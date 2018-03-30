بنعتيق يجمع كفاءات مغربية أمريكية في مراكش‎

هسبريس من الرباط

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية (AMCN)، المنتدى الثالث للكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي ثالث ورابع أبريل 2018 بمراكش تحت شعار "مغاربة العالم.. كفاءات لمغرب الغد".

وينعقد هذا المنتدى، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تفعيلا لتوصيات للقاءين المنعقدين بنيويورك في يونيو 2012 والرباط في يونيو 2013، حيث "يندرج في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم وتسخير خبراتهم ومعارفهم خدمة لبلدهم المغرب".

وسيعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 100 كفاءة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ونظرائها بالمغرب (أرباب مقاولات، أطر عليا، أطباء، باحثون...)، وسيتطرق لموضوعات مختلفة كخلق المقاولات والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة والتكوين والبحث والصحة.