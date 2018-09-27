24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نجاة شربيكة .. أستاذة تستثمر الألعاب لتحبيب الرياضيات للتلاميذ (5.00)

  2. مراهق ينجو من الموت بعد 49 يوماً في البحر (5.00)

  3. ديدان تغزو منازل ومدرسة بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  4. إجراءات وزارة العدل تشدد الخناق على "مافيات العقار" بالمغرب (5.00)

  5. منعشون عقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | جمعويون يبحثون عن عائلة مغربي توفي بسويسرا

جمعويون يبحثون عن عائلة مغربي توفي بسويسرا

جمعويون يبحثون عن عائلة مغربي توفي بسويسرا
الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ
الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:01

وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية، بتنسيق مع القنصلية المغربية في برن، نداء الى أفرد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا قصد المساعدة في العثور على عائلة المدعو قيد حياته "محمد حسن علي"، الذي توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

المتوفى كان من طالبي اللجوء، ويتوفر على الإقامة من صنف (F) الخاصة بطالبي اللجوء السياسي، وافته المنية يوم السبت 22 شتنبر بمستشفى مدينة ديلمو، التي تبعد عن العاصمة برن بحوالي 86 كيلومترا، وتم وضعه جثمانه بمستودع الأموات.

وقامت القنصلية المغربية في برن بمراسلة السلطات المركزية المغربية للقيام بالتحريات اللازمة قصد الاتصال بعائلة المتوفى الذي يحمل اسما مستعارا، للتنسيق معها لنقل جثمان الراحل ليوارى الثرى بمسقط رأسه في سيدي بنور بإقليم الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.