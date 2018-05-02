"أدوبي" تعتمد أعمال مصمم ذي أصول مغربي

محمود شميعة*

في سابقة من نوعها، اعتمدت شركة أدوبي العالمية أعمال الفنان التصميمي المصري ذي الأصول المغربية أحمد نبيل في موقعها الرسمي لأدوبي فوتوشوب، كنموذج لإبراز مدى قدرة الفنانين على عكس إبداعاتهم على العالم الافتراضي عبر تقنية "3D".

وصرح الفنان أحمد نبيل، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، بأن ما تزخر به الثقافة المغربية من تعدد الأصناف والأشكال والألوان على كل ما هو مرئي، هو ما مهد له الطريق نحو "أدوبي"، وأضاف أن "فلسفة المغرب" جعلته يبدع في مجال التصميم على "أدوبي".

نبيل أبرز أنه استلهم أعماله بعدما شاهد عملية انفجار كرات الألوان المائية، فحاول تطبيق الشيء نفسه بتقنية "3D" على برنامج "فوتوشوب"، موردا أن ذلك استغرق منه حوالي 7 أشهر، وبعد إنهاء اللوحات قام بتحميلها على موقع "Behance" الرسمي لـ"أدوبي".

الفنان ذو الأصول المغربية قال في تصريح لهسبريس: "تلقيت رسالة بعد ذلك بأشهر من شركة أدوبي مفادها أن الشركة تعتزم اعتماد عملي المسمى انفجار الجسيمات لدعايتها للإصدار 2018 من الفوتوشوب، وهكذا أصبحت أعمالي ذات صبغة عالمية".

وعن قدرة المصممين والفنانين العرب على مجاراة تطورات التصميم والفن الافتراضي، قال نبيل: "هنالك أسماء كبيرة وفنانون عرب جد مبدعين في مجال التصميم، منهم من يعمل لدى شركة أدوبي، لكن المشكل يكمن في عدم وجود سوق جيدة للمصممين الذين يعملون بشكل حر (فريلانس)، كما أن الأشخاص المتحكمين في السوق لا يستوعبون كلمة فريلانس"، وفق تعبيره.