الآن".

حوافز الإمارات

التجارب الدولية السابقة للإطار المنتمي إلى صفوف مغاربة العالم جعلته يكتسب مهارات الانضباط لإيقاعات المجتمعات التي يقصدها، بينما المعطيات التي كان يتوفر عليها بخصوص النظام التعليمي في الإمارات خدمته في الاندماج بهذه الدولة الخليجية.

عن الاستقرار في أبوظبي يقول الصديقي: "التحاقي بالعمل في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا جعلني أتوسط مؤسسة ذات بعد علمي، بأساتذة من جنسيات مختلفة، وهذا لم يجعلني أواجه مشاكل في التكيف مع الواقع"، ويزيد: "الاندماج تأتى سهلا أيضا بالنسبة لعائلتي المستحسنة هذا البلد العربي المسلم".

إلى جانب المساندة المعنوية، يذكر أستاذ القانون نفسه أن الجامعات الإماراتية، وبينها تلك التي يعمل فيها، اختارت التحفيزات المالية من أجل استقطاب الكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وتحيط الأطر بكل الإمكانيات القادرة على خدمة التطورات الشخصية والمهنية.

"العيش والعمل في مثل هذا الفضاء يقدم إضافات مهمة، منها الاطلاع على تجارب مختلفة، وتبادل الاستفادة بين وافدين من أنظمة تعليمية متنوعة..ما حققته في الإمارات العربية المتحدة فاق ما تمنيته، ماديا ومهنيا وعلميا، وهذا ما يحفزني على الارتباط بهذا الفضاء المشجع على البذل"، يكشف الصديقي.

عطاء مستمر

تعد جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا من مؤسسات التعليم العالي الكبرى في الإمارات؛ بفرعين في مدينتي العين وأبوظبي، إضافة إلى تواجد في دبي باسم مختلف.. ترتادها جنسيات مختلفة من المدرسين والإداريين والطلبة، ولديها تخصصات كثيرة وتقدّم برامج "ماجستير".

بدأ الأكاديمي المغربي الحسيمي مشواره في هذه المؤسسة أستاذا مساعدا، ثم غدا رئيس قسم، لكنه فضل التفرغ للتدريس والبحث العلمي بعدما اكتشف عدم إحساسه بالراحة في المهام الإدارية، وتمت ترقيته إلى درجة الأستاذية.

يعمل الصديقي، حاليا، على تدريس القانون الدولي العام لمستوى "الباكالوريوس" باللغة الإنجليزية، وباللسان نفسه يقدم ثلث المواد في القانون الدولي لطلبة "الماجستير"، كما يؤطر بحوث هذا المستوى الجامعي.

لا يربط سعيد الصديقي المستقبل بالإمارات وحدها، بل يستحضر أيضا المغرب حين يقول: "أنا في حالة إلحاق من جامعة فاس، التي أشكرها على منحي هذه الفرصة، وأخطط للعودة إلى الجامعة المغربية كي أرد الجميل في البحث العلمي وتأطير الطلبة وخدمة المجتمع".