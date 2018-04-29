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كُتّاب وآراء
قنصلية متنقلة تقدم خدمات للمغاربة في تنيريفي
وجهت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس وحدة متنقلة تابعة لها إلى "سانتا كروس" بتنيريفي، في جزر الكناري، بهدف تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية عبر تمكينهم من الاستفادة من خدمات مختلف المصالح القنصلية بمكان إقامتهم، وبالتالي تخفيف تكاليف تنقلهم إلى لاس بالماس.
وقال أحمد موسى، القنصل العام للمغرب بلاس بالماس، إن هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية العامة بجزر الكناري، من أجل الانفتاح على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالأرخبيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يشدد على ضرورة وأهمية تقريب الإدارة من أفراد الجالية المغربية وتسهيل كل الإجراءات والتدابير الإدارية الخاصة بهم.
وأضاف أحمد موسى، في تصريح صحافي، أن أرخبيل الكناري يتكون من سبعة جزر لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرة أو البحر، مما يصعب بشكل كبير من عملية تنقل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه الجزر والذين ينتظرون، في الغالب، تنظيم مثل هذه المبادرات من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية، مشيرا إلى أن كل المصالح القنصلية تتم تعبئتها من أجل الاستجابة لطلبات وانتظارات المواطنين المغاربة الذين يقيمون ويشتغلون بهذه الجزر.