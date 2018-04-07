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كُتّاب وآراء
وجهة "أكادي" الكندية تنتظر آلاف المغاربة
أعلنت سفارة كندا بالمغرب تنظيم النسخة الثالثة من برنامج الهجرة إلى وجهة "أكادي الكندية"، من أجل العيش أو الشغل أو الدراسة أو القيام بأنشطة تجارية، وتحديدا بأربع مقاطعات تقع بالسواحل الشرقية الأطلسية لكندا.
وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "وفدا كنديّا مكوّنا من 30 شخصا، من بينهم وكلاء وممثلو جامعات ومعاهد للتدريب وفاعلين في الاقتصاد الفرنكفوني، سيحلّ بمدن مراكش والدار البيضاء والرباط من أجل لقاء مئات المرشحين المغاربة، وعرض مناطق الجذب بكندا الأطلسية".
وأضاف البلاغ الصادر عن السفارة الكندية أن "جديد هذه السنة يتمثل في برمجة لقاءات ستجمع أرباب عمل كنديّين بالمرشحين في قطاعات الصناعة والترميم والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مضيفا أن "السفارة الكندية في المغرب ستكون متاحة لشرح الخطوات للذين يرغبون في الاستقرار هناك".
وأوضح المشرفون على برنامج Destination Acadie au Maroc أن "كندا تتبنى سياسة هجرة استباقية، وحددت هدفها لاستقبال 310000 وافد جديد"؛ فيما أشار البلاغ إلى أن "ما يقرب 2750 شخصا من المغرب استقروا في كندا سنة 2015، مع استفادتهم من الإقامة الدائمة".