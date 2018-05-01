بنعتيق يكشف تفاصيل خطة إدماج مغاربة العالم في النموذج التنموي

هسبريس- محمد بلقاسم

كشف عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، عن تفاصيل خطة وزارته لإدماج مغاربة العالم في النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، بعدما أعلن عدم قدرة النموذج الحالي في الاستجابة لمتطلبات الشعب المغربي.

وقال بنعتيق، في جوابه عن سؤالين لفريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول وضعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج واستعدادات الوزارة لاستقبال أبناء الجالية، إن "هناك رؤية للتعاطي مع مغاربة العالم، وهو تعاطي جديد يقوم على تحسيس رأسمال البشري للمساهمة في التنمية والمشروع الحداثي الذي يقوده الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن الوزارة التي يشرف عليها تقوم "بتعبئة الكفاءات وهو ما تم على مستوى كفاءات ألمانيا والإمارات وأمريكا، والكفاءات النسائية".

وسجل المسؤول الحكومي المشرف على ملف الجالية المغربية أن "الهدف هو إقناع الجالية بأن المغرب يتغير، وأن هناك إرادة لأن يكونوا أساسيين في مشروع التنمية لذلك جاءت الجهة الثالثة عشرة لتجيب عن هذا التصور"، مبرزا أن "المقاربة تقوم على الشركات مع مؤسسات التي تشتغل في هذا المجال، لمواجهة الصعوبات التي يواجهها المغاربة في دول الاستقبال".

من جهة ثانية، يرى بنعتيق أن "الحفاظ على الهوية لمغاربة العالم من أولويات الحكومة"، بالقول إن "السياسة الحكومية شمولية، وشأن يهم جميع المغاربة"، موضحا وجود تعقيدات على مستوى دول الاستقبال والتي تجعل الجالية تتعرض لمجموعة من التعثرات للحفاظ على الهوية.

وسجّل المسؤول الحكومي أن دور وزارته هو "الاستمرار في هذا العمل من خلال الحضور القوي والدائم مقارنة مع الجاليات الأخرى"، مشددا على "ضرورة مساهمة المجتمع المدني لجعل الأجيال الحالية تتجاوز المعيقات؛ وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال مجموعة من المبادرات لتأطير وتحصين الجالية المغربية".