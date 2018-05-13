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الرئيسية | مغاربة العالم | 188 أستاذا لتدريس العربية لأبناء مغاربة العالم

188 أستاذا لتدريس العربية لأبناء مغاربة العالم

188 أستاذا لتدريس العربية لأبناء مغاربة العالم
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 23:25

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية عن اختيار 188 أستاذا لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوربا، لدورة أبريل 2018.

وقد أسفرت نتائج المداولات النهائية عن نجاح ما مجموعه عدد 188 استاذا موزعين حسب البلد المرغوب فيه، حيث تم تخصيص 146أستاذا لفرنسا، و26 لإسبانيا و16 أستاذا لبلجيكا.

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