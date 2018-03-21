السلطات الإيطالية تنتزع طفلة مغربية من أسرتها

صالح الخزاعي

تشتكي أسرة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية، وتنحدر من مدينة الفقيه بن صالح، من إقدام السلطات الإيطالية على حرمانها من ابنتها منذ 10 سنوات، إذ لم يعد بإمكان والدتها رؤيتها أو معرفة مكان تواجدها ومصيرها، خاصة بعد تسليمها، في الآونة الأخيرة، لأسرة إيطالية، من أجل رعايتها وفق القوانين الجاري بها العمل في إيطاليا.

وأوضحت هند المومن أن فصول حرمانها من ابنتها بدأت سنة 2008، حين عملت على ضربها من أجل تأديبها، غير أن إحدى مدرّساتها لاحظت آثار الضرب على جسدها، وأبلغت المساعدة الاجتماعية بالمؤسسة التعليمية، ليتقرّر الاحتفاظ بالطفلة وربط الاتصال بالسلطات، بداعي تعرضها للعنف على يد والدتها.

وقالت المتحدثة ذاتها في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وكلتُ محاميا للدفاع عني قصد تمكيني من استرجاع ابنتي، لكن المسطرة المتبعة من طرف السلطات الإيطالية أحالتني على طبيب نفسي، أكّد بعد مجموعة من الحصص أنني لا أعاني من أي مشاكل نفسية"، معززة تصريحها بمراسلات موجهة إلى عدد من المسؤولين المغاربة.

وواصلت هند المومن سرد وقائع الملف، موردة: "السلطات وضعت طفلتي في خيرية، وسمحت لي بزيارتها حوالي 6 مرات في الشهر، إلى غاية سنة 2011 التي تقرر فيها إرجاع الطفلة إلى حضن أسرتها، لأفاجأ بتحريضها على عدم قبول العودة، عبر تشويه صورتي لديها، وشحنها بكل ما يجعلها تبتعد عني".

وأكّدت المتحدثة ذاتها أنه "منذ ذلك الحين والأسرة تبذل ما بوسعها لاسترجاع ابنتها، إذ راسلت وزارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتكلف المسؤولون المغاربة بأداء أتعاب محامييْن سابقيْن؛ فيما تكلفت القنصلية بأتعاب المحامي الذي تابع الملف في الآونة الأخيرة، إلا أن السلطات القضائية الإيطالية قرّرت إحالة الطفلة على أسرة إيطالية، دون أن تقدّم للوالدين أي معلومات عن مكان تواجدها".

وراسلت هند المومن كلا من الديوان الملكي، والأميرة للامريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وديوان المظالم، ووزارة الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وسفير المملكة المغربية بروما، من أجل المطالبة بالتدخل، كلّ حسب موقعه واختصاصاته، ومساعدتها على استرجاع ابنتها في أقرب وقت.