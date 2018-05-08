سمية الخادري .. مغربية تبدع في "فن القفطان" بإمارة دبي

هسبريس ـ ط.العاطفي | أ.الخياري

امتد زمن إقامة سمية الخادري فوق تراب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما يفوق عِقدا من الزمن، باصمة هذه الفترة بالإقدام على تصميم الأزياء مع التركيز على القفطان.

المغربية نفسها، المشتهرة باسم "أم مريم" في سوق ألبسة الخياطة الراقية، تتميز بالتعاطي مع طلبات زبوناتها بتصاميم في الإمارات، بينما يتم التنفيذ على التراب المغربي بشكل كامل.

في القنيطرة

تنحدر أصول سمية الخادري المغربية من مدينة القنيطرة، في قلب منطقة الغرب، وشبّت في الحاضرة نفسها وفق إيقاع تعتبره عاديا على المستويين الأسري والتعليمي.

تحصلت الشابة ذاتها على شهادة باكالوريا علمية ثم أقبلت على التكوين في مجال المعلوميات، بطلب من والدها الراغب في تأهيلها مهنيا؛ لكنها لم تكمل هذا المسار.

وتقول سمية: "توقف مشواري الدراسي وأنا أواظب على تلقي دروس التعامل مع مستجدات التكنولوجيات الرقمية، فقد تزوجت ثم انخرطت في تجربة هجرة إلى الإمارات".

بين الأثواب

لم تأخذ الخادري وقتا طويلا كي تحسم ما تبتغيه كاشتغال في مستقبلها، إذ رصدت الإقبال على صيحات الألبسة في مكان استقرارها الجديد وقررت أن تستثمر مداركها في تصميم الأزياء.

أسهم في توجيه سمية نحو هذا الخيار ما ألفته من تعامل أمّها مع الخياطة، في القنيطرة، وإقبالها على مساعدتها خلال العطل المدرسية، زيادة على استنادها على أمّها لنيل أزياء تساير ذوقها أول مقامها في الخليج.

"أمضيت مدّة مع زوجي في التأقلم مع مستلزمات العيش في الإمارات، خلال تلك المرحلة كنت ألقى الإشادة بأزيائي المغربية وطلبات للحصول على نظير لها، وحرصت على إحالة كل ذلك على والدتي بنية تنفيذ المرغوب"، تقول المغربية نفسها.

وتكشف الخادري أنها، أمام تنامي الإقبال على الأزياء المغربية، أعادت حزم حقائبها لتنال دبلوما مغربيا في الخياطة والتصميم، ثم رجعت نحو الخليج كي تمارس ما ضبطته تخطيطا وتطبيقا.

تطور بلا اغتراب

الخيار المهني لـ"ابنة القنيطرة" جعلها بعيدة عن أي إحساس بالاغتراب، خاصة أنه يجعلها في اتصالات دائمة مع الراغبات في خدماتها ذات الصلة بالأزياء عموما، والقفاطين المغربية بوجه خاص.

"لم أحس بالغربة في الإمارات العربية المتحدة بناء على نشاطي العملي الذي يتصل بالواقع والعالم الافتراضي الإلكتروني، على حد سواء.. بينما تحضر بعض من إكراهات البعد حين أتذكر أسرتي التي فارقتها"، تعلق سمية.

انطلق تعامل الخادري مع الأزياء بتجميع الطلبات وإرسالها إلى والدتها كي يتم الإنجاز في المغرب، ثم انتقلت، بعد إنهاء تكوينها في التصميم، إلى المشاركة في معارض الألبسة عبر ربوع الإمارات، موسعة الإقبال على منتوجاتها.

تتشبث سمية باستمرارها في إنجاز الملابس التقليدية التي تسوقها بورشة مستقرة في المملكة، مستفيدة من مهارة "الصنايعية" في أجرأة تصاميمها وإغنائها بلمساتهم المبهرة، رافضة تعديل هذا النهج ما دام يوسع الإقبال على أزيائها باستمرار.

القفطان العالمي

"أم مريم"، بهذا الاسم التجاري الذي تستعمله الخادري بجوار "فن القفطان"، أضحى وجهة للراغبات في ألبسة تقليدية أنثوية ناهلة من الثقافة المغربية، سواء بالتواصل المباشر مع حاملته أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعتز سمية بالنجاح الذي وصلت إليه؛ لكنها تطمح إلى تحقيق المزيد من الألق وهي تقول: "المجتمع الإماراتي مفتوح أمام وافدين من كل بلدان العالم، وهذا المعطى يجعلني حالمة بأن يغدو القفطان المغربي لباسا لكل النساء كيفما كانت جنسياتهم".

كما تشدد المنتسبة إلى "مغاربة العالم" على أن ثقافة الملبس المحتشم في البلاد التي تستقر فيها تشجعها، إلى جوار كل المغربيات المشتغلات في التعريف بألبسة الوطن، بأن تسهم بما في وسعها لمزيد من التعريف الراقي بالقفطان وبهائه بين كل الفئات العمرية.

هجرة الشهادة

تنطلق الخادري من سيرتها الذاتية كي تعلن بأن المقبلين على الهجرة المهنية خارج المملكة يحتاجون شواهد مثبتة لأهليتهم العمليّة، مذكرة بأن تعاطيها مع تصميم الأزياء جعلها تعي ضرورة ذلك بشكل لا شك فيه.

أما بخصوص باقي ألوان الهجرات فإن سمية تقول إن المتحركين صوبها ينبغي أن يتوفرون على أسس تدعم خطواتهم، وروح محفزة وطموحة تجعل المستقرين خارج المغرب يلتصقون بأحلام النجاح إلى حين أجرأتها.

"من النماذج المفلحة يمكن نيل تحفيزات، مثلما العينات الملاقية صعوبات ثقيلة تنبه إلى المحتمل من العثرات.. بينما يبقى مصير كل شخص بين يديه إن آمن بقدراته ووضع أهدافا تتماشى معها"، تختم سمية الخادري.