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الرئيسية | مغاربة العالم | مهاجر مغربي ينقذ منزلا من خطر الحريق بإسبانيا

مهاجر مغربي ينقذ منزلا من خطر الحريق بإسبانيا

مهاجر مغربي ينقذ منزلا من خطر الحريق بإسبانيا
محمد ناجح*
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 11:15

على منوال مامادو غاساما، تمكن محمد الزرودي، وهو مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا، من تسلق منزل من طابقين، ليحول دون أن تلتهمه النيران أمام ذهول الحاضرين.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المهاجر المغربي، الذي يشتغل نادلا بمقهى، لم يتردد في تسلق المنزل، ليتمكن من فتح الباب لمصالح الشرطة المحلية، قبل أن تنتقل مصالح الوقاية المدنية إلى المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن سكان الحي كانوا يتفرجون كيف تنتشر النيران بالطابق الثاني، قبل أن يفاجئ الزرودي الجميع ويتسلق المنزل على طريقة مامادو غاساما، مغامرا بحياته من أجل مساعدة الشرطة المحلية على الدخول.

وكان مهاجر إفريقي يدعى مامادو غاساما خاطر بحياته في باريس من أجل إنقاذ طفل كاد أن يسقط من شرفة شقة، ومنحه الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الجنسية الفرنسية إلى جانب حصوله على وظيفة في فرق النجدة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد اكادير الثلاثاء 21 غشت 2018 - 11:29
المغاربة مشهود لهم بالمغامرة وفعل الخير،سواء في بلدهم او في بلدان الناس،كل يوم هناك الكثير من الشجعان اغفلتهم الكاميرات
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39
2 - deterte الثلاثاء 21 غشت 2018 - 11:37
سيتم التحقيق معه حول عمليات السرقة والسطو على المنازل والدخول اليها من السطوح والنوافذ التي تمت بالمدن التي كان يسكنها لانه مترس على مثل هذه العمليات ولا يمكن ان يحتج باننا في المغرب نقوم بدلك لان المغاربة يعرفون ان امثاله يسرقون بتلك الطريقة لذلك يضعون سياج حديدي ولو كانت النولفذ في الطابق الخامس
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-56
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