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الرئيسية | مغاربة العالم | عطب تقني يغضب مسافرين قادمين من فينيسا

عطب تقني يغضب مسافرين قادمين من فينيسا

عطب تقني يغضب مسافرين قادمين من فينيسا
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:05

عاش مسافرون على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية القادمة من مطار فينسيا الإيطالي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ثلاثة أيام في الجحيم، بعد أن تعذر على الطائرة الإقلاع بسبب عطب تقني.

محمد كريم، أستاذ جامعي الذي كان عائدا من مشاركة في مؤتمر دولي على متن الرحلة ذاتها، التي كان مفترضا إقلاعها على الساعة السابعة مساء وعشر دقائق يوم السبت المنصرم، قال في تصريح لهسبريس إن المسافرين "عاشوا لحظات عصيبة طيلة يومي السبت والأحد بسبب العطب الذي طال الطائرة وغياب التواصل والاهتمام من لدن مسؤولي الشركة".

وعن تفاصيل اليوم الأول، أورد المتحدث أنهم أُخبروا بأن الطائرة لن تقلع بسبب عطب تقني طالها، ليتم نقلهم بعد ساعة إلى أحد الفنادق على متن حافلة، وأضاف: "بتنا ليلتنا ونحن نتضور جوعا لأن مسؤولي الشركة وفروا المبيت دون الطعام، وبيننا أطفال صغار".

واسترسل كريم: "هناك مسافرون قادمون من روسيا وبريطانيا لم يتمكنوا من الخروج إلى الفندق وظلوا في المطار، وما زالوا هنا إلى حدود الساعة، لعدم توفرهم على تأشيرة شنغن التي تمكنهم من ولوج التراب الأوروبي".

وأكد المسافر ذاته أنه "في الغد، طلب منا القائمون على الفندق المغادرة لأننا نتوفر على حجز ليوم واحد، قبل أن تتوج اتصالات مع مسؤولين حكوميين بتحسين الوضع قليلا وتمديد مدة الإقامة إلى حين توفير الطائرة التي ستقلنا إلى المغرب، رغم أن غذاءنا كان وجبة بطاطس لا غير".

وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا: "اتصلنا بالوزيرين مصطفى الخلفي وعبد الكريم بنعتيق، وتفاعلا معنا وبذلا مجهودا كبيرا لتخفيف معاناتنا، ونشكرهما شكرا جزيلا، والآن نحن في الفندق ننتظر العودة إلى الوطن على متن رحلة جوية قيل لنا عبر رسالة نصية إنها ستنطلق مساء اليوم، مع اعتذار مقتضب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حكيمة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:28
خصكم تحمدوا الله وتشكروه على سلامتكم الله كتب لكم حياة جديدة لو ان الطائرة قلعت ثم وقع العطب وانتم في السماء لحلقتم في الهواء ياخذكم الى المريخ.. ..على سلامتكم
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3
2 - KARIMA الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:32
لا يوجد عطب و لا هم يحزنون
إنه مسلسل شد الأذرع بين Bras de fer بين إدارة la RAM و الربابنة
الصيف سيكون ساخنا بالشركة، و المسافرون هم من سيؤدون ثمن هذا الصراع الصبياني زيادة على المستخدمين
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2
3 - Daka الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:38
بحكم تجربتي، ليست كل التذاكر توفر للمسافر المبيت اذا تعذر السفر الا التي تحتوي على تأمين. والمغاربة معروفين بشراء التذاكر بدون تأمين ليدفعوا اقل تمن للتذكرة. وRAM تحمل كل الركاب سواء بالتأمين أو لا الى الفنادق ولكن لم تسلم من السنة الناس.
أقول للأخ الذي فأل انه كان سيموت جوعا. ان البترا في إيطاليا تبدأ من ٣،٥٠€. ولو سألتم اَي مغربي سيكرمكم أو يأخذكم الى اَي ديسكاونت والاكل أرخص من المغرب. والمسافر يجب ان يكون سخيا على نفسه لان هم الدنيا يبقى فيها ورحم الله من قال اجمع وعلي وتمشي واتخلي
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6
4 - Moussa الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:47
WHY does it take two ministers of the country to provide simple minimum accommodations to few flyers??? Why??? If this was a rare occurrence, I wouldn’t have said anything, but this is the reality of the type of service this company is known for worldwide. It’s sooooo soooo sad and wrong at many levels.
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