24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:27
|12:40
|16:02
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- على محمل الشعر
- دعوة حقوقية إلى التحقيق في اغتصاب طفل بمراكش
- حملة طبية وتكريمات في السجن المحلي بخريبكة
- فضائح الجنس عند "الإخوان" .. هكذا تهتز صورة الإسلاميين بالمغرب
- مغربي يبني الأجسام بدبي
الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)
"امتحان صعب" ينتظر المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي برواندا (5.00)
شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب (5.00)
- المرابط تعيد جدل "مساواة الإرث" .. مصدر: الحسم للجهات العليا - (139)
- السعودية تحسم جدل تصريحات آل شيخ حول تنظيم المغرب للمونديال - (96)
- شخصيات وازنة تطلق نداء لإلغاء قانون الإرث بالتعصيب في المغرب - (94)
- "مَانْشُوفُوشْ" .. تطبيق إلكتروني يبلغ عن المتحرشين جنسيا بالمغربيات - (79)
- "البريد بنك" يسارع الزمن لاسترداد مليار سنتيم من جيوب زبنائه - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات الإيطالية تنتزع طفلة مغربية من أسرتها
تشتكي أسرة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية، وتنحدر من مدينة الفقيه بن صالح، من إقدام السلطات الإيطالية على حرمانها من ابنتها منذ 10 سنوات، إذ لم يعد بإمكان والدتها رؤيتها أو معرفة مكان تواجدها ومصيرها، خاصة بعد تسليمها، في الآونة الأخيرة، لأسرة إيطالية، من أجل رعايتها وفق القوانين الجاري بها العمل في إيطاليا.
وأوضحت هند المومن أن فصول حرمانها من ابنتها بدأت سنة 2008، حين عملت على ضربها من أجل تأديبها، غير أن إحدى مدرّساتها لاحظت آثار الضرب على جسدها، وأبلغت المساعدة الاجتماعية بالمؤسسة التعليمية، ليتقرّر الاحتفاظ بالطفلة وربط الاتصال بالسلطات، بداعي تعرضها للعنف على يد والدتها.
وقالت المتحدثة ذاتها في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وكلتُ محاميا للدفاع عني قصد تمكيني من استرجاع ابنتي، لكن المسطرة المتبعة من طرف السلطات الإيطالية أحالتني على طبيب نفسي، أكّد بعد مجموعة من الحصص أنني لا أعاني من أي مشاكل نفسية"، معززة تصريحها بمراسلات موجهة إلى عدد من المسؤولين المغاربة.
وواصلت هند المومن سرد وقائع الملف، موردة: "السلطات وضعت طفلتي في خيرية، وسمحت لي بزيارتها حوالي 6 مرات في الشهر، إلى غاية سنة 2011 التي تقرر فيها إرجاع الطفلة إلى حضن أسرتها، لأفاجأ بتحريضها على عدم قبول العودة، عبر تشويه صورتي لديها، وشحنها بكل ما يجعلها تبتعد عني".
وأكّدت المتحدثة ذاتها أنه "منذ ذلك الحين والأسرة تبذل ما بوسعها لاسترجاع ابنتها، إذ راسلت وزارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتكلف المسؤولون المغاربة بأداء أتعاب محامييْن سابقيْن؛ فيما تكلفت القنصلية بأتعاب المحامي الذي تابع الملف في الآونة الأخيرة، إلا أن السلطات القضائية الإيطالية قرّرت إحالة الطفلة على أسرة إيطالية، دون أن تقدّم للوالدين أي معلومات عن مكان تواجدها".
وراسلت هند المومن كلا من الديوان الملكي، والأميرة للامريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وديوان المظالم، ووزارة الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وسفير المملكة المغربية بروما، من أجل المطالبة بالتدخل، كلّ حسب موقعه واختصاصاته، ومساعدتها على استرجاع ابنتها في أقرب وقت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لو كانت مصلحة الطفلة تهم المسؤولين الطالبان. لاوكلوا مهمة رعاية الطفلة لأسرة مغربية تجمعها مع أسرة الطفلة نفس الديانة والتقاليد والبلد .تخيلوا طفلة مسلمة تنشأ في وسط نصراني أو الحادي أو علماني .قنبلة ستنفجر في المغرب أسوة بمن تهجنوا عن طواعية ورغبة خالصتين
هكذا تكون ضريبة الهجرة مع صراع الحضارات والعادات والتقاليد، لشريحة
كبيرة من الاسر المسلمة وخاصة العربية !!
الله يحسن العوان ..ويحفظ اسرنا واطفالنا من البعثرة في الغربة،
هذا درس وعبرة لكل المهاجرين
فعليك ربط الاتصال فقط بالجهات المعنبية بالملف في ايطاليا لتتمكننين من معرفة تواجدها لا غير وانتظري حتى تبلغ البنت سن 18 انذاك يمكنك ان تتقربي اليها بطرقك الخاصة عسى ان تجد فيها قليلا من الرحمة عليك
مشات على عينيكم ضبابة ابنتكم اصبحت ايطالية خالصة، هذا درس لمن يظن ان التربية على الطريقة البدوية صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان.
أما بخصوص الوالدين المشتكيين، أشك أن يكونا فقط ضربا ابنتهما وإنما هناك احتمال وجود علامات التعديب، فليس التربية بالتعذيب، فالطفل المعنف، لابد أن يمارس العنف ولو بعد حين.
تخلوا عن فكرة التربية بالعصي، وحاوروا أبنائكم، فأنتم لستم مرغمين على الإنجاب، فالطب اليوم يمكنك من عدم الانجاب
السلطات الأوربية تعتبر الأطفال اللي ساكنين فيها أطفالهم، وتقوم بكل ما أتيت لها من قوة لتحميهم، لأنهم هم جيل المستقبل، ومابغاتهمش يخرجوا معطوبين بحال 80% من أطفال المغرب ودول العالم الثالث.
التربية المغربية والعربية والاسلامية عامة أتبت الفشل الذريع في تربية أجيال صالحة. والدليل أخرج للشارع وسترى بأم عينيك مدى الانحطاط على كل المستويات.