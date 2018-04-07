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الرئيسية | مغاربة العالم | وجهة "أكادي" الكندية تنتظر آلاف المغاربة

وجهة "أكادي" الكندية تنتظر آلاف المغاربة

وجهة "أكادي" الكندية تنتظر آلاف المغاربة
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 09:15

أعلنت سفارة كندا بالمغرب تنظيم النسخة الثالثة من برنامج الهجرة إلى وجهة "أكادي الكندية"، من أجل العيش أو الشغل أو الدراسة أو القيام بأنشطة تجارية، وتحديدا بأربع مقاطعات تقع بالسواحل الشرقية الأطلسية لكندا.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "وفدا كنديّا مكوّنا من 30 شخصا، من بينهم وكلاء وممثلو جامعات ومعاهد للتدريب وفاعلين في الاقتصاد الفرنكفوني، سيحلّ بمدن مراكش والدار البيضاء والرباط من أجل لقاء مئات المرشحين المغاربة، وعرض مناطق الجذب بكندا الأطلسية".

وأضاف البلاغ الصادر عن السفارة الكندية أن "جديد هذه السنة يتمثل في برمجة لقاءات ستجمع أرباب عمل كنديّين بالمرشحين في قطاعات الصناعة والترميم والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مضيفا أن "السفارة الكندية في المغرب ستكون متاحة لشرح الخطوات للذين يرغبون في الاستقرار هناك".

وأوضح المشرفون على برنامج Destination Acadie au Maroc أن "كندا تتبنى سياسة هجرة استباقية، وحددت هدفها لاستقبال 310000 وافد جديد"؛ فيما أشار البلاغ إلى أن "ما يقرب 2750 شخصا من المغرب استقروا في كندا سنة 2015، مع استفادتهم من الإقامة الدائمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hassane السبت 07 أبريل 2018 - 10:17
À tout les marocains si vous avez un travail stable et ton épouse aussi et bien paie reste au Maroc sauf si tu veux vivre l'aventure bien venue . Ici au Quebec il y a juste le travail physique dans la majorité des emploi . Moi personnellement je suis mecanicien automobile jamais trouvé un travail stable juste. Temporaire jai aussi un dep en construction personne m'a accepté actuellement je prépare permis de camion et sa fait 10 ans que suis au Quebec il n Ya rien de rien juste la propagande mon conseil viens voir vous meme et faire un essai sur le marché de travail sa ce peu le régime de Canada et le style de vie de convient en plus si tu cherche le respect et le calme vive Canada
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1
2 - youssef السبت 07 أبريل 2018 - 10:17
الدول العظمى كيديو لينا الشباب النقي ويخليو فالمغرب غير شمكارا وتنكول علاش حنا ديما لور
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3 - موحى السبت 07 أبريل 2018 - 10:19
Ou est ce que les intéressés peuvent contacter cette commission svp.
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