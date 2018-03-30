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الرئيسية | مغاربة العالم | بنعتيق يجمع كفاءات مغربية أمريكية في مراكش‎

بنعتيق يجمع كفاءات مغربية أمريكية في مراكش‎

بنعتيق يجمع كفاءات مغربية أمريكية في مراكش‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 مارس 2018 - 19:10

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية (AMCN)، المنتدى الثالث للكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي ثالث ورابع أبريل 2018 بمراكش تحت شعار "مغاربة العالم.. كفاءات لمغرب الغد".

وينعقد هذا المنتدى، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تفعيلا لتوصيات للقاءين المنعقدين بنيويورك في يونيو 2012 والرباط في يونيو 2013، حيث "يندرج في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم وتسخير خبراتهم ومعارفهم خدمة لبلدهم المغرب".

وسيعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 100 كفاءة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ونظرائها بالمغرب (أرباب مقاولات، أطر عليا، أطباء، باحثون...)، وسيتطرق لموضوعات مختلفة كخلق المقاولات والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة والتكوين والبحث والصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ben Lebsir الجمعة 30 مارس 2018 - 19:51
ا نا اثمنى من الوزارة ان تتفتح حوار صريح مع مغاربة العالم بكل صراحة حتى تسمع كل المشاكل التي تواجهه هده الفيئة وفقدت كل الثقة من كل الوزارات والوعود الكثيرة وخاصة ان هناك مافيا سلطوية في كل مدينة وقرية تتهجم على املاك واراضي وعقرات واموال للمهاجرين بدون حق كل مهاجر يفقد الثقة في كل الوزرات هناك شيئ واحد يتشبت به كل مهاجر هو الملك فقط ادا الطريق الوحيد هو فك العزلة وسماع مشاكلهم وبناء الثقة وحل مشاكلهم وسماع الشكيات انداك كل شيئ سينجح لان المهاجر يحب وطنه لكن هناك لوبيات ومافيا تخرب كل امانهم
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2 - Great_Idea الجمعة 30 مارس 2018 - 20:29
راهم هادو هوما الركيزة ديال التقدم والتطور, عندهم تجربة في الاستثمار, خلق المقاولات, التسيير واذماج الشباب في سوق العمل, عطيوهم فرصة وما تاكلوهومش وتجرجروهم في الادارات على الوثائق القانونية وتاخدو فلوسهم ترمو بيهم في المحاكم, فعلا عندكم في البلاد اغنى منهم لكن غير الشلاهبية تيشوفو غير مصالحهم, اما هادو الغرب قبل ما يكونهم فورماتهم وقسم العقل ديالهم الى بارتيسيونات وكل بارتيسيون تستوعب مجال من مجالات الحياة, تعلمو كيفاش يخدمو الناس في ظروف مزيانة واحترام حقوق العمال وتوعية العامل بشروط العمل او على الاقل الى ما استطعتو توفرو ليهم الارضية, عقدو لقائات دورية معاهم واستفدو من التجارب ديالهم
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