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كُتّاب وآراء
أوجار: عناية خاصة بمغاربة العالم داخل المحاكم
أعلن محمد أوجار، وزير العدل، أنه سيوجه منشورا مشتركا إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة والمديريات الفرعية من أجل حثهم على إيلاء عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال إحداث فضاء مناسب لاستقبالهم داخل المحاكم.
وأكد أوجار، خلال جوابه عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجان محلية مكونة من قاض وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط تكون مهمتها استقبال شكايات وتظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقديم الخدمات القضائية والإدارية لهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم بهذا الخصوص.
وأعلن المسؤول الحكومي إحداث خلية بالإدارة المركزية مكلفة باستقبال أفراد الجالية، ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع المحاكم تتضمن معلومات ومعطيات إحصائية بشأن عملية الاستقبال من أجل تمكين الوزارة من الوقوف على نتائج الإجراءات التي تمت في قضاياهم أو تلك التي ما زالت في طور الإنجاز.