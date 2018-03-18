24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:32
|12:41
|16:02
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لوحات بشوارع إنزكان
- إرادة ضد إدمان المخدرات
- منى أسعد وظلم الحمداوية
- محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة
- أطول مدة للنوم في طنجة
محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)
الدخيل: البوليساريو تُراهنُ على "ثورة" .. وهذه أخطاء المغرب (5.00)
بنسالم حميش يتصدى لأطروحات يوسف زيدان .. "مفرقعات وهذيان" (5.00)
من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركز محمد السادس يخلد ذكرى التأسيس في الشيلي
يحتفل مركز محمد السادس لحوار الحضارات بمدينة "كوكيمبو" الشيلية بالذكرى الـ11 لتأسيسه، وسط "تحديات من أجل تطوير وتحسين خدماته لكي يتحول إلى وجهة سياحية للتعريف بالثقافة المغربية"، وفق تعبير القائمين على المؤسسة.
وأجمع الحاضرون في ذكرى إنشاء المركز على ضرورة تعزيز دور هذه المعلمة الثقافية والسياحية المعروفة بين ساكنة المنطقة باسم "La Mezquita"، ومعناها باللغة العربية "المسجد"، إذ سلط أحمد أيت بلعيد، المدير الثقافي للسفارة المغربية بالعاصمة سانتياغو، الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات في هذا الصدد.
وقال أيت بلعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "دياريو إل ديا" الشيلية، إنه تم التوقيع على اتفاقيتين سنة 2017 قصد القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية التي من شأنها تقريب الساكنة من تقاليد وتاريخ المغرب، مشيرا إلى أن القائمين على المركز راضون عن الإنجازات والمشاريع التي تم تحقيقها منذ تأسيسه.
من جهته أكد مارثيلو برييرا، عمدة مدينة كوكيمبو، أن المركز تحول إلى رمز ثقافي وسياحي يستقطب 25 ألف زائر سنويا، مبرزا في المنحى ذاته أن البرج عاش فترة تجاهل بسبب غياب رؤية واضحة ومبادئ توجيهية، قبل أن يتخذ منحا مغايرا بفضل الاتفاقيات المبرمة مع السفارة المغربية السنة الماضية.