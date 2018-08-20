24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البروتينات تساعد على التقليل من الدهون في الكبد
- بوعرفة تسجل رقما قياسيا في خريطة عالمية لدرجات الحرارة
- حفريات للبيع بمنطقة ألنيف تعود إلى عشرات ملايين السنين
- حفريات للبيع بمنطقة ألنيف
- دراسة تربط بين البدانة وارتفاع معدلات ضغط الدم
- "المال مقابل الماستر والدكتوراه" ينسف إصلاح التعليم بالجامعة المغربية - (97)
- جنوب إفريقيا تحشد الدعم لإنقاذ البوليساريو من "الموت السريري" - (72)
- "شنغهاي" يضعُ المغرب خارج تصنيف أفضل 500 جامعة بالعالم - (71)
- التوظيف بالتعاقد يفتح جبهة جديدة بين الحكومة والنقابات التعليمية - (57)
- هكذا تبحث روسيا عن موطئ قدم لتسوية النزاع حول الصحراء - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمة إسبانية تدين طرد مغربية من مركز بمليلية
نددت المنظمة الإسبانية "برودين"، التي تعنى بالدفاع عن قضايا وحقوق المواطنين الأجانب، بقرار طرد مواطنة مغربية وابنها من المركز المخصص للإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية المحتلة.
وقال رئيس المنظمة، خوصي بلاثون، إن إدارة المؤسسة أقدمت على طرد المغربية سكينة، الحامل في شهرها الثامن والمصابة بداء السكري، مضيفا أن القرار ينتهك أحد الحقوق الأساسية للمهاجرين الأجانب في تلقي العناية اللازمة في انتظار البت في طلباتهم.
وأضاف بلاثون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن المعنية بالأمر لم تتلق أي رعاية طبية، رغم أن حالتها الصحية تستدعي المراقبة والمتابعة، مشيرا إلى أن ابنها يعاني هو الآخر من التهاب شعبي حاد منذ أسابيع.
وأكد أن المطرودة لا تتابع علاجها المعتاد الخاص بمرض السكري، رغم أنها سوف تلد في غضون أسبوعين، وتخشى أن تجد نفسها في الشارع بدون أي عناية، مشيرا إلى أنها كانت تقدمت بطلب الحصول على الحماية الدولية، قبل أن تتلقى جوابا بالرفض من قبل السلطات الوصية.
وأوضح رئيس"برودين" أن توفر المعنية بالأمر على الجنسية المغربية يصعب مهمة السماح لها بالعيش داخل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية، المعروف اختصارا بتسمية "CETI"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي قانون تنظيمي يخول لإدارة المؤسسة حق طرد المواطنة المغربية"، وأن "القرار المتخذ في حقها تعسفي".