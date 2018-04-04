24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
- طنجة تغازل اللّقب و"سَكاكين الدّار" تطعن الرجاء
- السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية
- "الإخوان" يتجهون إلى إقرار مراجعات سياسية وفكرية "بعد بنكيران"
- عن الإنتاجات الأمازيغية
"فاش ما كان" .. حركة جديدة تطالب بفرص العمل لعاطلي المغرب (5.00)
الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء (5.00)
الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء (5.00)
- رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك" - (99)
- المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء - (67)
- خبير: البوليساريو تخطط لقيام "دولة صحراوية" في المنطقة العازلة - (63)
- الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء - (57)
- "فيفا" يرد على الاحتجاج المغربي بخصوص "معايير تنظيم المونديال" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة في ألمانيا يستنكرون تحرّشات "البوليساريو"
أصدر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بلاغا موجها إلى الرأي العام الوطني والدولي، أشار من خلاله إلى أن "المجلس بجميع مكوناته، وخاصة الجالية المغربية بألمانيا، من الجيل الأول الذي تشرف بالمشاركة الحماسية في المسيرة الخضراء المظفرة، إلى الجيل الثالث المتمسك بجذوره الثقافية وهويته المغربية، ليعبر عن استنكاره الشديد للسلوكات والتحرشات الدنيئة التي لجأ إليها خصوم وحدتنا الترابية، بالدخول إلى المنطقة العازلة التابعة للتراب الوطني المغربي".
وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "المجلس الفيدرالي المغربي الألماني يعبر نيابة عن مغاربة ألمانيا عن استعداده الدائم واللامشروط للتضحية بالغالي والنفيس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مجندين وراء القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس".
وأوضح المجلس أنه "يعمل على تأطير جميع شرائح الجالية المغربية المقيمة بألمانيا شيبا وشبابا بأن الصحراء كانت منذ قرون بعيدة مغربية بحكم التاريخ والجغرافيا، وستبقى مغربية إلى إن يرث الله الأرض ومن عليها"، مضيفا أنه "من خلال الندوات واللقاءات مع الأحزاب السياسية الألمانية يعرّف بالتاريخ الحقيقي لقضية وحدتنا الترابية ضد كل الخصوم الذين يحاولون تزوير الحقائق التاريخية الثابتة للصحراء المغربية".
وورد في البلاغ الموقع من طرف علي السعماري، رئيس المجلس الفيدرالي المغربي الألماني، أنه "يأتي تفاعلا مع التطورات الأخيرة والخطيرة التي يعرفها ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، على إثر التحرشات المستفزة بالمنطقة العازلة التابعة للتراب الوطني المغربي، وردود الفعل الحازمة التي عبرت عنها مختلف أطياف الأحزاب السياسية المغربية، والحكومة والشعب المغربي قاطبة، للتصدي للتصرفات العدائية لخصوم وحدتنا الترابية".