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كُتّاب وآراء
محجبة مغربية تسعى إلى محاربة التمييز في كيبيك
عزيزة ديني، ناشطة بدأت خوض المجال السياسي في سن الرابعة والثلاثين من عمرها للمطالبة بحماية البيئة، والرفع من التضامن الاجتماعي، وللمساهمة في بناء مقاطعة "كيبيك" الكندية أكثر ازدهارا وانفتاحا على العالم.
تهدف عزيزة ديني على الصعيد المحلي إلى تحسين النقل العمومي وجعله مجانيا، وتسعى إلى أن يتم الاعتراف بالشهادات المحصل عليها خارج الوطن في إقليمها؛ وتلتزم كذلك بمحاربة الهدر المدرسي عن طريق توفير تربية ذات جودة عالية للتلاميذ والمزيد من الموارد للمدرسين.
تدرس عزيزة ديني حاليا في جامعة كيبيك بمونتريال تخصص الموارد البشرية وعلاقات الشغل، كما سبق لها الحصول على شهادة في البيولوجيا بالمغرب، لتهاجر في سنة 2009 إلى كيبيك، وهناك حصلت على الجنسية الكندية سنة 2014.
من خلال مشاركتها الفعالة في السياسة وانخراطها في المجال الاجتماعي؛ ترغب عزيزة ديني في إسقاط وتجاوز المعتقدات الخاطئة تجاه النساء المسلمات، وتحمل على كاهلها محاربة التمييز ضد المرأة وكل أقليات كيبيك؛ بالنسبة لها وللحزب الأخضر التنوع في الإقليم ثروة يجب الاحتفال بها، حاملين بذلك شعار "تنوعنا يصنع قوتنا".