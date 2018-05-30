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مغاربة بألمانيا ينظمون حفلا دينيا وإفطارا جماعيا‎

مغاربة بألمانيا ينظمون حفلا دينيا وإفطارا جماعيا‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 01:03

نظّم أفرادٌ من الجالية المغربية في ألمانيا، بتعاون مع المجلس الفيدرالي المغربي الألماني بألمانيا والمجلس المركزي للمغاربة، بمسجد النور بمدينة فوبرطال الألمانية، أمسية دينية بمناسبة العشر الأولى من رمضان التي تصادف ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس.

وعرفت الأمسية، التي شارك فيها مسؤولون بالقنصلية العامة لدوسلدورف وعلماء وأئمة ورؤساء جمعيات، تلاوة القرآن الكريم وتقديم دروس وابتهالات استحضر فيها روح إحياء ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس.

كما جرى، على هامش الحفل وفي إطار الأنشطة الرمضانية، تنظيم إفطار جماعي على شرف الحاضرين، حيث اعتبر المنظمون أن الهدف هو ترسيخ الروابط الثقافية والروحية للأجيال الناشئة بألمانيا مع وطنها الأم بغية الحفاظ على هويتها الوطنية الأصلية وإحياء روح التضامن والمودة ما بين أفراد الجالية المغربية.

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