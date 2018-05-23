وزارة الجالية تنقل جثمان مغربية توفيت في عجمان

هسبريس من الرباط

تدخلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لنقل جثمان مواطنة مغربية تدعى نعيمة غازي، توفيت بالإمارات العربية المتحدة، وبالضبط في إمارة عجمان؛ بناء على الطلب الذي تقدمت به عائلتها.

واتخذت الوزارة كافة التدابير الضرورية قصد التكفل بترحيل جثمان الراحلة ليوارى الثرى بأرض الوطن، وذلك بتنسيق مع مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي.

وبعد استيفاء كل الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، يقول بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، تم نقل جثة الراحلة على متن رحلة جوية وصلت المملكة أمس، كما عملت الوزارة على توفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مكان الدفن بإقليم سطات.