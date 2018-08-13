24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)

  2. زاكورة تئن تحت وطأة العطش .. والساكنة تشرب من "آبار الدواب" (5.00)

  3. رصاص الشرطة الأمريكية يصيب ألف شخص سنويا (5.00)

  4. قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية (5.00)

  5. أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | "جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة

"جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة

"جاستن المغربي" .. مطلوب للعدالة يحير الألمان بابتسامته الغامضة
DW عربية*
الاثنين 13 غشت 2018 - 15:00

الأمر محير بعض الشيء: رجل يبلغ من العمر 38 عاماً يبدو مبتسماً في الصورة التي أخذتها له الشرطة في ماي الماضي. في مثل هذه الظروف قد مالا يدعو إلى الابتسامة؛ هل هو الغرور أم العجز؟

هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط الشرطة الصور للمتهم الألماني من أصل مغربي باعتبار أن ملفه يحفل بالكثير من الجرائم والجنح والتجاوزات، من بينها المخدرات والتعدي على الممتلكات والتسبب بأضرار جسدية وقيادة السيارة دون رخصة وغيرها.

وبلغ مجموع الجرائم والجنح والمخالفات 15 قضية مختلفة، وصدرت أحكام سابقة ضد المعني بالأمر.

وقد نشرت الشرطة، الثلاثاء الماضي، صورة للشخص المعني بعد أن أطلق النار على شخص آخر (28 عاماً) مسبباً له جراحاً خطيرة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" الألمانية فإن العديد من المواطنين تقدموا بالعديد من الأدلة والمعلومات التي قد تساعد بالقبض عليه.

وقد أختفى أثر الجاني، وأحد الشركاء المحتملين، منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة كولونيا، في العشرين من يوليوز الماضي.

وصرحت المتحدثة باسم النيابة العامة في كولونيا، ناتالي نوين، لصحيفة "إكسبرس" تعقيبا على الحادث، بقولها: "نجري التحقيقات في جميع الاتجاهات. ونفحص الآن المعلومات التي وصلتنا من المواطنين بعد نشر الصورة".

وقد علمت الصحيفة الألمانية أن المغربي، الذي يبلغ طوله 170 سنتيمتراً، يسمي نفسه "جاستن المغربي" نظراً لحبه لقبعة المغني الشهير جاستن بيبر.

ويحمل المتهم جاستن الجنسية المغربية، وقد ولد في أحد ضواحي مدينة كولونيا الألمانية، كما أنه من عشاق قيادة الدراجات النارية وينتمي لأحد الأندية المخصصة لهذا الغرض.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبوزة الهضرة الاثنين 13 غشت 2018 - 15:16
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. كثيرون من تعجبك ابتساملتهم وهم أشد الخصام في قلوبهم المرض(الغل والحقد والشحناء والبغضاء). هذا عموما أما عن الماثل في الصورة إن كان مجرما جانحا حقا فتفعيل القانون هو الحل... من أمن العقاب أساء الأدب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - عظماء الاثنين 13 غشت 2018 - 15:22
مفخرة المغرب مزيدا من الانجازات و تتساولون لماذا تزداد شعبية اليمين عام بعد عام يا لمستقبل المانيا الزاهر معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - هههه الاثنين 13 غشت 2018 - 15:26
واش على جنحة الابتسامة الغامضة ولا لا الجنح ال15, واش ممنوع عليه يبتسم ولا اشنو ولا وقيلا الجنح ملفقينها ليه باش ما يضحك, ولاخصو يبين اسنانه باش تكون ابتسامة حقيقية, ياك عندو جنح وا شدوه ومريضنا ما عندو باس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.