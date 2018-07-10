بنعتيق: 531 ألفا من مغاربة العالم يحلون بالوطن

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ا أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين توافدوا عبر مختلف نقط العبور للمملكة هذا الصيف بلغ ما يقارب 531 ألفا و146 شخصا.

وأوضح بتعتيق، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية عبور أفراد الجالية المغربية"، أن 60 في المائة من الوافدين جاؤوا عن طريق الجو، فيما 40 في المائة منهم عن طريق المعابر البحرية والبرية.

كما أشار الوزير إلى تخصيص 24 باخرة لتسهيل هذا العبور، منها 11 في ميناء طنجة المتوسط، وأربعة بواخر بين "طنجة المدينة" وطريفة، وثلاث بواخر بين ألميريا والناظور، وباخرة واحدة بين الناظور ومرتيل.

وذكر المسؤول الحكومي بأن اللجنة المشتركة المغربية الاسبانية اجتمعت، في شهر ماي الماضي بمدينة المضيق، بغية نعزيز التعاون لضمان سلاسة العبور باعتبار العدد الكبير لمغاربة العالم الذين يتوافدوا عبر إسبانيا خاصة.

كما أبرز الوزير أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت رهن إشارة مغاربة الخارج 782 مساعدا ومساعدة اجتماعية و182 طبيبا.