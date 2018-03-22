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حزب سياسي يدعو إلى طرد مغاربة من بلجيكا

حزب سياسي يدعو إلى طرد مغاربة من بلجيكا
عبد السلام الشامخ*
الخميس 22 مارس 2018 - 12:05

"الوثائق الرسمية التي قدّمها المغاربة للسلطات البلجيكية للاستفادة من العلاوات العائلية الممنوحة من طرف الحكومة الفيدرالية كانت معظمها مزورة"، يقول حزب الجبهة الشعبية البلجيكي المتطرف، قبل أن يضيف أن "قيمة الخسائر التي تكبّدتها الدولة بلغت حوالي مليون أورو، ذهبت إلى جيوب المغاربة سنة 2017".

وحسب ما نشره موقع الحزب الشعبي، الذي يمثل أقصى اليمين في بلجيكا، فإن "الأرقام السنوية التي نشرتها الوكالة الاتحادية للعلاوات العائلية (AFAF) أصبحت تثير مخاوف الحكومة الفدرالية"، إذ زعم أن "عمليات الاحتيال التي يقف خلفها عدد من المغاربة المستقرين في بلجيكا بلغت مؤشرات قياسية حددت في 1.8 ملايين أورو خلال السنة الماضية"، مشيرا إلى أن "الوكالة المعنية سجلت أرقاما مخيفة في هذا الجانب".

وذكر الحزب المتطرف، الذي قام بتحليل الأرقام السنوية التي نشرتها الوكالة الاتحادية للعلاوات، أن "المغرب يقوم بإصدار شهادات أبوة مُزيفة تخول لعدد من المغاربة المقيمين في بلجيكا الاستفادة من المساعدات الممنوحة من قبل الحكومة"، موردا: "سنة 2014 كنا نتحدث عن 348،791 أورو، والآن وبعد مضي ثلاث سنوات وصلنا إلى 1.8 ملايين".

ونقل الحزب تصريحات مسؤول بلجيكي، يشتغل في الوكالة التي تمنح المساعدات والمنح للمهاجرين، والذي قال إن "بلجيكا أبرمت اتفاقا في هذا الجانب، يسمح بدفع إعانات عائلية للمهاجرين الذين استقروا في بلجيكا، لكن أطفالهم بقوا في المغرب"، مشيرا إلى أنه "كلما يتطلبه الأمر هو شهادة من الإدارة المغربية بأن الأسرة لديها طفل أو أكثر في المغرب للحصول على العلاوات العائلية".

وأورد المصدر الحزبي ذاته: "المغاربة يدفعون رشاوى للإدارة المغربية للحصول على شواهد تساعدهم على الاستفادة من العلاوات، إذ اكتشفنا عائلة أعلنت أنها تملك 4 أطفال، بينما جاءت الأم إلى بلجيكا لعلاج مشكل العقم"، مشيرا إلى أن "الجمعيات البلجيكية تحمي هؤلاء المحتالين، وتدفع لمحاميهم..وهناك من غادر بلجيكا خوفا من المتابعة"، حسب تعبيره.

وعن إمكانية سحب الأموال من هؤلاء المستفيدين، قال مسؤول بلجيكي إن "هذا الأمر يكاد يكون من المستحيل، إذ بمجرد اكتشاف عملية الاحتيال يختفي المحتالون، وينتقلون من منطقة إلى أخرى، ثم يعودون إلى المغرب أو يستقرون مع أقاربهم في دول مجاورة، وفي الغالب يقصدون فرنسا"، على حد تعبيره.

ويبدو أن حزب الجبهة الشعبية البلجيكي يتجه إلى اتخاذ تدابير زجرية قاسية في حق المغاربة المقيمين في بلجيكا، إذ من المرتقب أن يقدم مقترح قانون سيفرض على المهاجرين المستقرين في بلجيكا "تسوية وضعهم القانوني واحترام القوانين البلجيكية وإلا تعرضوا للطرد".

ويبلغ عدد المغاربة المقيمين في بلجيكا أكثر من 410 آلاف مهاجر، من بينهم 182 ألفا يقيمون في مدينة بروكسيل.

ويبقى متوسط مداخيل المغاربة في بلجيكا منخفضا؛ ذلك أن 70 في المائة من مغاربة بلجيكا يتقاضون أجورا شهريا تتراوح بين 1000 أورو و2000 أورو.

* صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مصطفى الخميس 22 مارس 2018 - 12:49
هناك حزب سياسي يدعو الى طرد المغاربة من بلجيكا ، وهناك حفنة من الفاسدين والانتهازيين والناهبين والمحتالين يطردون المغاربة من وطنهم المغرب الى احضان العنصرية في الغرب، ومن كان يقظا منكم يرمى الى غياهب السجون، فإلى متى ستبقون أيها المغاربة تعيشون تحت الظل في الخوف والخنوع والاحتقار، اما ان الاوان لتستيقظوا ام إنكم استحليتم حياتكم البائسة تلك.
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2 - أمين إسبانيا الخميس 22 مارس 2018 - 12:51
المغاربة ضيعو صورة المغرب نصب والاحتيال وتزوير في مشاو .المشكل الكبير بغاو الفلوس ومبغاوش يخدمو حسن لهم يبقو فالمغرب نفس المشكل في إسبانيا فرنسا بلجيكا ......لأن دوك لفلوش لكيشدو على ضهر ناس ليخد ما .ونا 10 سنين ونا خدام هنايا معمرني طلبت المعاونة
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3 - marokkii الخميس 22 مارس 2018 - 12:51
في الحقيقة عندهم الحق اعرف شخص توفي كان مهاجرا في فرنسا دخل ابناء ابناءه في الحالة المدنية باسمه كانه اولاده تقريبا اكثر من عشرة ابناء ليسوا ابناءه ويتقاضى عليهم كل شهر من الضمان الاجتماعي الفرنسي .الشيء الغريب عوض الدهاب باحفاده الى فرنسا ويتهنى منهم مخليهم في المغرب.وعند وفاته خلا اكبر مشكل في الورث ابناء اولاده يقولون نحن ابناء المرحوم لسنا ابناء ابناءه وتقاسمو الورث مثل اباءهم الحقيقيين توفي وخلا تراكمات في البادية
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4 - زهير الخميس 22 مارس 2018 - 12:53
الشعب المغربي شغله الشاغل هو اتهام صباح مساء الدولة المغربية بالفساد .. إوا باغي ناعراف مذا يحدث ببلجيكا !؟
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