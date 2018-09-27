جمعويون يبحثون عن عائلة مغربي توفي بسويسرا

الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ

وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية، بتنسيق مع القنصلية المغربية في برن، نداء الى أفرد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا قصد المساعدة في العثور على عائلة المدعو قيد حياته "محمد حسن علي"، الذي توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

المتوفى كان من طالبي اللجوء، ويتوفر على الإقامة من صنف (F) الخاصة بطالبي اللجوء السياسي، وافته المنية يوم السبت 22 شتنبر بمستشفى مدينة ديلمو، التي تبعد عن العاصمة برن بحوالي 86 كيلومترا، وتم وضعه جثمانه بمستودع الأموات.

وقامت القنصلية المغربية في برن بمراسلة السلطات المركزية المغربية للقيام بالتحريات اللازمة قصد الاتصال بعائلة المتوفى الذي يحمل اسما مستعارا، للتنسيق معها لنقل جثمان الراحل ليوارى الثرى بمسقط رأسه في سيدي بنور بإقليم الجديدة.