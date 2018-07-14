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الرئيسية | مغاربة العالم | الجالية مستاءة من البواخر .. مطالب لوزير النقل بتعديل أسعار التذاكر

الجالية مستاءة من البواخر .. مطالب لوزير النقل بتعديل أسعار التذاكر

الجالية مستاءة من البواخر .. مطالب لوزير النقل بتعديل أسعار التذاكر
هسبريس - محمد الراجي
السبت 14 يوليوز 2018 - 18:00

يستمر تقاطر شكايات المغاربة المقيمين في الخارج المتعلقة بارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر البواخر الرابطة بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا التي تُشكل منفذ نسبة كبيرة من أفراد الجالية إلى المملكة في العطلة الصيفية من كل سنة.

ورغم أنّ كاتب الدولة المكلف بالنقل نشر، على صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة البحرية الخاضعة للقانون المغربي، واعدا بتتبّع هذه الأسعار بدقّة، إلا أنّ شكايات المغاربة المقيمين بالخارج مازالت تتقاطر على الوزير، وتطالبه بالتدخل لإعادة أسعار البواخر إلى "صوابها".

جمعية أصدقاء الشعب المغربي، المتواجد مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، وجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة، وإلى وزير النقل، أكدت فيها أنّ الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة البحرية مرتفعة جدا، وليست في متناول شريحة كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وحسب ما جاء في الرسالة فإنّ الأسر المغربية ذات مركبات تجد أمامها تذكرة السفر ذهابا وإيابا من ميناء ألميريا تكلّف 800 أورو، ومن الخزيرات 400 أورو؛ أما الانطلاق من ميناء برشلونة فيكلف أزيد من 1300 أورو، معتبرة أنّ "هذه الأسعار تحول دون قدوم آلاف المغاربة إلى بلدهم".

"نحن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي ومغربية مقيمون في الخارج نريد زيارة المغرب خلال العطلة الصيفية، لكننا أصبنا بخيبة أمل من الأسعار المرتفعة التي تطبقها شركات النقل البحري الرابطة بين المغرب وإسبانيا"، تقول جمعية أصدقاء الشعب المغربي.

وساءلت الجمعية وزير النقل حول الإجراءات التي سبتخذها من أجل حماية الجالية المغربية المقيمة بالخارج من لظى أسعار تذاكر البواخر الذي تكتوي به في كل صيف، وتطبيق أسعار معقولة، كما ساءلته حول دفاتر التحملات التي تضعها الوزارة أمام شركات الملاحة البحرية الخاضعة للقانون المغربي للحصول على رخص النقل البحري.

وكان كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، نشر في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا حول تسعيرة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، بعد أن توصل بعدد من الشكايات من طرف مغاربة العالم، يشتكون فيها من غلاء أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين جنوب إسبانيا والمغرب.

وكتب الوزير أنه اطلع على الوضع عن كثب، وتواصل بشكل مباشر مع شركات النقل البحري التي تخضع للقانون المغربي؛ وعلى ضوء هذا التواصل نشر قائمة بأسعار التذاكر التي تطبقها، موردا: "سنتابعها بدقة خلال الأسابيع القادمة... لكي نتخذ ما يلزم وفق القوانين الجاري بها العمل والاتفاق الموقع بين الوزارة والشركات".

وعقّب عدد من مغاربة العالم على الأسعار التي نشرها كاتب الدولة المكلف بالنقل، إذ اعتبر بعضهم أنها مرتفعة مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة خلال موسم العبور 2017. وكتب أحدهم ردّا على الوزير أنّ "تذكرة السفر ذهابا وإيابا لثلاثة أشخاص بسيارتهم بين الخزيرات وميناء طنجة المتوسط كانت تتراوح ما بين 2100 و 2500 درهم، لترتفع هذه السنة إلى حوالي 4000 درهم".

