تلميذ مغربي يحقق أعلى معدل في الباكالوريا بفرنسا

مها حيدة*

بكثير من الجد والاجتهاد طوال الموسم الدراسي الذي ودعناه، تمكن بلال فورداوس، التلميذ المغربي المقيم بفرنسا، من الظفر بأعلى معدل لدفعة البكالوريا 2018 على صعيد الجمهورية، بمعدل 19.15 من 20.

وأعرب التلميذ المذكور، في حديث له مع موقع "لاديبيش" الفرنسي، عن سعادته العارمة لحصوله على هذه النقطة المشرفة، مؤكدا أنه لم يتوقع هذا المعدل العالي؛ لكنه تنبأ بميزة حسن جدا.

وأضاف المتحدث: "كنت أشتغل باستمرار وأخصص وقتا مهما للمراجعة.. وفي الآونة الأخيرة قبيل الامتحان، ضاعفت مجهوداتي لأتمكن من ضبط كل المعلومات"، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه النتيجة تتويج لجديته واجتهاده طوال مشواره الدراسي.

وعن المسار الذي ينوي متابعته في دراسته الجامعية، كشف بلال عن نيته قائلا: "سألج كلية العلوم القانونية طمعا في ولوج مدرسة القضاء إن ساعدني الحظ بالتأكيد".

وفسر التلميذ المغربي المقيم بفرنسا، في ختام حديثه مع المنبر الإعلامي الفرنسي سالف الذكر، المنهجية التي اتبعها في المراجعة؛ فقد كان بلال يراجع الامتحانات الدورية ليلتها، علاوة على الاشتغال بوتيرة يومية بمعدل ساعة في اليوم الواحد لكل مادة من مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية.