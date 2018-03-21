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الرئيسية | مغاربة العالم | السلطات الإيطالية تنتزع طفلة مغربية من أسرتها

السلطات الإيطالية تنتزع طفلة مغربية من أسرتها

السلطات الإيطالية تنتزع طفلة مغربية من أسرتها
صالح الخزاعي
الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:20

تشتكي أسرة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية، وتنحدر من مدينة الفقيه بن صالح، من إقدام السلطات الإيطالية على حرمانها من ابنتها منذ 10 سنوات، إذ لم يعد بإمكان والدتها رؤيتها أو معرفة مكان تواجدها ومصيرها، خاصة بعد تسليمها، في الآونة الأخيرة، لأسرة إيطالية، من أجل رعايتها وفق القوانين الجاري بها العمل في إيطاليا.

وأوضحت هند المومن أن فصول حرمانها من ابنتها بدأت سنة 2008، حين عملت على ضربها من أجل تأديبها، غير أن إحدى مدرّساتها لاحظت آثار الضرب على جسدها، وأبلغت المساعدة الاجتماعية بالمؤسسة التعليمية، ليتقرّر الاحتفاظ بالطفلة وربط الاتصال بالسلطات، بداعي تعرضها للعنف على يد والدتها.

وقالت المتحدثة ذاتها في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وكلتُ محاميا للدفاع عني قصد تمكيني من استرجاع ابنتي، لكن المسطرة المتبعة من طرف السلطات الإيطالية أحالتني على طبيب نفسي، أكّد بعد مجموعة من الحصص أنني لا أعاني من أي مشاكل نفسية"، معززة تصريحها بمراسلات موجهة إلى عدد من المسؤولين المغاربة.

وواصلت هند المومن سرد وقائع الملف، موردة: "السلطات وضعت طفلتي في خيرية، وسمحت لي بزيارتها حوالي 6 مرات في الشهر، إلى غاية سنة 2011 التي تقرر فيها إرجاع الطفلة إلى حضن أسرتها، لأفاجأ بتحريضها على عدم قبول العودة، عبر تشويه صورتي لديها، وشحنها بكل ما يجعلها تبتعد عني".

وأكّدت المتحدثة ذاتها أنه "منذ ذلك الحين والأسرة تبذل ما بوسعها لاسترجاع ابنتها، إذ راسلت وزارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتكلف المسؤولون المغاربة بأداء أتعاب محامييْن سابقيْن؛ فيما تكلفت القنصلية بأتعاب المحامي الذي تابع الملف في الآونة الأخيرة، إلا أن السلطات القضائية الإيطالية قرّرت إحالة الطفلة على أسرة إيطالية، دون أن تقدّم للوالدين أي معلومات عن مكان تواجدها".

وراسلت هند المومن كلا من الديوان الملكي، والأميرة للامريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وديوان المظالم، ووزارة الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وسفير المملكة المغربية بروما، من أجل المطالبة بالتدخل، كلّ حسب موقعه واختصاصاته، ومساعدتها على استرجاع ابنتها في أقرب وقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - abdos الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:26
la particularité marocain et dramatique quand j'étais petit il te dit que il faut le frapper pour qu'il sort quelqu'un qui est très intelligent mais je suis pas d'accord pour frapper mes petites enfants
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0
2 - الضرب الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:35
"مدرّساتها لاحظت آثار الضرب على جسدها" يعني أن البنت تعاني من الضرب المتوحش و ليس التأديبي
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34
3 - امغار ناريف الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:37
المشكل الدي يقع في اخواننا المغاربة المهاجرين الى بلدان اوروبا هو عدم اطلاعهم على قوانين تلك البلدان التي يتوجهون اليها وجهلهم بثقافة سكانها الاصليين وكدلك تشبتهم بالعادات السلبية التي عاشوها بالمغرب الامر الدي يجعلهم يتعرضون لعقوبات لم تكن بالحسبان فا غلب المهاجرين من القري او المدن الصغيرة والفقيرة يحملون معهم ثقافتهم وسلوكهم وعاداتهم السيءة الى اوروبا فيكون الثمن حرمانهم من اغلى ما يملكه الانسان وهو فلدات كبدهم فمال الدنيا كله لن يعوض السيدة هند عن ابنتها التي تتبناها اسرة ايطالية مجهولة اناشد السفارة المغربية بايطاليا كما اناشد وزارة الخارجية والجالية بالتدخل السريع لا رجاع البنت الى امها لانها لن تغمض لها جفون وابنتها ضائعة منها بل اناشد جلالة الملك للتدخل من اجل انصاف هده السيدة قبل ان تقدم على الا نتحار ادا ما اغلقت في وجهها كل الابواب اكلنا في الله كبير
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14
4 - انقذوها الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:38
هذه واحدة من بين الضرائب أو السلبيات التي ترافق الأسر المهاجرة خارج الأوطان.
لو كانت مصلحة الطفلة تهم المسؤولين الطالبان. لاوكلوا مهمة رعاية الطفلة لأسرة مغربية تجمعها مع أسرة الطفلة نفس الديانة والتقاليد والبلد .تخيلوا طفلة مسلمة تنشأ في وسط نصراني أو الحادي أو علماني .قنبلة ستنفجر في المغرب أسوة بمن تهجنوا عن طواعية ورغبة خالصتين
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-1
5 - karim الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:43
ليست الحالة الأولى أو الأخيرة و هاذا قانون لا يطبق فقط على المغاربة المقيمين بإيطاليا يطبق أيضا على الإيطاليين أنفسهم و قبل الخوض في الموضوع يجب على العائلات المغربية المقميمين بإيطاليا معرفة القانون جيدا جيدا و العمل على عدم مخالفته و إلا فهي المشاكل و الكوارث الله إرزق الصبر لهاته الأم
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17
6 - الشرقاوي... الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:45
السلام... يحاربونك بابناء جلدتك.. وسيرجعون إ رثهم إلى ايطاليا.. لهم استراتجة على الامد البعيد..
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-5
7 - من السودان الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:46
الله يجمع شملكم

