عادل القصابي .. مغربي يقدم حلولا ذكية للحكَامة انطلاقا من عُمان

هسبريس ـ ط.العاطفي | أ.الخياري

بين العالم الحقيقي ونظيره الافتراضي سطر عادل القصابي نهج سيرته، جامعا بين التعرف على الفضاءات الملموسة التي حرص على الاستقرار بها منذ سنين، من جهة، وملازمة التطورات الإلكترونية القادرة على الرقي بحياة البشر، من جهة ثانية.

وضع هذا المغربي رحاله على أرض عُمان منذ سنتين اثنتين من الحين، مستثمرا في تقديم الاستشارات والتداريب الرقمية، ومراهنا على مزيد من التألق في الأوراش التي يمسكها بهذه المنطقة الخليجية.

في العاصمة العلمية

حلّ عادل القصابي ضيفا على هذا العالم بازدياده في قلب مدينة فاس، وبالحاضرة العالمة تلقى نصيبه من التعليم الأساسي، في مؤسسات "عين الشقف" و"القدس" و"مولاي سليمان".

حسم القصابي في ابتغائه تكوينا جامعيا من مستوى عال، واضعا مرافق جامعية خارج الوطن نصب عينيه، وبينها تواجدت أسماء فضاءات أكاديمية بالديار الألمانية.

"قمت بدراسة اللغة الألمانية قبل الإقبال على الهجرة الدراسية، وبعدها انتقلت إلى الخارج بتغليب لفكرة الدراسة على فكرة الهجرة، مع نية الرجوع إلى المغرب"، يقول عادل وهو يستحضر ما تم في الماضي.

علم وعمل

تخصص "ابن فاس" في دراسة تقنيات المعلومات بعلوم الحوسبة، في مدينة دورتموند الألمانية، ممضيا السنة الأولى في ضبط الإيقاع قبل الجمع بين العمل والتعلّم عند حلول السنة الثانية في المستقر الجديد.

يورد القصابي: "مرحلة الدراسة بأوروبا لم تكن تحت الضغط ولا إكراهات الرسوم التعليمية الثقيلة، ما جعلتني أنال فرصة اكتشاف هذا العالم الجديد بالنسبة إليّ، وقتها، مع التبحر في الدراسة وأخذ ما يكفي من الوقت لنجاح باقتدار".

افتتح المغربي ذاته مساره المهني بالموازاة مع تطور تكوينه الجامعي، مقبلا على اشتغالات في ميدان البرمجة وتقنية المعلومات، وجاعلا من هذا العمل تطبيقا مباشرا موجها للدراسة النظرية.

إلى الخليج

قضى عادل سنوات من الارتباط مع شركات ألمانية بعد استكمال دراسته في هذه البلاد الأوروبية، ثم انتقل إلى أبوظبي الإماراتية مع شركة جرمانية لتوفير دعم لهذه الإمارة في مشاريع تتعلق بـ"الحكومة الإلكتروني".

التعامل مع حكومة إمارة أبوظبي كان نقلة في الحياة الشخصية والمهنية للخبير المعلومياتي نفسه، إذ تلقى طلب انضمام جعله يشتغل مع الحكومة عينها بشكل مباشر، قاضيا مدة 3 سنوات في هذا الموقع من العطاء.

ويذكر عادل أن هذه الخطوة جعلته، بعد طول مراس في ألمانيا، يقف على الأراضي الإماراتية لفهم الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل جيد، والإشراف على إدارة هذه الخدمات لصالح 44 جهة حكومية تقريبا.

سلطنة عُمان

استجمع القصابي خبرته المنهولة من البيئتين الألمانية والإماراتية للبصم على مشروعه الخاص به، وحرص على التوجه كثيرا إلى سلطنة عُمان بفعل فرص العمل الكثيرة التي أتيحت له في هذا البلد.

"زرت السلطنة مرارا وتكرارا، ووجدت أن الأمر يتعلق ببلد جميل له ناس طيبون جدا، والعمل معهم ممتع سواء على مستوى التدريب أو الاستشارات"، يشهد المقدم على الاستقرار في مسقط بحلول سنة 2016.

يعتبر عادل أن البصمة التي وضعتها السلطنة في وجدانه هي التي جعلته يختارها مركزا له، رغما عن كونه متنقلا مهنيا، في هذا الحيز الجغرافي من العالم، بين ثلاث عواصم هي مسقط وأبوظبي والرياض.

تظافر

يرتبط عمل عادل القصابي بشركة "تظافر" للخدمات الاستشارية، التي أسسها بمعية شركاء عقب انتهائه من مرحلة الاشتغال لصالح حكومة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

يقول المنتمي إلى صف "مغاربة العالم" إن "تظافر" تختص في تقديم استشارات ضمن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، وتعرض تدريبات لتأهيل الأطر العمومية بغية النجاح في هذه النقلة المنشودة.

ويزيد الخبير المعلومياتي: "التحول الرقمي تحول مؤسساتي معقد ومتشعب، ولا يمكن إدارة مؤسسة رقمية بالمنهجية البيروقراطية للمرفق التقليدي.. لا يكفي إدخال التكنولوجيا بلا تغيير عقليات وسلوكيات الموظفين، وهذا ما نحققه".

على المسار

يقر مجرب الحياة بين فاس ومسقط، مرورا عبر القارة الأوروبية، بأن مساره شهد تحديات كثيرة في الماضي، بما رافقها من مخاطرة ومتعة، وأفضى إلى حلق فرص جديرة بالاهتمام ومتيحة لحرية الاختيار.

أما النقلة من وضعية الاستخدام إلى مبادرة إنشاء ورش عمل خاص فإن القصابي يراها منبعا للحيوية وهي تغيب الإحساس بالتعب والملل، ودافعة إلى تحقيق الذات وسط انفعالات ملؤها السعادة.

"المستقبل بالنسبة إليّ مراهنة على كبر الشركة وتوسيع مستوى الخدمات التي تقدمها، نوعيا وجغرافيا، والإمساك بمشاريع أكثر قيمة وبآثار وطنية تنفع الملايين من الناس .. فهدفنا الأساس هو إحداث الأثر"، يسترسل عادل.

الفهم الصحيح

القصابي يرفض حمل المترشحين للهجرة وجهات نظر مستبقة حول الفضاءات الاجتماعية التي يقصدونها بنية الاستقرار والتطور، بما يترتب عن ذلك من سلوكيات معينة، فيكونون حاكمين على الغير من منظور خاطئ، إيجابا أو سلبا.

يبني عادل على مراسه بدول منتمية إلى ثلاث قارات، أساسا، ليشدد على أن من أهم أسباب النجاح في أي بلد يبرز فهم الثقافة الخاصة بهذه الدولة بالشكل الصحيح، وينبغي أخذ ما يكفي من الوقت لذلك.

"في ما يخصني؛ هجرتي إلى ألمانيا كان أمامها حاجز اللغة أولا، وقد تطلب مني ذلك زمنا ممتدا لتخطي هذه الصعوبة البارزة، ثم اكتشفت أن هذا لا يكفي إن غاب فهم الثقافة وكيفية البصم على أثر إيجابي في ما يحيط بي"، يختم عادل القصابي.