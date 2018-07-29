مغربيّان ضمن المشاركين في شبكة قادة المستقبل

هسبريس من الرباط

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن "الفائزين بالمشاركة في شبكة قادة المستقبل بالشبكة الدولية للقادة الناشئين التي تجمع شبانا متميزين من جميع أنحاء العالم، من أجل إبداء آرائهم وأفكارهم في السياسات الدولية العامة، قصد تحقيق تطور وتغيير إيجابي في العالم".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "شابّين مغربيّين فازا بالمشاركة في الشبكة، هما عمر الحياني، عضو في مجلس مدينة الرباط مدير الاستثمار في صندوق استثماري مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المغربية، ويطمح إلى معالجة إشكاليات النقل العمومي بالمدينة عبر حلول بيئية وإيكولوجية مستدامة، وعصام الدين عبائيل، مقاول اجتماعي يغمره طموح تطوير النظام التعليمي المغربي من خلال الابتكار الاجتماعي، ويرنو إلى تحويل المدارس إلى محاور للابتكار الاجتماعي ومختبرات من أجل إيجاد حلول ناجعة للتحديات العديدة التي تواجهها".

وسينضم كل من عمر وعصام الدين، يضيف البلاغ، "إلى خمسين مشاركا من كندا ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك وتونس ونيجيريا وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في زيارة إلى المملكة المتحدة، خلال شهر أكتوبر القادم، حيث سيتحاورون حول القضايا الرئيسية في مجال السياسات الدولية العامة، وذلك في رحاب مجلسي البرلمان البريطاني، وأيضا أمام قادة ملهمين، كما سيتمكّنون من زيارة بعض المؤسّسات العالمية الكبرى في المملكة المتحدة، وسيتعاونون من أجل صياغة توصيات عمليّة ومبتكرة".

وذكر البلاغ أن "اختيار الفائزين جرى من بين أربعة مشاركين وصلوا إلى النهائيات و200 مشارك من جميع أنحاء البلاد، وقد نظم المجلس الثقافي البريطاني، يوم 10 يوليوز، لقاء جمع بين الأربعة المشاركين من تونس والمغرب، قدموا خلاله أفكارهم وحاولوا إقناع لجنة التحكيم من كلا البلدين، ومعها الجمهور الحاضر، بوجهة نظرهم في خمس دقائق خصصت لكل مشارك".

وكان كيران ديفين، المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، قد صرح بأن "الرؤية الدولية هي ضرورية لقادة المستقبل في جميع البلدان لفهم والتغلب على التحديات التي يطرحها عالمنا المتغير، ومن خلال شبكة قادة المستقبل، سنساعد جيلًا جديدًا على فهم تطوير السياسات العملية من خلال وضعهم في اتصال مع قادة اليوم، ومساعدتهم في تطوير المهارات والاتصالات الدولية التي يحتاجونها لإجراء تغيير إيجابي".

يُشار إلى أن "شبكة قادة المستقبل هي برنامج طويل المدى، يضم قادة ناشئين ومتميزين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من جميع أنحاء العالم، ويتم منح أعضاء الشبكة الفرصة لتطوير خبراتهم وإنشاء علاقات هامة واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق تأثير حقيقي".