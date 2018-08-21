مهاجر مغربي ينقذ منزلا من خطر الحريق بإسبانيا

محمد ناجح*

على منوال مامادو غاساما، تمكن محمد الزرودي، وهو مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا، من تسلق منزل من طابقين، ليحول دون أن تلتهمه النيران أمام ذهول الحاضرين.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المهاجر المغربي، الذي يشتغل نادلا بمقهى، لم يتردد في تسلق المنزل، ليتمكن من فتح الباب لمصالح الشرطة المحلية، قبل أن تنتقل مصالح الوقاية المدنية إلى المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن سكان الحي كانوا يتفرجون كيف تنتشر النيران بالطابق الثاني، قبل أن يفاجئ الزرودي الجميع ويتسلق المنزل على طريقة مامادو غاساما، مغامرا بحياته من أجل مساعدة الشرطة المحلية على الدخول.

وكان مهاجر إفريقي يدعى مامادو غاساما خاطر بحياته في باريس من أجل إنقاذ طفل كاد أن يسقط من شرفة شقة، ومنحه الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الجنسية الفرنسية إلى جانب حصوله على وظيفة في فرق النجدة.