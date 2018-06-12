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الرئيسية | مغاربة العالم | "وزارة بنعتيق" تناقش مشاكل الشباب المهاجرين‎

"وزارة بنعتيق" تناقش مشاكل الشباب المهاجرين‎

"وزارة بنعتيق" تناقش مشاكل الشباب المهاجرين‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:05

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تنظيم ورشة عمل موضوعاتية دولية تحت شعار "الأطفال والشباب المهاجرون.. نحو تفعيل حلول مستدامة"، يومي 21 و22 يونيو الجاري بأكادير، بشراكة مع اليونسيف، في إطار الرئاسة الألمانية المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018.

وسيشارك في هذا اللقاء الدولي، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والباحثون وكذا مجموعة من الأطفال والشباب المهاجرين.

ويأتي تنظيم هذه الورشة، تؤكد الوزارة، في إطار الأنشطة المبرمجة تحضيرا للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي ستنعقد بمراكش أيام 5 و6 و7 دجنبر المقبل، تحت شعار "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات المهاجرين من أجل التنمية".

كما تهدف هذه الورشة، التي ستمتد على مدى يومين، إلى الوقوف على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال والشباب المهاجرين، كإشكاليات الحماية والإدماج الاجتماعي والولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث ستتمحور المناقشات حول مواضيع كأهمية المعطيات حول الأطفال والشباب المهاجرين، وحماية الأطفال والشباب المهاجرين، وإشكالية الهشاشة والولوج إلى الخدمات بالنسبة للأطفال والشباب، والشراكات من أجل الأطفال والشباب المهاجرين.

وستشكل مختلف الجلسات المبرمجة، يقول البلاغ، أرضية لمناقشة الممارسات والتجارب الناجحة الكفيلة بمساعدة الأطراف المعنية، سواء الجهوية والمحلية والوطنية منها، في أفق تطبيق الميثاق الدولي للهجرة لفائدة الأطفال والشباب المهاجرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدو الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:25
هل ناقشتم مشاكل الشباب العاطلين والمتأزمين داخل الوطن، أما المهاجرين فبلاد الهجرة كفيلة بهم وقادرة على حل مشاكلهم.
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