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الرئيسية | مغاربة العالم | اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني

اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني

اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 16 يونيو 2018 - 14:00

قتل شاب مغربي، عمره 24 عاما، طعنا في شجار بين مهاجرين وسط بلدة بشمال غرب البوسنة؛ حسب ما أكدته الشرطة المحلية اليوم السبت.

ووقعت الحادثة في أحد شوارع بلدة "فيليكا كلادوسا"، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، عندما هاجم رجل يحمل سكينا المغربي وقتله، بحسب ما نقلته محطة "ان-1" التلفزيونية عن سنيزانا غاليك، المتحدثة باسم الشرطة.

وقالت غاليك إن القتيل، الذي قضى متأثرا بجروحه، يحمل الجنسية المغربية وعمره 24 عاما، دون إعطاء تفاصيل عن المهاجم القاتل.

وبحسب ارقام رسمية فإن بلدة فيليكا كلادوسا البوسنية تستقبل، في الوقت الحالي، ما يقارب 350 مهاجراً على ترابها. وتواجه البوسنة، منذ الاشهر القليلة الماضية، تدفقا لمهاجرين يعبرون اراضيها اثناء توجههم الى دول غرب اوروبا.

ودخل اكثر من 5500 مهاجر غير نظامي أراضي هذه الدولة الفقيرة منذ مطلع سنة 2018 الجارية. وغالبية هؤلاء من الشبان، بينما الفترة الأخيرة شهدت وصول عائلات مع أطفال، خصوصا من إيران وباكستان.

ولا يزال عدد المهاجرين عبر البوسنة قليلا مقارنة مع مئات آلاف المهاجرين الذين فروا من الحروب والفقر، في الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا، ووصلوا اوروبا موسم 2015-2016 عبر ما اشتهر بـ"طريق البلقان".

وتم اغلاق الطريق نفسه خلال شهر مارس المنصرم، لكن اعدادا قليلة من الساعين الى طرق بديلة لا زالوا يعبرون المنطقة بنية الوصول الى بلدان الاتحاد الاوروبي.

جدير بالذكر أن المهاجرين السريين يتجمعون في شمال غرب البوسنة، خصوصا بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا، قرب الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد القاري ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اللوز عزوز السبت 16 يونيو 2018 - 14:12
يجب التركيز علي بؤر الجرائم داخل الحدود وللتي تدلل علي انهيار منظومة الاخلاق والقيم. فقط في شهر رمضان المبارك لكم أن تتصوروا عدد المشادات التافهة قبيل موعد الإفطار والتي ازهقت أرواحا كثيرة. مدن البيضاء سلا مكناس فاس مثال ....المقاربة الامنية وحدها غير كافية بل هي شمولية تنطلق من البيت الحاضن من الأباء مرورا بالمدرسة الاعلام وووو. .
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10
2 - ستيتو حمو السبت 16 يونيو 2018 - 14:12
كل يوم تسمع ان مواطنو البلد يهيمون على وجوههم في مختلف بلاد العالم طلبا للعيش الكريم بعد ان سدت في وجوههم جميع الأبواب لوبي الفساد المسيطر فروايات الذعارة والتشرد والاسترزاق والضياع تاتي من مختلف دول الشمال كان البلد في حرب منذ سنين مما أدى الى تدميره وهروب شبابه . الغريب ان اللوبي المسيطر لا زال يردد اجمل بلد في العالم وهي حقيقة بالنسبة لروموز الفساد السياسي والسلطوي المعفى من كل عقاب ومساءلة فيما يخص عمليات النهب لثروات البلد .
لك الله ياوطني
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11
3 - رياني السبت 16 يونيو 2018 - 14:12
جميع برامج القنوات المغربية دون مستوى لم يعد هناك فن بل يوجد فقط العفن لم افهم بعد الى اين تتجه بنا سفينة وزراء يشتمون شعبهم ويسبونهم وكل شخص لديه يد مع دولة اصبح يحتقر المواطن البسيط (الشرطة) كمثال، وقنوات تسيء بسمعة المواطن المغربي وليس ذاللك فقط بل يروجون للعهر والقسق وعدم الحياء........ الخ.
اجمل برنامج شاهته في رمضان وان لم اقل الوحيد هو سلسلة "قلبي اطمئن"
وكي لا ننسى
مقاطعون الى ان يرث الله الارض ومن عليها ان لم تحقق مطالي الشعب
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-1
4 - المكناسي السبت 16 يونيو 2018 - 14:16
لا حولة و لا قوة الى بالله الشباب المغربي مقهور داخل الوطن و خارج الوطن حتى قط ما كيهرب من دار العرس
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5
5 - Redoine السبت 16 يونيو 2018 - 14:16
اتساءل دائما لماذا جل المغاربة يريدون الرحيل للعيش خارج بلدهم.اعرف مغاربة فضلوا العيش في مالاوي والموزمبيق وبوروندي.
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0
6 - elias السبت 16 يونيو 2018 - 14:20
ما يحيرني هو لماذا يفامر الناس بحياتهم للذهاب للعيش في دول الكفار. فحتى الإخونج انفسهم يستعملون كل الوسائل للذهاب الى الدول الغربية رغم ان التراث الخرافي يمنع عليهم ذالك لانهم سيدفعون الضرائب الى الكفار.
عجيب امر الخرافيين
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