طيران الإمارات يقدم عرضا للمغاربة القاصدين دبي‎

هسبريس من الرباط

كشفت شركة طيران الإمارات عن عرض جديد يتيح أمام المسافرين من المغرب على متن خطوطها الفرصة لزيارة دبي بأسعار خاصة على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، إلى جانب التمتع بمزايا أخرى، تشمل إمكانية اصطحاب حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً مجاناً، لمدة شهر ضمن العرض الخاص.

وبموجب هذا العرض الخاص، تقول الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، يبلغ سعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية من الدار البيضاء إلى دبي 6259 درهماً، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر في درجة رجال الأعمال 24992 درهماً.

ويسري هذا العرض لفترة زمنية محدودة فقط؛ إذ يتعين حجز التذاكر خلال الفترة بين 04 و17 أبريل 2018، على أن يتم السفر خلال الفترة بين 4 أبريل و10 دجنبر 2018، علماً بأن أسعار التذاكر تشمل ضرائب المطار.

كما تتيح طيران الإمارات، الحائزة على لقب "أفضل ناقلة في العالم" ضمن استطلاع "تريب أدفايزر"، أمام المسافرين من تونس، بموجب هذا العرض، إمكانية اصطحاب حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً مجاناً في الدرجة السياحية، وما يصل إلى 32 كيلوغراماً في درجة رجال الأعمال.

تعد دبي واحدة من الوجهات السياحية المميزة في العالم، بفضل "ما تتمتع به من بنية أساسية فائقة الحداثة، وأسواق ومراكز تسوق فريدة وشواطئ ساحرة، إلى جانب تشكيلة واسعة من المعالم السياحية الفريدة التي تلبي متطلبات مختلف أفراد العائلة، بما فيها الحدائق الترفيهية العديدة مثل حديقة وايلد وادي المائية، وعالم IMG للمغامرات، كما تضم مجموعة واسعة النطاق من الفنادق ومجمعات الشقق الفندقية التي تناسب مختلف المتطلبات والميزانيات".

ويحظى المسافرون مع طيران الإمارات في جميع الدرجات، تقول الشركة، بـ"تجربة سفر رائعة ينعمون خلالها بالخيارات الترفيهية الفريدة التي يوفرها نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذي الشاشة الرقمية العريضة، الحائز على جوائز عالمية، والتي تشمل الاختيار من بين أكثر من 3000 قناة ترفيهية مسموعة ومرئية حسب الطلب، تقدم أحدث الأفلام والأغاني والموسيقى والكتب المسموعة والألعاب. كما تحظى العائلات المسافرة برفقة أطفال بمزايا وتسهيلات رائعة، تشمل ألعاباً مجانية للأطفال، ووجبات طعام وأفلاما خاصة بهم، إلى جانب التمتع بالأولوية في إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، وإمكانية استخدام عربات الأطفال المجانية في مطار دبي الدولي".

وإلى جانب التمتع بمستويات متفوقة من الراحة والرفاهية، تضيف الشركة، "ينعم المسافرون مع طيران الإمارات بالخدمات الرفيعة التي تشتهر بها الناقلة، على أيدي أفراد أطقم خدمة ينتمون إلى 135 جنسية ويتحدثون أكثر من 60 لغة، والتمتع بتناول أشهى الوجبات الإقليمية والعالمية، التي يبدعها نخبة من أشهر الطهاة باستخدام أنقى المكونات الطازجة، إلى جانب خيارات واسعة النطاق من المرطبات المجانية".

يذكر أن طيران الإمارات تسير 7 رحلات أسبوعياً بين الدار البيضاء ودبي بطائرات حديثة من طراز إيرباص A380 ذات الطابقين.