24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. وفاة طفل تدفع إلى تحقيق إداري بمستشفى بمراكش (5.00)

  2. الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة (5.00)

  3. بنشريف: الشعبوية تفتك ببرامج تلفزية .. وإعلاميون يذبحون العربية (5.00)

  4. نقابيون بسطات يهاجمون "السياسات الحكومية" (5.00)

  5. منى وتمغرابيت بدبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | "أدوبي" تعتمد أعمال مصمم ذي أصول مغربي

"أدوبي" تعتمد أعمال مصمم ذي أصول مغربي

"أدوبي" تعتمد أعمال مصمم ذي أصول مغربي
محمود شميعة*
الأربعاء 02 ماي 2018 - 09:41

في سابقة من نوعها، اعتمدت شركة أدوبي العالمية أعمال الفنان التصميمي المصري ذي الأصول المغربية أحمد نبيل في موقعها الرسمي لأدوبي فوتوشوب، كنموذج لإبراز مدى قدرة الفنانين على عكس إبداعاتهم على العالم الافتراضي عبر تقنية "3D".

وصرح الفنان أحمد نبيل، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، بأن ما تزخر به الثقافة المغربية من تعدد الأصناف والأشكال والألوان على كل ما هو مرئي، هو ما مهد له الطريق نحو "أدوبي"، وأضاف أن "فلسفة المغرب" جعلته يبدع في مجال التصميم على "أدوبي".

نبيل أبرز أنه استلهم أعماله بعدما شاهد عملية انفجار كرات الألوان المائية، فحاول تطبيق الشيء نفسه بتقنية "3D" على برنامج "فوتوشوب"، موردا أن ذلك استغرق منه حوالي 7 أشهر، وبعد إنهاء اللوحات قام بتحميلها على موقع "Behance" الرسمي لـ"أدوبي".

الفنان ذو الأصول المغربية قال في تصريح لهسبريس: "تلقيت رسالة بعد ذلك بأشهر من شركة أدوبي مفادها أن الشركة تعتزم اعتماد عملي المسمى انفجار الجسيمات لدعايتها للإصدار 2018 من الفوتوشوب، وهكذا أصبحت أعمالي ذات صبغة عالمية".

وعن قدرة المصممين والفنانين العرب على مجاراة تطورات التصميم والفن الافتراضي، قال نبيل: "هنالك أسماء كبيرة وفنانون عرب جد مبدعين في مجال التصميم، منهم من يعمل لدى شركة أدوبي، لكن المشكل يكمن في عدم وجود سوق جيدة للمصممين الذين يعملون بشكل حر (فريلانس)، كما أن الأشخاص المتحكمين في السوق لا يستوعبون كلمة فريلانس"، وفق تعبيره.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.