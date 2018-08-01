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الرئيسية | مغاربة العالم | حقوقيون: "قوات سوريا" تحتجز 19 فتاة مغربية

حقوقيون: "قوات سوريا" تحتجز 19 فتاة مغربية

حقوقيون: "قوات سوريا" تحتجز 19 فتاة مغربية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 غشت 2018 - 12:45

أورد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تابع تطورات تواجد العديد من المغربيات لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف كردي عربي يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم واشنطن، كاشفا وفق مصادر حقوقية مغربية أن تلك القوات سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا لتنظيم "داعش" قسرا بداية يوليوز الماضي، في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية.

وأكد التنظيم الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن 19 فتاة مغربية لازالت لدى قوات سوريا الديمقراطية، حسب مصادر موثوقة لها علاقة بتلك القوات.

والتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تسليم الفتيات المذكورات للحكومة المغربية، مشيرا إلى أن "الجهة المحاورة أكدت وجود اتصالات مع السلطات المغربية عبر أحد الوسطاء من أجل تسليمهن".

وأدانت الرابطة قيام الشبكات الإجرامية بالتغرير بالمغربيات ووضعهن في أيدي الشبكات الإرهابية بسوريا وتعريض حياتهن للخطر وغسيل أدمغتهن، مطالبة الحكومة المغربية بالتعامل بحزم من أجل استرجاع المغربيات المحتجزات بسوريا وكشف الجهات التي جندتهن لصالح الشبكات الإرهابية.

وجدد التنظيم ذاته مناشدته "قوات سوريا الديمقراطية" تسليم النساء المغربيات للسلطات المغربية دون قيد أو شرط، مؤكدا موقفه من الإرهاب، ومعبرا عن أن من حق الدولة المغربية مواجهته والتصدي له وفق مقاربة حقوقية وفي شروط تضمن المحاكمة العادلة والإنسانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أسئلة خطيرة الأربعاء 01 غشت 2018 - 13:10
هذا الخبر يطرح أسئلة خطيرة :

ماذا تعمل هذه الفتيات في سوريا ؟

هل هن مقاتلات ؟

في حالة عودتهن إلى المغرب هل سيمارسن أنشطة إرهابية ؟
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2 - هرو هولاكو الأربعاء 01 غشت 2018 - 13:12
في هاته الحالة اين هي السيدة مليكة مزان التي تدافع عن الأكراد. فما هو موقفها من تسليم مغربيات للاصوليين والمتطرفين من طرف الاكراد كي يعبثوا باجسادهن فأين هي ادا كرامة المغربيات يا سيدتي،
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4
3 - tangerois الأربعاء 01 غشت 2018 - 13:22
Les autorités marocaine ne reconnaissent pas la marocanité des marocains dans les prisons partout dans le monde,des marocaines maltraitées chez les indiens de la péninsule d'Arabie,des marocains morts victimes de racismes,les marocains qui vivent dans la misère noire en Europe...les autorités marocaines reconnaissent seulement les marocains qui ramassent de l'argent pour l'envoyer au bled,la preuve est-ce que le ministre a fait quelque chose pour les travailleuses des champs de fraises !!!?? Mais les soirées pour les investisseurs , les diplômés....
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1
4 - Viva Morrocco الأربعاء 01 غشت 2018 - 13:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . بالفعل ، على الدولة المغربية العمل على إرجاع الفتيات المغربيات المحتجزات لدى التنظيمات الإرهابية المتواجدة بسوريا والتي اختلقتها و حضنتها و رعتها الولايات المتحدة و عملاؤها بما فيهم إسرائيل و تركيا و بعض الدول العربية التي انخدعت بسياسة أمريكا المبنية على مبدإ "" فرق تسد "" و على المخطط الأمريكي الواسع و ا لشامل المعروف بخطة ** الفوضى الخلاقة ** الهادفة أساسا إلى تدمير و تشتيت الأمتين العربية و الإسلامية و اقتتال شعوبها فيما بينها . و لكن هذا الأمر يستوجب كثيرا من الحيطة و الحذر لأنه ، و مما لا شك فيه ، أن من بين تلك الفتيات المغربيات من هن متشبعات و مقتنعات بالفكر المتطرف و هن مدربات على العمل الإرهابي الميداني، ومن غير المستبعد أن يندس بينهن نساء مكلفات بمهام التجسس و القيام بعمليات إرهابية أو على الأقل إنشاء خلايا إرهابية نائمة يتم استعمالها عند الحاجة .
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