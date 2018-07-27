24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مستقبل الإقليم.. تكامل أم تناحر؟
- قانون القومية الإسرائيلي.. مخاطره وكيفية مواجهته
- "جوطية لاسيكال" سوق عشوائي يقض مضجع ساكنة أحياء تمارة
- بين الطباعة الحجرية والرقمية.. مساحة للتفكير
- مُطربون في المعهد الموسيقي يتشبثون بالأغنية المغربية الأصيلة
البرلمان المغربي يُحدث مركز دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقوانين (5.00)
عملاق صيني يستثمر 4 مليارات لصناعة إطارات السيارات بالمملكة (5.00)
- المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي - (176)
- وزارة الصحة تدخل على خط قضية "طبيب الفقراء" - (92)
- البوليساريو تُحَضر دعوى قضائية جديدة ضد اتفاق الصيد البحري - (62)
- الملك محمد السادس يطالب المغاربة بإبراز مظاهر العبودية لله وحده - (61)
- العثماني يستعرض ميزات الملك محمد السادس في المجلس الحكومي - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عزيز أعراب .. طباخ مغربي يجذب أرقى المدارس الفندقية بهولندا
تزخر الجالية المغربية المقيمة بالخارج بطاقات رفعت راية الوطن عاليا في سماء بلدان الإقامة. عزيز أعراب واحد من هذه الطاقات. حقق هذا المغربي شهرة واسعة في مجال الطبخ في مملكة هولندا، حتى باتتْ تتهافت عليه مدارس الفندقة الهولندية الكبرى لتلقين طلبتها مبادئ وقواعد الطبخ العالمي والمغربي.
في سنة 1970 رأى عزيز أعراب نور الحياة في بلدة عين حمرة بإقليم تازة، وحين بلغ من العمر أربعَ سنوات هاجر إلى بلاد الأراضي المنخفضة عن طريق التجمّع العائلي. وموازاة مع الدراسة كان حلمه وشغفُه الأكبر، وهو لا يزالُ بعدُ طفلا صغيرا، هو أنْ يشتغل في أحد المطاعم.
وهو في الثانية عشرة من عمره، سيتحقق حلمه، حيث تدبّر عملا بسيطا بأحد المطاعم المختصّة في تقديم الوجبات الإيطالية. ولم يكن عمله في البداية يتعدّى نطاق غسل الأطباق والأواني، وتنظيف طاولات المطعم، من أجل كسْب شيء من المال لتلبية حاجاته اليومية.
لم يتوقّف طموح عزيز أعراب، الذي انطلق من الصفر، عند حدود العثور على فرصة عمل في المطعم الإيطالي، بل سعَى إلى أنْ يكون "سيّد نفسه"، عوض أن يظل أجيرا لدى الآخرين، ولمْ يَخبْ سعْيُه، ففي سنة 1987، أصبح مالكا لمطعم إيطالي، وهو بالكاد في السابعة عشرة من عمره.
بعد ذلك، استطاع عزيز أعراب أن يواصل مشوار التألّق، معتمدا على نفسه، حيث تمكّن من امتلاك مطاعمَ أخرى عديدة، وأهّله إصرارُه وتفانيه في العمل على أن يحتلّ الرتبة الثانية في إحدى المسابقات الخاصة بأفضل أنواع الطبخ، سنة 2013، من بين 1400 مطعم. كما حصل على الرتبة الأولى في صنف المطاعم المختصة في الطبخ الإيطالي.
وفي حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، قال عزيز أعراب إنّ الإنجاز الذي حققه، بتصدّره قائمة تضمّ 1400 مطعم، لم يكن بالأمر الهيّن، بل تحقق بفضل الجهد الكبير، الذي يبذله جميع العاملين معه في سلسة مطاعم Fratelli التي يديرها.
لم يكن طريق تألق عزيز أعراب في مجال الطبخ بهولندا مفروشا بالورود، ويقول في هذا الصدد: "للأسف الشديد، عملت بعض الجهات كل ما في وسعها للوقوف ضدنا"، مضيفا "لكي تتوفر على مطاعم من هذا الحجم، عليك بالصبر والصمود والاستمرارية، لأننا واجهنا تحديات كبيرة، ماديا ومعنويا، وضحينا بالغالي والنفيس من أجل النجاح".
ولضمان استمرار نجاح سلسلة مطاعم Fratelli، والحفاظ على مكانتها، استعان عزيز أعراب بطباخين ذوي مستوى عالٍ وذوي خبرة كبيرة في مجال الطبخ، مثلBert Van Manen ، الذي اشتغل لما يزيد عن 28 سنة بأحد أشهر الفنادق الهولندية والمعروفة عالميا، .KurHaus hoet
وبالنسبة إلى التسيير والمراقبة، فكل الأشياء تسير وتراقب من طرفLuca Malagnino ، وهو ذو خبرة جد عالية في ميدان الطبخ الإيطالي والهولندي، حيث عمل في هذا المجال أزيد من 25 سنة.
ونظرا إلى الجودة التي عُرفت بها سلسلة مطاعم، Fratelli ، التي يديرها أعراب، فقد باتت قبلة لكبار الشخصيات الهولندية، من وزراء وبرلمانيين وشخصيات أخرى، خاصة أنّ أحد المطاعم التابعة للسلسة يوجد على بعد بضعة أمتار فقط من مقر البرلمان الهولندي.
وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه في بلاد الأراضي المنخفضة، فإنّ عزيز أعراب ظلّ مرتبطا ببلده الأصلي بشكل وثيق، وهو ما جعله يفكّر، حاليا، في إنشاء مطعم خاص بالطبخ المغربي بهولندا، يوفر لزبنائه ليس فقط الأطباق المغربية الشهية، بل أيضا الأجواء التي تجعلهم يشعرون وكأنهم داخل أحد المطاعم الفاخرة في المدن المغربية السياحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ليس كالذين يشوهون صورة المغرب بتصرفاتهم البشيعة و القاتمة .
الله يعاونك يا اخي في مسارك المحمود و الايجابي.
تبارك الله عليك و على جميع امثالك في انحاء الوطن.
و تبا للخونة و الغير المتخلقين و الساءبين و السلبيين.
بمزيد من التوفيق.
ان الله يحب العبد القوي. قوي بافكاره و ايجابياته. و الحمد لله.
الله يزيدك مداد على مداد و ديما المغرب و الله اكبر.
تحياتنا لك من القلب الى القلب.
سررت كثيرة بمعرفة أخبارك الجميلة السي عزيز وبالتوفيق.
أظن أنك لم تقرأ الموضوع جيدا. عزيز إعراب المعني يقول هاجر إلى هولندا و عمره 4 سنوات بواسطة التجمع العائلي. يعني ترعرع في هولندة.
أنا بدأت بفرضية "إذا كان السي عزيز هو نفسه الذي عرفته...". كما أن أن السي عزيز اللي في الصورة يشبه صديقي الذي أتكلم عنه.
والله أعلم