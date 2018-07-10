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كُتّاب وآراء
بنعتيق: 531 ألفا من مغاربة العالم يحلون بالوطن
أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ا أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين توافدوا عبر مختلف نقط العبور للمملكة هذا الصيف بلغ ما يقارب 531 ألفا و146 شخصا.
وأوضح بتعتيق، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية عبور أفراد الجالية المغربية"، أن 60 في المائة من الوافدين جاؤوا عن طريق الجو، فيما 40 في المائة منهم عن طريق المعابر البحرية والبرية.
كما أشار الوزير إلى تخصيص 24 باخرة لتسهيل هذا العبور، منها 11 في ميناء طنجة المتوسط، وأربعة بواخر بين "طنجة المدينة" وطريفة، وثلاث بواخر بين ألميريا والناظور، وباخرة واحدة بين الناظور ومرتيل.
وذكر المسؤول الحكومي بأن اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية اجتمعت، في شهر ماي الماضي بمدينة المضيق، بغية نعزيز التعاون لضمان سلاسة العبور باعتبار العدد الكبير لمغاربة العالم الذين يتوافدوا عبر إسبانيا خاصة.
كما أبرز الوزير أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت رهن إشارة مغاربة الخارج 782 مساعدا ومساعدة اجتماعية و182 طبيبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
تحياتي للسيد الوزير. ولكن لم تتكلم عن الأزمة التي ظهرت عند الجالية التي تعرضت للسرقة عاين باين بسبب الزيادة المفاجئة والفاحشة في ثمن العبور من ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط. هذه الزيادة جعلت بعض المهاجرين من تغيير وجهتهم عوض الذهاب الى المغرب.
هل السي الوزير ما فراسوش أن الجالية وقعت في مصيدة شركات النقل البحري التي اتفقت على رفع الاثمان 100% ؟ جميع الشركات بما فيها شركة بنجلون باترون BMCE BANK والمسمات AFRICA MOROCCO LINK كلهم اتفقوا على رفع اسعار العبور.
هذا عيب وعار هذا النصب واستغلال ظروف وتوقيت الجالية لاستنزاف جيوبها قبل أن تحط الرحال بأرض الوطن . حسبنا اللة ونعم الوكيل