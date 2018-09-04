إدارة ميناء طنجة المتوسط تعلن "انتهاء الازدحام‎"

هسبريس من الرباط

أعلن ميناء طنجة المتوسط للمسافرين عودة حركة النقل إلى الوضع الطبيعي، بعد أسبوع استثنائي عرف تضاعف عدد العابرين بثلاث مرات بين 27 غشت و2 شتنبر مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وأخبر ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن حركة النقل أصبحت سلسة منذ الأحد 2 شتنبر الجاري على الساعة الثالثة زوالا، وأن مدة العبور المسجلة منذ هذا التاريخ لا تتجاوز الساعتين.

وأوردت الإدارة أن مرحلة العودة من عملية "مرحبا"، التي انطلقت في 5 يونيو إلى غاية 2 شتنبر، عرفت تسجيل الميناء مغادرة 181.962 عربة و678.783 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا يعادل على التوالي 45 في المائة و20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وأضاف البلاغ: "بين 27 غشت و2 شتنبر فقط، سجل ميناء طنجة المتوسط عبور 56.955 عربة و275.139 مسافرا (مقابل 16.641 عربة و90.973 مسافرا خلال 2017)؛ وهو ما يمثل ارتفاعا استثنائيا نسبته على التوالي 190 في المائة، و202 في المائة مقارنة مع سنة 2017".

وشددت إدارة الميناء على أن هذا الأسبوع تميز بمرور عيد الأضحى ونهاية العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مخبرة أنه قد تم تصنيف هذا الأسبوع ضمن الخانة السوداء بقائمة الترميز الخاصة بتوقعات عملية العبور 2018، التي تم نشرها على نطاق واسع لدى مغاربة العالم بأوروبا وذلك عبر وسائل الاتصال ومنذ شهر يناير 2018، كما تم توزيعها داخل الميناء خلال مرحلة الوصول.

وبسبب نفاد التذاكر الذي طال مختلف نقط العبور البحري والبري نحو أوروبا، يقول البلاغ، تمت إعادة توجيه اتجاه السيارات نحو ميناء طنجة المتوسط؛ "الشيء الذي تسبب في ازدحام بالطريق الوطنية رقم 16 المحاذية للميناء، وكذلك على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينة طنجة و ميناء طنجة المتوسط على مدى عدة كيلومترات".

و"قد تم وضع مخطط عاجل بهدف معالجة صفوف الانتظار التي تشكلت خارج الميناء واستيعاب هذا التوافد غير الاعتيادي. كما تم التكفل ومواكبة كافة المسافرين المتواجدين داخل باحات الميناء طيلة ساعات الانتظار (توزيع قنينات الماء، الخبز، تقوية المرافق الصحية، الرعاية الطبية ...)" تورد الادارة، مضيفة أنه بـ"الرغم من التوافد الكثيف على مناطق ما قبل الإركاب، تمت معالجة عملية رسو البواخر في ظروف جيدة، حيث تم تحقيق رقم قياسي في عدد الرحلات البحرية ليوم 29 شتنبر 2018 بـ 48 رحلة، وذلك بالرغم من الطاقة الاستيعابية المحدودة لميناء الجزيرة الخضراء".

وأكدت إدارة ميناء طنجة المتوسط للمسافرين أنه قد تم تفعيل نظام تبادل التذاكر بين شركات الملاحة البحرية سلفا؛ وهو ما مكن من معالجة تدفق السيارات حسب ساعة وصولها إلى الميناء. كما تمت تعبئة كافة المتدخلين في عملية مرحبا، بتنسيق من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و"ذلك على مدار الساعة (24/24) وطيلة هذا الأسبوع، حيث تم بذل كافة الجهود الضرورية لمعالجة هذه الظروف غير الاعتيادية. وستتواصل تدابير عملية مرحبا في مرحلة عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى غاية 15 شتنبر 2018".