ونبّهت جمعية أصدقاء الشعب المغربي إلى أنَّ المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري بين أوروبا والمملكة هو الاقتصاد المغربي؛ ذلك أنَّ آلافا من أفراد الجالية يحجمون عن القدوم إلى المغرب بسبب هذا الغلاء، علما أنّهم يساهمون بشكل كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية خلال فصل الصيف، ويُنعشون السياحة، باعتبار أنّ مغاربة العالم يشكلون النسبة الأكبر من السياح الوافدين على المملكة، كما يساهمون في تنمية الصناعة الفندقية والمطعمية، وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - محمد السبت 14 يوليوز 2018 - 18:12
قالكوم سيراقبون الأسعار خلال الأسابيع المقبلة ... و إن شاء الله السنة المقبلة سيراقبون سيراقبون و السنة التي بعدها هههه
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74
2 - من المهجر السبت 14 يوليوز 2018 - 18:13
السلام عليكم.اذا استمرت الاسعار على ما هو عليه.فالحل المتوقع من غالبية الجالية هو مقاطعة زيارة المغ ب لان ثمن الباخرة من الميريا نحو الناظور يمكن ان تستغله لاجازة اسبوع في اسبانيا.
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74
3 - Fook السبت 14 يوليوز 2018 - 18:13
لا تزال عصابة السلب والنهب والنصب على المواطنين سائرة المفعول . . .
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70
4 - خالد السبت 14 يوليوز 2018 - 18:13
صراحة اسعارها جد مرتفعة ويستغلون فصل الصيف لابتزاز المواطنين والغريب في الأمر أن المسؤولين في غياب تام هل يعتبرون هذه الزيادة عادية ام انهم أكلوا نصيبهم من الكعكة
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54
5 - محمد السبت 14 يوليوز 2018 - 18:14
ايها الجالية الكريمة والله يمكنم قضاء عطلة جد مرتاحة وباتمنة رخيصة جدا انتم واطفالكم في اسبانيا وفي تركيا واليونان والله انتم وابنائكم في فنادق فاخرة على البحر واكلا جد ممتاز والله بنصف ما تصرفونه في المغرب
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91
6 - عبد السلام السرغيني السبت 14 يوليوز 2018 - 18:14
الحل هو ان يتفق الجميع على مقاطعة الشركات ولو لاسبوع فقط. وسترون الاثمان تتهاوى . ما عسى الحكومة ان تفعل سوى طحن الكلام الذي لا يفيد
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52
7 - larbi.k.h السبت 14 يوليوز 2018 - 18:16
ولماذا هاته الزيادة ؟!!هل للأمن والأمان السائدان في هاته الأرض السعيدة ؟هل للمستوى المعيشي المتناول للجميع ؟هل لثمن البخس لدور الكراء في المدن الساحلية ؟أم لماذا والله قد أصبحت تكلفة قضاء العطلة الصيفية في مدينة فالنسيا الساحلية الجميلة في إسبانيا أرخس وأقل تكلفة مقارنة في المدن الساحلية في المغرب.
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49
8 - mohamed السبت 14 يوليوز 2018 - 18:17
Bonjour,
désolé je ne rentre jamais en voiture, je préfère l'avion comme ça aucun soucis.
Je l'ai fait une fois en voiture depuis Sète, et je ne le referai plus jamais.
J'arrive en forme chez moi et pas de souci ni de route , ni de fatigue.
Je pense que chacun choisit son chemin.
Bonne vacance à tous
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13
9 - المسافر السبت 14 يوليوز 2018 - 18:18
الحل الوحيد مقاطعة العطلة الصيفية في المغرب على الأقل هده السنة لا تنتظروا أي شيء على الإطلاق من الدولة المغربية الحل الوحيد الذي يمكن فعله هو المقاطعة
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58
10 - نناشد صاحب الجلالة بالتدخل السبت 14 يوليوز 2018 - 18:20
نناشد ونطلب من ملكنا محمد السادس العزيز اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف هذا الاثمنة التذاكر المصعورة.

