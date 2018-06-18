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الرئيسية | مغاربة العالم | منع تونسي يجعل مغاربة عالقين في مطار هواري بومدين الجزائري

منع تونسي يجعل مغاربة عالقين في مطار هواري بومدين الجزائري

منع تونسي يجعل مغاربة عالقين في مطار هواري بومدين الجزائري
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:00

في خطوة دون إشعار مسبق، تفاجأ أكثر من 70 مغربياً يعملون بالجزائر، ثاني أيام عيد الفطر، برفض السلطات التونسية دخولهم إلى أراضيها ثم العودة مجدداً إلى الجزائر لتجديد تصاريح الإقامة التي تنتهي في غضون 90 يوماً تلقائياً.

ويلجأ بعض المغاربة ممن يعملون في مهن مختلفة بالجار الشرقي للمملكة على مغادرة الأراضي الجزائرية كل 90 يوماً لتجديد رخص الإقامة بشكل تلقائي؛ غير أنهم علقوا بمطار هواري بومدين الدولي، بعدما حجزوا مقاعدهم مسبقاً في رحلة كانت متوجهة إلى تونس.

وقال عدد من أفراد الجالية المغربية بالجزائر، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، إن "الخطوط الجوية التونسية لم تقدم لهم أي جواب بشأن منعهم من دخولهم الأراضي التونسية، وأنهم غير مرحب بهم هناك".

وأورد أحد المغاربة: "حجزت مقعدا على متن الطائرة منذ شهر، وهذا أمر آلي نقوم به لتجديد الإقامة بمجرد مغادرة التراب الجزائري ثم العودة إليه خلال 90 يوماً؛ ولكن وفق تصريحات ممثل الخطوط الجوية التونسية بمطار الجزائر فإن أمرا ورد يقول إنه غير مرحب بنا".

وأضاف مغربي آخر: "نحن اليوم في إقامة غير شرعية بعد انتهاء فترة 90 يوماً، وحتى الذهاب إلى المغرب غير متاح لأن جميع الرحلات محجوزة إلى ما بعد عيد الأضحى"، متسائلاً: "من سيتحمل مسؤولية إقامتنا بطريقة غير شرعية فوق الأراضي الجزائرية؟".

في الصدد ذاته،علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن السفارة المغربية في الجزائر دخلت على الخط بغية تمديد فترة إقامة المغاربة لفترة استثنائية، إلى حين النظر في المشكلة مع الجانب التونسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية عبّرت عن تفهمها للأمر، وسعيها لحل هذا المشكل، لافتة الانتباه إلى أنه "قبل الرحلة العالقة كان فوج آخر قد تحرك صباح اليوم نفسه؛ بدون وقوع أي مشكل أو اعتراض من قبل السلطات التونسية"، مرجحة أن "يكون الأمر يتعلق بمشاكل تقنية وليست أمنية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية".

