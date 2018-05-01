هذه حصيلة عودة مغاربة العالم من مناطق النزاعات المسلحة

هسبريس- محمد بلقاسم

كشفت معطيات رسمية للوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة عن عودة أزيد من 16 ألف مغربي إلى أرض الوطن من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وخصوصا ليبيا والعراق.

عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أعلن أن الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة شهدت عودة أربعة شبان إلى أرض الوطن، مبرزا أن هذه العودة جاءت بتنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الشؤون القنصلية التي تبذل جهدا كبيرا، على حد قول بنعتيق.

وأوضح بنعتيق أن على مستوى ليبيا عاد للمغرب 16 آلاف و134 من وضعية صعبة، فيما عاد من دولة العراق 4 مغاربة، وعاد 127 مغربيا من اليمن، معلنا أنه منذ بداية الأحداث في سوريا شهدت هذه المنطقة عودة 651 شابا مغربيا.

وبعدما أوضح بنعتيق "أن من الإشكالات المطروحة هو عودة المغاربة" أعلن أن "المغرب يتعامل مع أبنائه بالوطنية الصادقة"، موضحا أن "هؤلاء مغاربة ليس لهم التزامات إيديولوجية؛ ولكن يعيشون وضعيات صعبة".

"من بين الإشكالات المعقدة مشكل العودة، لكن بفضل الإرادة الملكية أصبح المغرب نموذجا في التعاطي مع المشاكل"، يقول بنعتيق الذي أوضح "أن أيّ مغربي يعاني من وضعية صعبة نتفاعل معه"، مشيرا إلى أن "التأطير والتحصين يحتاج إرادة جماعية؛ لأن مجهود الإقناع والتواصل مجهود جبار يحتاج الكثير، لأنه عمل معقد وصعب وجبهات التحديات تتم داخل الوطن".

وتأتي توضيحات الوزير بنعتيق بعدما أوضح فريق الأصالة والمعاصرة أن العشرات من الشباب المغربي غرر بهم في العراق وسوريا وبعد المراجعة الفكرية ينتظر المناسبة للعودة إلى أرض الوطن، منبها إلى أن المغرب عاش محنة الاٍرهاب في محطات عدة، والهدف هو مطالب بتجفيف منابع الاٍرهاب.