الله الوطن الملك.
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-82
11 - kadiri السبت 14 يوليوز 2018 - 18:20
الحقيقة أن الكلام يجب أن يوجه أساسا لوزارة الجالية المغربية ممثلة في شخص السيد ابنعتيق الذي يثير جعجعة كبيرة خلاا تنقلاته المتعددة الى الخارج مع ما يعني ذلك من تضخم التعويضات لكن بدون فائدة ملموسة تعود على مغاربة العالم..... جعجعة ولا طحين!!!!
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46
12 - مول حمص السبت 14 يوليوز 2018 - 18:20
من نيويورك اخبركم أن التذكرة وصلت الان ل 1300$ واخبركم أن الألمانية لوفطانزا فقط ب 840 بالله الإخوان وفروا اموالكم واكتشوا الطيران المريح لأول مرة
خليها ناعسة فالمطار
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10
13 - نبيل حلاوي السبت 14 يوليوز 2018 - 18:21
عاش الملك، هادشي غير فتنة، حب الوطن لا يقاس بالمال، واخا يديرو للتذاكر حتى 5000 اورو، الانسان يقطع و هو ساكت باش بلادنا تبقى هي اجمل بلد فالعالم
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-41
14 - Abderrahim السبت 14 يوليوز 2018 - 18:23
Le maroc n'a qu'à avoir ces propres bateaux et comme ca vous faîte le prix convenable
Étant que se sont les autres qui possèdent leurs propres bateaux alors ils ont le droit d'imposer le prix qui leur convient
Prenez l'avion et cesser de ramener la poubelle a nôtre pays
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-2
15 - Mario السبت 14 يوليوز 2018 - 18:24
هادا هوا حال المهاجرين المغاربة لي أنها أول جالية في عالم التي يربط صلت رحم مع الوطن الحبيب ولكن الحكومة المغربية لايهمها شى أن مشاكل نقل المهاجرين سو جو أو بحر في أيام عطل لها ثمن خيالي و مرجو من كل المهاجرين المغاربة في كل أنحاء العالم أن يقاطعون الخطوط الجوية المغربية
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8
16 - ouazzani السبت 14 يوليوز 2018 - 18:24
Vous êtes bêtes ou vous le faites exprès !!! La première règle élémentaire du journalisme c'est la vérification de l'info avant sa publication, avec le net vous pouvez vérifier il suffit de taper billet de bateaux Algésiras //tanger , une augmentation à cause du prix du carburant 15/20% arrêtez de faire peur à des semblables " simples d'esprits "
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-4
17 - السلاوي السبت 14 يوليوز 2018 - 18:24
البقرة الحلوب لم يبقى لها حليب وتوشك ان تقاطع قضاء العطلة بالمغرب ...
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4
18 - larbi السبت 14 يوليوز 2018 - 18:32
نار يا حبيبي نااااار الشعب المغربي فوق صفيح ساخن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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6
19 - ام البنات السبت 14 يوليوز 2018 - 18:33
لاحول ولا قوة الا بالله ماكانسمعو غير الكحلة فختها على الحكومة الملتحية هادي من 2011 ماشفنا معاهوم النهار الابيض
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10
20 - maruan Barcelona السبت 14 يوليوز 2018 - 18:34
jamás iré a Marruecos .aquí vivo de maravilla y en paz para que me voy a complicar la vida,dinero tampoco no mandaré.
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6
21 - من مازيك السبت 14 يوليوز 2018 - 18:34
في نظري هذا إنتقام من الحكومة للجالية المغربية المقيمة بأروبا كيف يعقل منذ شهر والأسعار في ارتفاع ولا مسؤول حكومي خرج بتصريح لتفسير هذا الغلاء وإيجاد الحل أين الببغاء الناطق الرسمي سيدهم الخلفي أم أنه يظهر عضلاته سوى على الفقراء والمقاطعين كرهتمونا في بلدنا الحبيب
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12
22 - F.MIMOUN السبت 14 يوليوز 2018 - 18:37
نعم هجرونا من وطننا و ها هم الان يمنعوننا من زيارته, و الله حرام عليهم حرام عليهم ينعتوننا بالبقرة الحلوب و هاهو الحليب قد جف و يبس و لم يعد ينتج بسبب سيساسة ملئ الجيوب بلا رحمة و لا شفقة.
نحن الجالية نعاني الامرين ,الغربة و الحكرة, في بلادنا و في الخارج و لا احد يواسينا و يراعي ظروفنا القاهرة. نسال الله ان يلطف بنا و السلام.
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0
23 - مصطفى كاراطيكا السبت 14 يوليوز 2018 - 18:42
اش يدير ليكم وزير النقل اصلا باغين غير يدخلو اليورو راه أمام حملة المقاطعة معندهم غير حل غير جيوب المهاجرين
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0
24 - sifdine السبت 14 يوليوز 2018 - 18:42
والله الا كنت عوال ندوز العيد فالمغرب ( فرنسا بلد الإقامة) ولاكن غير شفت اسعار (السعار) ديال الباخرة درت بناقص و قررت ندوز العيد بجنوب اسبانيا . هاد الناس نساو راه عندنا مصاريف الطريق السيار و الغازوال .
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1
25 - ادريس السبت 14 يوليوز 2018 - 18:42
أما الانطلاق من ميناء برشلونة فيكلف أزيد من 1300 أورو !!!!!!!!!!!!!!!!!

سافرت منذ يومين من برشلونة الى مستغانم الجزائرية ذهاب واياب لشخصين وطفلين + سيارة سياحية فى كابين مع الاطعام بسعر اجمالى 223 اورو فى باخرة جزائرية.

لكم الله ما دام المغرب لا يمتلك باخرة لنقل المسافرين.
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0
26 - رشيد من ألمانيا السبت 14 يوليوز 2018 - 18:43
ماذا تنتظرون من هاؤلاء أشباه المسؤلين غير الكلام الفارغ. العطلة في إسبانيا ، تركيا، فرنسا و كرواتيا أجمل و أرخص من المغرب بكثير. منذ مدة آتي في الشتاء أسبوع لزيارة الأهل و فقط أما العطلة أقضيها غالباً في تركيا أو إسبانيا. قاطعوهم و سترون العجب. أما المسؤلين المغاربة فلا يُنتظر منهم شيء.
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27 - mohamed españa السبت 14 يوليوز 2018 - 18:44
انا فرايي الى بغيتو مقاطعة المغرب مقاطعة المغرب حتى يطالبو ناس امشيو
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0
28 - صاحب ضمير السبت 14 يوليوز 2018 - 18:51
الجالية المغربية مستاءة من البواخر فقط اما مغاربة الداخل فمستاؤون من
1 القطارات
2 الطوبيسات
3 السبيطارات
4 الطرقات
5 الامن
6 البرامج التلفزية
7 الادارات العمومية
8 ارتفاع المعيشة
9 الحكومة
10 شركات توزيع الماء والكهرباء
11 الاحزاب السياسية
12 الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان
13 القضاء المغربي
واش نزيدكم ولا باراكا.....
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