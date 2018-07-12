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تلميذ مغربي يحقق أعلى معدل في الباكالوريا بفرنسا

تلميذ مغربي يحقق أعلى معدل في الباكالوريا بفرنسا
مها حيدة*
الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:00

بكثير من الجد والاجتهاد طوال الموسم الدراسي الذي ودعناه، تمكن بلال فورداوس، التلميذ المغربي المقيم بفرنسا، من الظفر بأعلى معدل لدفعة البكالوريا 2018 على صعيد الجمهورية، بمعدل 19.15 من 20.

وأعرب التلميذ المذكور، في حديث له مع موقع "لاديبيش" الفرنسي، عن سعادته العارمة لحصوله على هذه النقطة المشرفة، مؤكدا أنه لم يتوقع هذا المعدل العالي؛ لكنه تنبأ بميزة حسن جدا.

وأضاف المتحدث: "كنت أشتغل باستمرار وأخصص وقتا مهما للمراجعة.. وفي الآونة الأخيرة قبيل الامتحان، ضاعفت مجهوداتي لأتمكن من ضبط كل المعلومات"، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه النتيجة تتويج لجديته واجتهاده طوال مشواره الدراسي.

وعن المسار الذي ينوي متابعته في دراسته الجامعية، كشف بلال عن نيته قائلا: "سألج كلية العلوم القانونية طمعا في ولوج مدرسة القضاء إن ساعدني الحظ بالتأكيد".

وفسر التلميذ المغربي المقيم بفرنسا، في ختام حديثه مع المنبر الإعلامي الفرنسي سالف الذكر، المنهجية التي اتبعها في المراجعة؛ فقد كان بلال يراجع الامتحانات الدورية ليلتها، علاوة على الاشتغال بوتيرة يومية بمعدل ساعة في اليوم الواحد لكل مادة من مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الشرقي الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:09
مغربي ممكن بالأصل أما التعليم والتربية والتأطير....فهو مجهود فرنسي محض
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49
2 - mmmmmmm الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:11
ما شاء الله...هذه نماذج مشرفة...أتمنى من جميع الطلبة الإقتداء به..الله يوفق الجميع.
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26
3 - هشام العود الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا احد يتكلم عنه في فرنسا ،لا الفائزة لا راديو مع العلم أنه يستحق.... لا اله الا الله محمد رسول الله
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11
4 - طالب الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:15
vraiment bravo chaque hour 1h/ par matiér 3h du travaille il mérite ^^
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8
5 - karim الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:16
ماشاء لله ، لمغاربة محيحين . ربي احفظنا
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8
6 - med medo الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:18
ماذا ستفعل بالقضاء؟ تعبت في الدراسة وتريد أن تتعب نفسك بممارسة الظلم الذي ستتعرض له أنت قبل أن يطلب منك أن تمارسه على الناس القضاء مات خصوصا في الدول العربية
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4
7 - الغربة الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:18
ألف مبروك بلال بالتوفيق إن شاء الله.. أكيد فرنسا لن تتخلى عنك.. ليس كما يتجاهل مغربنا كل المتفوقين
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17
8 - مواطن الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:26
هنيئاً لك ولاسرتك وخاصة والديك الكريمين ولكل المغاربة الشباب عبر العالم. الله يحفظك ماشاء الله.
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0
9 - riuchdi الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:28
بالتوفيق إنشاء الله الجالية العربيه والمغربية بالخصوص تحتاج إلى قضاة عرب. نتمنى لك ما تمنيت ان كان فيه خيرا.
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10 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:32
ردا على 6 - med medo،
ردك سطحي، تسقط واقع العدالة و القضاء المغربي على فرنسا الدولة و المجتمع ديمقراطين الحرين !!!
مهن القضاء و المحاماة في دول أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية، مهن ذات شأن كبير و يحظى ممارسوها بإحترام كبير من طرف المجتمع و مؤسسات الدولة.
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