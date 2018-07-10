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الرئيسية | مغاربة العالم | بنعتيق: 531 ألفا من مغاربة العالم يحلون بالوطن

بنعتيق: 531 ألفا من مغاربة العالم يحلون بالوطن

بنعتيق: 531 ألفا من مغاربة العالم يحلون بالوطن
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:08

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ا أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين توافدوا عبر مختلف نقط العبور للمملكة هذا الصيف بلغ ما يقارب 531 ألفا و146 شخصا.

وأوضح بتعتيق، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية عبور أفراد الجالية المغربية"، أن 60 في المائة من الوافدين جاؤوا عن طريق الجو، فيما 40 في المائة منهم عن طريق المعابر البحرية والبرية.

كما أشار الوزير إلى تخصيص 24 باخرة لتسهيل هذا العبور، منها 11 في ميناء طنجة المتوسط، وأربعة بواخر بين "طنجة المدينة" وطريفة، وثلاث بواخر بين ألميريا والناظور، وباخرة واحدة بين الناظور ومرتيل.

وذكر المسؤول الحكومي بأن اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية اجتمعت، في شهر ماي الماضي بمدينة المضيق، بغية نعزيز التعاون لضمان سلاسة العبور باعتبار العدد الكبير لمغاربة العالم الذين يتوافدوا عبر إسبانيا خاصة.

كما أبرز الوزير أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت رهن إشارة مغاربة الخارج 782 مساعدا ومساعدة اجتماعية و182 طبيبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:24
حين أصل الى مطار البيضاء كأني ذخلت اسطبل. لا نظافة ولا نظام وكثرة الناس. اما القائمون على المطار ففي خبر كان. التسهيلات التي تتحدثون عنها خيال. الغريب ان هؤلاء المسؤولون يحولون في مطارات الغرب ولا غيرة لهم لنقل ما يرونه. النفاق على أشده.
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17
2 - الفيزا ولباسبور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:25
نحن عندكم سوى ارقام فقط ولكن الخطأ خطأنا نحن والفاهم يفهم
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14
3 - الشروق الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:32
لقد جاؤوا كالعادة ليساهموا في ارتفاع اسعار الخضر والفواكه والاسماك واللحوم لان المهاجرين المغاربة بالخارج معروف عنهم انهم عندما يكونون في المغرب لا يتفاوضون على الثمن مع الباعة ( ماتيشطروش ) اما باروبا فيتقشفون في كثير من احوالهم ولذالك يجب على الدولة مراقبة اسعار هذه المواد كل صيف لان الباعة يستغلون الفرصة للزيادة في الاثمان
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3
4 - Brahim jdidi الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:34
في نظري رغبة المغاربة في العمل بالخارج هي البحث عن الكرامة المفقودة بوطنهم .
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19
5 - mohamed الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:38
اللهم ان هذا لمنكر يفرحوننا في الاحصائيات وكيف يجمعون العملة صعبة أما الجالية أنفسهم لا يجدون من يتكلم عن حقوقهم والمشاكل الذي يعيشونها و خير دليل ارتفاع ثمن التذاكر الذي يلهب جيوب افراد الجالية فحسبنا الله ونعم الوكيل
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6
6 - الورياشي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:39
شكير بنعتيق هو مقدم برنامج مسار في القناة الثانية وليس وزيرا منتدبا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المعني بالامر هو عبد الكريم بنعتيق، هناك خلط بين الاسمين .
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-1
7 - Karim Amsterdam الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:39
وماهي الإجراءات المتخذة بعد عبورهم كالامن في الطرقات السريعة و حتى في منازلهم. أضف إلى ذلك الإدارات. ولا ننسى عملية العبور عند العودة حيث يسير كل شيء ببطء.
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5
8 - متتبع الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:39
الجالة تشتكي من غلاء تداكر السفر والوزير يعطينا الأرقام
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4
9 - Omar de Malaga الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 00:51
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته.
تحياتي للسيد الوزير. ولكن لم تتكلم عن الأزمة التي ظهرت عند الجالية التي تعرضت للسرقة عاين باين بسبب الزيادة المفاجئة والفاحشة في ثمن العبور من ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط. هذه الزيادة جعلت بعض المهاجرين من تغيير وجهتهم عوض الذهاب الى المغرب.
هل السي الوزير ما فراسوش أن الجالية وقعت في مصيدة شركات النقل البحري التي اتفقت على رفع الاثمان 100% ؟ جميع الشركات بما فيها شركة بنجلون باترون BMCE BANK والمسمات AFRICA MOROCCO LINK كلهم اتفقوا على رفع اسعار العبور.
هذا عيب وعار هذا النصب واستغلال ظروف وتوقيت الجالية لاستنزاف جيوبها قبل أن تحط الرحال بأرض الوطن . حسبنا اللة ونعم الوكيل
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1
10 - السفير الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 01:01
اتساءل ان كان هذا الوزير يعرف ثمن تذكرة لآرام وثمن الباخرة ووووو وهل تهمه الجالية لهذا الحد أم فقط العملة الصعبة فالجالية بكل اطيافها تريد السفر المريح والرخيص وهذا ما لا نجده في بلدنا فقط لتذكير الوزير ان فءة كبيرة من المغاربة أصبحت تتجه نحو تركيا لعدة أسباب من بينها ثمن الطائرة والفندق والاكل والشرب يساوي ثمن الطائرة فقط في اتجاه المغرب والمهم ان في تركيا على الأقل في الأماكن التي زرتها للمرة السادسة هناك احترام تام للعائلات بصغرها وكبرها سواء في الفندق او في المدينة وليس هناك گريساج او سيوف مثل ما نراه في المغرب هذه هي الحقيقة رغم انني أحب وطني فالفرق بيننا ان الأتراك يخدمون بلدهم اما نحن فلا حول ولاقوة الا بالله
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