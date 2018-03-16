أيام مفتوحة تسهل إنجاز وثائق الجالية في هنغاريا

هسبريس ـ و.م.ع

نظمت سفارة المغرب بالعاصمة الهنغارية بودابست ثلاثة أيام مفتوحة مكنت المواطنين المغاربة القاطنين في هذا البلد من إنجاز وثائقهم الإدارية من بطاقات تعريف إلكترونية وجوازات سفر وإشهاد على عقود زواجهم المدنية ووكالات عدلية ونقل ولادات.

وقد شهدت هذه العملية مشاركة موظفين مكلفين بالتوثيق وبطاقة التعريف الالكترونية انتدبا من قنصلية المملكة بفرانكفورت في ألمانيا.

وأفاد بيان لسفارة المغرب ببودابيست أن هذه المبادرة تندرج في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفي إطار العمل الذي تقوم به هذه السفارة من أجل النهوض بعملها القنصلي وتقريب خدماتها من افراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، والاستجابة لمتطلباتهم وتطلعاتهم.

عرفت هذه العملية إقبالا مهما من طرف أفراد الجالية المغربية، كما خلفت صدى طيبا في صفوفهم نظرا للعناء الكبير الذي كانوا يتكبدون بهذا البلد من أجل إنجاز بطاقات تعريفهم الالكترونية أو الاشهاد على زيجااتهم، حيث كانوا يضطرون الى قطع ازيد من 1000 كيلومتر قصد التوجه الى فرانكفورت أو دوسلدورف بألمانيا من أجل انجاز الوثائق المذكورة، إضافة إلى الوقت والمصاريف المالية التي يكلفها هذا التنقل.