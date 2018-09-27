24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تأهل نهضة بركان إلى ربع نهاية كأس العرش
- "شهيدة الهجرة" تحصد التضامن .. وابن عم الملك يدخل على الخط
- قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
- هجوم الأهواز يضعف الحرس الثوري الإيراني
- مديرو التعليم يغلقون هواتف الخدمة في سوس
نجاة شربيكة .. أستاذة تستثمر الألعاب لتحبيب الرياضيات للتلاميذ (5.00)
إجراءات وزارة العدل تشدد الخناق على "مافيات العقار" بالمغرب (5.00)
منعشون عقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعويون يبحثون عن عائلة مغربي توفي بسويسرا
وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية، بتنسيق مع القنصلية المغربية في برن، نداء الى أفرد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا قصد المساعدة في العثور على عائلة المدعو قيد حياته "محمد حسن علي"، الذي توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة.
المتوفى كان من طالبي اللجوء، ويتوفر على الإقامة من صنف (F) الخاصة بطالبي اللجوء السياسي، وافته المنية يوم السبت 22 شتنبر بمستشفى مدينة ديلمو، التي تبعد عن العاصمة برن بحوالي 86 كيلومترا، وتم وضعه جثمانه بمستودع الأموات.
وقامت القنصلية المغربية في برن بمراسلة السلطات المركزية المغربية للقيام بالتحريات اللازمة قصد الاتصال بعائلة المتوفى الذي يحمل اسما مستعارا، للتنسيق معها لنقل جثمان الراحل ليوارى الثرى بمسقط رأسه في سيدي بنور بإقليم الجديدة.