24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. سوانِحُ صيفية من طنجة (5.00)

  2. الحمداوي: بوسعيد مجرد "موظف سام".. ومن يحكم لا يُحاسب (5.00)

  3. كنديون يطلقون حملة لمقاطعة منتجات أمريكا (5.00)

  4. قيدومة "الحضرة الشفشاونية" .. أنفاس الحياة وبشائر المقامات (5.00)

  5. المالكي: المغرب يقدر دعم كولومبيا لوحدته الترابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | مهاجرون عرائشيون ينادون بإنقاذ المدينة من الإهمال والتهميش

مهاجرون عرائشيون ينادون بإنقاذ المدينة من الإهمال والتهميش

مهاجرون عرائشيون ينادون بإنقاذ المدينة من الإهمال والتهميش
آسية العمراني*
الأربعاء 08 غشت 2018 - 12:00

بادر عدد من المُهاجرين المغاربة المنحدرين من مدينة العرائش، بإطلاق نداء مُصور مُوجه إلى المسؤولين على التدبير المحلي للمدينة من أجل رد الاعتبار لها لتكون مدينة نموذجية.

وتحدث أبناء مدينة العرائش، في ندائهم، عن المشاكل التي تُعيق التنمية المحلية للمدينة، والتي تواجههم بعد عودتهم من بلاد المهجر؛ ما يضطر الكثير منهم إلى قضاء عطلته في مدن أخرى.

انعدام الأمن، تماطل الإداريين، احتلال الملك العمومي، تلوث الغابات، انعدام أماكن ترفيهية خاصة بالأطفال، بعض مما أجج الغضب في صفوف أبناء الجالية الذين عبروا عن امتعاضهم مما آلت إليه الأوضاع في مدينتهم رغم حبهم لها، قائلين: "أنا عرايشي وكنبغي العرايش، لكننا عندما نعود من العطلة نحس بالملل فيها، وليس فيها أي شيء لأبنائنا".

أحدُ المشاركين في النداء قال: "أفضل الذهاب إلى طنجة والدار البيضاء عوض العرائش"، مُعزيا سبب ذلك إلى الإهمال الذي طال مدينته، مُضيفا: "دْواوْرْ المغرب رجْعوا مدن، والعرائش رجْعتْ كْثرْ من دوار".

نداء الجالية المغربية المنحدرة من مدينة العرائش سجل استياء أبناء المنطقة من الخدمات الضعيفة والمنعدمة؛ وهو ما يجعلُ الكثير منهم خائفا من الاستثمار في مشاريع بمنطقته، لأنه "ليس هناك بنية تحتية"، بحسب أحد المشاركين في النداء، الذي سجل تزايد نفور الشباب من العرائش.

وبالرغمِ من اقتراب اليوم الوطني للمهاجر، الذي يُصادف العاشر من غشت من كل سنة، يجد العرايشيون أنفسهم، يُعيدون المطالب ذاتها من أجل تنمية وتطوير مدينتهم، لكن دون جدوى.

محمد رشيد، أحد المدافعين على فكرة إطلاق النداء، قاطن ببريطانيا، قال إن "الأوضاع بمدينة العرائش مُزرية، ومنذ أن هاجرت سنة 1972 والمنطقة لم تتغير، كلما عدتُ أجد العرائش كما هي، الأزبال في كل مكان، مع انعدام الأمن".

وأضاف محمد، مُتأسفا، في تصريح لهسبريس: "لا يجد أبناؤنا مكانا يلعبون فيه، ويضطرون للذهاب إلى الرباط أو مدينة أخرى"، مشددا على أنهم يتواصلون، في غشت من كل سنة، مع المسؤولين في المدينة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، دون تحقيق أي تغيير.

وشدد المتحدث نفسه على أن الكثير من أبناء مدينة العرائش، الذين يعودون من بريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، وكندا، يرفضون الذهاب إلى مدينة غير مدينتهم التي ينحدرون منها، غير أن انعدام الخدمات والوضعية السيئة للمدينة، تفرض عليهم البحث عن مكان آخر من أجل قضاء العطلة.

جدير بالذكر أن مدينة ليكسوس تتخبط في مشاكل كثيرة؛ منها تزايد السكن العشوائي، واحتلال الملك العمومي الذي يثير حفيظة الساكنة التي تستغرب صمت السلطات إزاء الظاهرة.

*صحفية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Larache 1958 الأربعاء 08 غشت 2018 - 12:25
J’etais ne’ a Larache , Larache est devenu une katastrophe la derniere fois que je l’ai visite’ ca fait 4 ans domage Pour une tres Belle ville atlantique , mes freres est mes seurs depuis 10 ans je passe routes mes vacances a Costa del sol est meme j’ai achete’ mon apparttement a Benalmadena je vous recomondes d’oublier le Maroc pour nous est nos enfants c’est fini je n’ai pas besoin de vous explique’ car je ne trouve pas les paroles tous ce que je peux dire Domage .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - فاطمه الأربعاء 08 غشت 2018 - 12:33
السلام عليكم .. كنت فالعرائش و الله المستعان .. اهمال ما بعده اهمال .. صدمت من وسائل النقل خاصه الحافلات .. و كانها حافلات ايام الاستعمار .. مدينه جميله جدا و اناسها اطيب خلق الله ..
الغابات و الحدائق ..ملوثه و لا نظافه..
الله اشوف من حالكم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.