هكذا تكون ضريبة الهجرة مع صراع الحضارات والعادات والتقاليد، لشريحة

كبيرة من الاسر المسلمة وخاصة العربية !!

الله يحسن العوان ..ويحفظ اسرنا واطفالنا من البعثرة في الغربة،

هذا درس وعبرة لكل المهاجرين
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9
8 - عبدالله م. م الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:47
على هذه المرأة رفع دعوى قضائية ضد السلطات الإيطالية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاسترجاع ابنتها
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2
9 - اسبانيا حسن الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:48
القوانين الايطالية لا تحتاج الى تدخل الديوان الملكي ولا الى تدخل الاميرات او الوزارات
فعليك ربط الاتصال فقط بالجهات المعنبية بالملف في ايطاليا لتتمكننين من معرفة تواجدها لا غير وانتظري حتى تبلغ البنت سن 18 انذاك يمكنك ان تتقربي اليها بطرقك الخاصة عسى ان تجد فيها قليلا من الرحمة عليك
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12
10 - PureMinded الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:51
هذا ما يقع عندما تفتح الباب لمهاجرين اميين لا يعرفون سوى لغة السوط كالمغاربة و الباكستانيين و البنغال.

مشات على عينيكم ضبابة ابنتكم اصبحت ايطالية خالصة، هذا درس لمن يظن ان التربية على الطريقة البدوية صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان.
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4
11 - انه العصر الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:56
إلى كل الآباء وأولياء الأمور خصوصا المقيمين في الخارج، أن يدركوا أن تربية العصى قد أصبحت شيء مذموما، وسينتهي امرها كما انتهى عصر العبيد والعبودية.
أما بخصوص الوالدين المشتكيين، أشك أن يكونا فقط ضربا ابنتهما وإنما هناك احتمال وجود علامات التعديب، فليس التربية بالتعذيب، فالطفل المعنف، لابد أن يمارس العنف ولو بعد حين.
تخلوا عن فكرة التربية بالعصي، وحاوروا أبنائكم، فأنتم لستم مرغمين على الإنجاب، فالطب اليوم يمكنك من عدم الانجاب
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5
12 - الطالياني الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:56
عليكم تن تعلموا شيئا مهما هو ان اي طفل ازداد في اوربا لم يعد ابن عائلته بل ابن البلد المضيف فسياستهم هي خلق جيل اوروبي قوي دو اصول افريقية لانهم فطنوا ان جيناتهم ضعيفة وحتى مواطنيهم اغلبهم فاقد للخصوبة
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3
13 - من ام مغربيه للمشتكيه الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:04
حتى انا ام وحتى انا فالغربه لكن عمري حطيت يدي على ولدي ماشي خوفا من القانون ولكن لان اللي وضع هاد القانون وضعه باش يحميه من العنف ماشي مؤامرة ضد المسلمين كيما قالو البعض، انتي ماشي غير ضربتيها، ضربتيها حتى خليتي لاطراس وهدشي ومامريضاش نفسيا يعني كضربيها وانتي فكامل الوعي ديالك، انا بعدا كنقول انهم دارو مزيان ملي حيدوهالك واعطاوها لاسره ايطاليه ماشي مغربيه باش تكبر كيما كاع الناس تتمتع بالحقوق ديالها والطفولة ديالها، ماشي حيتاش بنتك صافي راه ديالك ديري فيها اللي بغيتي وحتى واحد ما يتدخل، اليوم الحيوان اذا عنفتيه مشكله خلي عليك بنادم هدشي بلاما نهضرو على انها بنتك يا حسره، مفروض انتي اللي تحامي عليها ماشي انتي اللي ضربيها
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1
14 - أمير بلا إمارة الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:10
ومن قال لكم أنه دائماً الوالدين هم أكثر الناس حبا لأطفالهم. للأسف هناك العديد من أولياء الأمور يستحقون الإعدام.

السلطات الأوربية تعتبر الأطفال اللي ساكنين فيها أطفالهم، وتقوم بكل ما أتيت لها من قوة لتحميهم، لأنهم هم جيل المستقبل، ومابغاتهمش يخرجوا معطوبين بحال 80% من أطفال المغرب ودول العالم الثالث.

التربية المغربية والعربية والاسلامية عامة أتبت الفشل الذريع في تربية أجيال صالحة. والدليل أخرج للشارع وسترى بأم عينيك مدى الانحطاط على كل المستويات.
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