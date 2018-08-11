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كُتّاب وآراء
مطار محمد الخامس يحتفي باليوم الوطني للمهاجر
شهد مطار محمد الخامس الدوليتنظيم احتفالات بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من شهر غشت من كل سنة.
وعرفت الاحتفالات حضور عامل إقليم النواصر حسن الزيتوني، الذي ينتمي المطار الدولي إلى نفوذه الترابي، مرفوقا بعدد من المسؤولين.
وقد تم خلال هذا الحفل، المنظم من طرف المكتب الوطني للمطارات، استقبال المهاجرين المغاربة بحضور أهازيج شعبية، إضافة إلى توفير معلومات واستشارات في عدة قضايا.
كما قامت سلطات النواصر بإجراء لقاء مع المهاجرين المغاربة، إذ أكد عامل الإقليم أن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر هو محطة للتقييم، وفرصة لصلة الرحم والتواصل عن قرب مع هذه الفئة من المواطنين، ومجال لانخراط أعضاء الجالية ومساهمتهم في أوراش التنمية التي يعرفها المغرب.
وأهاب عامل الإقليم بجميع الفاعلين والمتدخلين في تدبير الشأن العام والمحلي والترابي والإداري بتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى إدماج الجالية في كل القضايا، وجعلها شريكا فاعلا في المشاريع والمخططات التنموية، مع الحرص على ضمان حقوقها الإدارية والاجتماعية والسياسية والثقافية المرتبطة بهويتنا المغربية الأصيلة.