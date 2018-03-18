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مركز محمد السادس يخلد ذكرى التأسيس في الشيلي

مركز محمد السادس يخلد ذكرى التأسيس في الشيلي
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 18 مارس 2018 - 11:15

يحتفل مركز محمد السادس لحوار الحضارات بمدينة "كوكيمبو" الشيلية بالذكرى الـ11 لتأسيسه، وسط "تحديات من أجل تطوير وتحسين خدماته لكي يتحول إلى وجهة سياحية للتعريف بالثقافة المغربية"، وفق تعبير القائمين على المؤسسة.

وأجمع الحاضرون في ذكرى إنشاء المركز على ضرورة تعزيز دور هذه المعلمة الثقافية والسياحية المعروفة بين ساكنة المنطقة باسم "La Mezquita"، ومعناها باللغة العربية "المسجد"، إذ سلط أحمد أيت بلعيد، المدير الثقافي للسفارة المغربية بالعاصمة سانتياغو، الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات في هذا الصدد.

وقال أيت بلعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "دياريو إل ديا" الشيلية، إنه تم التوقيع على اتفاقيتين سنة 2017 قصد القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية التي من شأنها تقريب الساكنة من تقاليد وتاريخ المغرب، مشيرا إلى أن القائمين على المركز راضون عن الإنجازات والمشاريع التي تم تحقيقها منذ تأسيسه.

من جهته أكد مارثيلو برييرا، عمدة مدينة كوكيمبو، أن المركز تحول إلى رمز ثقافي وسياحي يستقطب 25 ألف زائر سنويا، مبرزا في المنحى ذاته أن البرج عاش فترة تجاهل بسبب غياب رؤية واضحة ومبادئ توجيهية، قبل أن يتخذ منحا مغايرا بفضل الاتفاقيات المبرمة مع السفارة المغربية السنة الماضية.

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