ويُوجد في الجزائر أزيد من 2000 مغربي يعملون في مجال الزخرفة والبناء الذي انتعش كثيراً في السنوات الأخيرة، شاهدا تزايد طلب السوق الجزائرية على اليد العاملة المغربية. بينما لا يقيم هؤلاء العمال في الجزائر بشكل دائم، إنما يعمدون لتجديد الإقامة كل 3 أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي مغاربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:09
اللهم اجعل من كل مشكل، فرصة لتوطيد العلاقات الأخوية بين دول و شعوب المغرب الكبير
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95
2 - حمزة الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:11
لي جا يمسح فينا صباطو دابا حتى تونس تقادوليها لكتاف
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58
3 - تازيحر الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:14
ولينا دل من دل
العرب مفيهمش الرحمة
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65
4 - يرثى لها الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:21
هادا هو حالنا مع الأسف. متشردون في كل بقاع العالم من اجل لقمة العيش. الله ياخذ الحق في المسؤولين يارب.
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59
5 - من المهجر الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:24
إذا كان الطلب على يدالصانع المغربي في الجزائر فلماذا لاتتوسط السلطات المغربية لدى نظيرتها الجزائرية لإيجاد حل قانوني لإقامة لهؤلاء العمال مدة أيام عملهم حتى لا يسقطون في وضع غير قانوني ، إن تأشيرة ذخول كسائح مدتها تسعون يوما لا تخول للعمل، لا قدر الله ووقع لهم حادث عمل سيكون المستخدم ورب العمل في مشكل.
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37
6 - حسرة الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:25
عجيب أمر هؤلاء التوانسة والله ، منذ ايام فقط يتحدثون ويطالبون بتنظيم مشترك لكأس العالم مع اخوانهم المغاربة والجزائريين هههههه والآن يحاصرون مواطنيين مغاربة ومنعوهم من الدخول الى اراضيهم غريب والله ....عن اي اتحاد تتحدثون وانتم تغلقون الحدود في وجه مواطنين ...بأي مبرر تحاصروهم سواء امنيا أوتقنيا وفي عز ايام العيد ....عيب والله ....كيف تريدون أن تواجهوا الغرب بمثل هذه الافعال الدنيئة اللانسانية ....احيانا اقول مع نفسي والله الغرب صائب في نعثنا بالحثالة ، انظر كيف نفعل ببعضنا البعض ...للاشارة فقط كل المغاربة اليوم يتمنون للمنتخب التونسي التوفيق وحتى في موسكو يشجعونهم ....لكن هيهات يكافئ هؤلاء بحصار اخوانهم ...خسئتم
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37
7 - العبدي الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:25
اتفاقيات اتحادالمغرب العربي تجيز العمل لجميع افراده داخل اﻻتحاد ( موريطانيا المغرب.الجزائر.تونس. ليبيا)..
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15
8 - (•_•) الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:27
" ويُوجد في الجزائر أزيد من 2000 مغربي يعملون في مجال الزخرفة والبناء الذي انتعش كثيراً في السنوات الأخيرة، شاهدا تزايد طلب السوق الجزائرية على اليد العاملة المغربية " وفي الأخير ينسبون هذه الزخارف على الجبص والخشب و الأقواس إلى التراث الجزائري أو المغاربي على حد قولهم
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-11
9 - ali الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:34
بغيت نقول شي حجا .لاكن والله لم اجد ما اقوله.هل العيب في تونس .او في المغاربة الذين يعملون في الجزائر ام العيب في مسؤلينا الذين اشغلوا بالتهافتون على تذاكر المونديال .
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12
10 - شرقاوة الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:35
كلها الدول دايرة العز لبلادها الا المغرب مطيح الدل على راسو.
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25
11 - موح الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:40
انا اتفهم القانون الجزائري بعد كل تلاثة اشهر يجب الخروج من البلاد لتجديد الاقامة مع تحفضاتي،لكن لا افهم لماذا السلطات التونسية تمنع المواطنين المغاربة دخول اراضيها،هل هي زكارة الصبيان؟
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10
12 - ماسينيسا الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:41
كجزائري لا أفهم كيف تسمح سلطات الجزائر لرعايا بلد يصنّفنا في خانة الأعداء كيف تسمح لهم بالإشتغال في بلدنا؟ إنّه لأمر مخزي إضافة إلى أنّهم لا يملكون تصاريح لممارسة أي عمل ويشتغلون بطريقة غير قانونية.
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-15
13 - احمد الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:43
حبدا لو فتحت حدود البلدين الشقيقين ويسهل علينا زيارة إخواننا و احباءنا. رجاء رجاء رجاء. وشكرا.
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2
14 - الصبر الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:53
اخترت كذلك الهجرة لكي أعفي رقبتي من مصاريف وزرائنا ونوابنا الزينين
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0
15 - Hard Talk الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:00
ساهلة بزاف. المعاملة بالمثل و إرجاع الطائرات القادمة من تونس إلى تونس بعد استقبال المواطنين المغاربة و إعادة التوانسة. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتجرأ فيها السلطات التونسية على المغاربة.
كما يجب إفراغ كل الشاحنات التونسية المحملة بالصناعة التقليدية المغربية و المتوجهة إلى تونس عبر الجزائر و هي كثيرة و متواجدة في مركب الصناعة التقليدية على ضفة نهر أبي رقراق جهة الرباط.
أما فيما يتعلق بالفريق التونسي فتشجيعه واجب علينا كمغاربة و هذا أمر طبيعي.
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