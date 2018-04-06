شاب مغربي يتألق في جائزة عالمية للشعر بإيطاليا

هسبريس من الرباط

فاز إدريس عميد، الشاب المغربي المقيم بالديار الإيطالية، بالجائزة العالمية للشعر (Emozioni poetiche 2018) في دورتها الثالثة التي جرت فعالياتها بمدينة ميلانو بإيطاليا.

الشاب المغربي، الذي أحرز على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا بمدينة بولونيا بإيطاليا، كان من بين الفائزين بجائزة النهائيات عن ديوان الشعر "السوداوية المؤرقة" (Mélancolie et Insomnie)، الذي صدر سنة 2017 ويتضمن 48 قصيدة.

قصائد إدريس عميد تتطرق إلى مواضيع مختلفة لها ارتباط بالوجود، وتلمس بطريقة جد مميزة الثنائي الحياة والموت، اعتمد الشاعر في كتابة قصائده على صيغ مختصرة تعطي أفكارا وصورا متكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى مميزات الشاعر تتمثل في اللجوء إلى مجموعة من اللغات؛ الفرنسية والروسية والإسبانية، بالإضافة إلى لغة النص التي هي الإيطالية.

يذكر أنه جرى تقديم الديوان الفائز بالجائزة العالمية للشعر (Emozioni poetiche 2018) في عدة مدن إيطالية، وآخرها كانت مدينة طورينو بدعوة من المركز الثقافي (Periferia letteraria).