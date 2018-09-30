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الرئيسية | مغاربة العالم | "نزاهة 2018" تجمع الجالية المغربية في كندا

"نزاهة 2018" تجمع الجالية المغربية في كندا

"نزاهة 2018" تجمع الجالية المغربية في كندا
هسبريس من الرباط
السبت 29 شتنبر 2018 - 22:57

نظمت الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا، زوال اليوم بشون دومارس بمنطقة فيوبور وسط مدينة مونتريال، الحفل الفني"نزاهة 2018".

وأحيت هذا الحفل الفني، الذي يندرج ضمن تظاهرة "سنة المغرب فيكندا"، فرقة "فناير" المغربية المعروفة، ومجموعة سلامات الغناوية، والفنان بوشعيب.

ويعتبر هذا الموعد، بحسب المنظمين، "أكبر تجمع للجالية المغربية في أميركا الشمالية، وهو مناسبة للقاء ومد جسور التواصل مع الوطن الأم عبر فقرات فنية مغربية مائة في المائة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كندي سوسي السبت 29 شتنبر 2018 - 23:20
رأي الشخصي اننا في كندا لا نحتاج لمثل هده التجمعات المشبوهة لاننا لا نعرف بكم الفاتورة ولا نستفيد أي شيئ اليس من الافضل ان نناقش حال الشعب وحال البلاد الدي لا يبشر بالخير .
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2 - النفاق السبت 29 شتنبر 2018 - 23:49
اراك الشطيح ا الرديح و كولو عام زين و المغاربة مهجرين معذبين مقموعين. المغاربة و النفاق عملة واحدة.
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3 - Morocco-كلنا حياة الأحد 30 شتنبر 2018 - 00:10
نحن مغاربة كندا ، لا نرحب بكم ..لا اهلا ولا سهلا بكم..كفانا شطيح ورديح وغناء..
أولا لم نحضر هذه المهزلة ولم نسمع عنها حتى، ومن فضلكم لا تأتوا لتتمسخروا علينا، البلد عارف في مستنقع الاحتجاج والفقر ومحاولات الهجرة ،وانتم وامثالكم تحاولون تنويه الشعب، باراكا يجب اعتقال المفسدين والنهوض بالبلاد، باراكاااااا....وباراكااااا
بلدنا المغرب يستحق أن يكون أحسن من فرنسا التي استعمرتنا..عندنا كل مؤهلات النجاح لكننا لا ننجح، لأن السياسيين والفنانين انتهازيين باراكا
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