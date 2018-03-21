المغاربة يتصدرون "الضمان الاجتماعي" في الأندلس

متابعة من خالد ملوك

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الإسبانية إن الجالية المغربية تتصدر قائمة المهاجرين الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإقليم الأندلس؛ إذ بلغ عدد المنخرطين المغاربة في مختلف المؤسسات ما مجموعه 49 ألفا 779 منخرطا.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الأخير للوزارة، فإن المهاجرين المغاربة يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي إلى غاية متم الشهر الماضي، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للمنخرطين الأجانب شهر فبراير المنصرم بلغ 12.291".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المساهمين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي يتحدرون أساسا من المغرب والصين وأوكرانيا والسنغال ومالي والإكوادور، مبرزا في السياق ذاته أن العدد الإجمالي للمنخرطين بلغ 235.222 شخصا، 129.984 منهم ينتمون لبلدان لا تنضوي تحت لواء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن منطقة الأندلس تحتل المرتبة الثالثة على مستوى التراب الإسباني من حيث عدد المنخرطين في مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي، فيما تظل محافظتا مدريد وكتالونيا على رأس القائمة، موضحة أن الرومانيين يتصدرون التصنيف على المستوى الأوروبي.