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الرئيسية | مغاربة العالم | تضامن واسع مع مهاجرة مغربية انتقدت العنصرية

تضامن واسع مع مهاجرة مغربية انتقدت العنصرية

تضامن واسع مع مهاجرة مغربية انتقدت العنصرية
محمد ناجح*
الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:20

"أنا بحاجة إلى فتح موضوع مهم يخص المهاجرين بهذا البلد (إسبانيا)، بحاجة إلى أن تنصتوا لي ومشاركة هذه التغريدة لتصل إلى الجميع، لأنه لا يمكن لهذه المرأة الاستمرار في استئجار شقتها بعدما حصل"؛ هكذا غردت مغربية مقيمة بإسبانيا تدعى "سندس" على "تويتر"، معبرة عن غضبها واستنكارها للعنصرية التي تعرضت لها؛ لتلقى تفاعلا وتضامنا كبيرا تجاوز 6200 "تغريدة".

لم تكن المهاجرة المغربية تتوقع أن سنوات من العمل والادخار، من أجل متابعة الدراسة في سنة أولى بجامعة مالقا، ستتكسر على صخرة البحث عن الكراء. وتحكي سندس كيف وصلت إلى اتفاق مع امرأة من أجل استئجار شقة، قبل أن تعدل صاحبة الشقة عن قرارها بمجرد دخول والد المهاجرة المغربية على الخط.

وفي تصريحات لمواقع إسبانية محلية، تروي سندس بحسرة كيف كانت متحمسة لإتمام تفاصيل كراء الشقة الموجودة في "أوجينيو غروس"، قبل أن تفاجأ بتراجع صاحبة الشقة عن إتمام وتوقيع عقد الكراء، إذ غيرت رأيها عند رؤية الأب، وتهربت بمبرر أنه سبق كراء الشقة لأشخاص آخرين عن طريق الإنترنت.

بعد ذلك طلبت المهاجرة من إحدى صديقاتها الاتصال بصاحبة الشقة، لتتأكد شكوكها حول أن الشقة لازالت معروضة للكراء، بل أكثر من ذلك، سألت صاحبة الشقة عن هوية المتصلة معبرة: "لقد قدمت قبل قليل مغربية لكراء شقتي وذلك لا يعجبني".

وتضيف سندس: "ما يحز في نفسي هو رؤية الحزن والأسى على وجه أبي..طوال سنوات يتكرر المشهد نفسه..أتخيل كم ستعاني أمي عند تلقيها الخبر".

وحسب مصادر إعلامية فإن عائلة المهاجرة الشابة المستقرة بإسبانيا لأكثر من عشرين سنة عانت حالات كثيرة من العنصرية والتمييز، خصوصا عند محاولة البحث عن الكراء، إلا أنها المرة الأولى التي تعيش سندس تجربة مماثلة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي من المهجر الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:36
اختي عندها الصح ديك الاسبانية راه لمغاربة خسرواينا لوجه فالخارج
تحياتي
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2
2 - مغربي الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:42
يقل مقدار الشخص عندما يخرج من داره و خصوصا المغربي فالاسبان يروننا همجيين متاخرين منتجين للمشاكل نشتمهم ثم نهرب اليهم
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3
3 - driss canarias الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:52
اختي العزيزة المحترمة كيقولك لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم راه فين ما مشيتى كاين هادشي كولشي حاقد على العرب كراهية حسد يشوف بشوفة خايبة قالك حوتة واحدة كاتهنز الشواري حيت حتا العرب ماسهلينش شفارت شراب يبات فالزنقة كيخافو من حقهم اهتي نتي ماتقطعيس لياس وقلبي فالانرنت وربي يسهل عليك هما داين نضرة على العرب كيقولو كيدخل واحد كيصدق ساكنين 10 معليش اختي ربي يسهل عليك حمدي الله لي وقع ليك فسبانيا لوكان راكي كاريا فالمغرب ودخل باك معاك يقولو عاهرة
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0
4 - con claridad الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:53
muy buenas, lo que no entende en este país y todavía Segué el mismo, como que el gobierno español vía las organizaciónes de la sociedad civil tiene muchísimos cargos hacía los emigrantes y los incita a fundirse en la sociedad española con programas dirigidos para lograr un ciudadano casi español, y al final lo rechazan cuando este ultimo pide sus derechos básicos como lo ha pasado a esta chica.
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5 - rachid الأربعاء 15 غشت 2018 - 11:53
لا تلقي اللوم على الإسبان. فالمشكل ليس فيهم بل فينا. خاصة أن الشعب المغربي بالداخل أو الخارج ذو سمعة سيئة. المثل يقول حوتا وحدى تتخنز الشواري. و نحن حدث و لا حرج. المخدرات، التسول، السرقة، العنف، الإغتصاب، الدعارة، .... .
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