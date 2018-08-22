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الرئيسية | مغاربة العالم | المغاربة يتصدرون "الضمان الاجتماعي" في كتالونيا

المغاربة يتصدرون "الضمان الاجتماعي" في كتالونيا

المغاربة يتصدرون "الضمان الاجتماعي" في كتالونيا
مُتابعة من خالد ملوك
الأربعاء 22 غشت 2018 - 08:55

قالت وزارة الشغل والهجرة بإسبانيا إن عدد المهاجرين الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإقليم كتالونيا حقق ارتفاعا بنسبة 7.41 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن عددهم الإجمالي بلغ 499.924 منخرطا إلى غاية متم الشهر الماضي.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الذي أعدته الوزارة الوصية، فإن المهاجرين المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بالإقليم، والبالغ عددهم 64.482 منخرطا، فيما 32 في المائة من المساهمين الجدد يتحدرون من دول تابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة رومانيا.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن نسبة 67.2 في المائة من المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي ينتمون إلى بلدان لا تنضوي تحت لواء الاتحاد الأوروبي، مع احتلال المغاربة مركز الصدارة، موضحة أن المنخرطين الرومانيين يتصدرون التصنيف على المستوى الأوروبي، خاصة في محافظات مدريد وكتالونيا والأندلس.

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