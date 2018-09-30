"نزاهة 2018" تجمع الجالية المغربية في كندا

هسبريس من الرباط

نظمت الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا، زوال اليوم بشون دومارس بمنطقة فيوبور وسط مدينة مونتريال، الحفل الفني"نزاهة 2018".

وأحيت هذا الحفل الفني، الذي يندرج ضمن تظاهرة "سنة المغرب فيكندا"، فرقة "فناير" المغربية المعروفة، ومجموعة سلامات الغناوية، والفنان بوشعيب.

ويعتبر هذا الموعد، بحسب المنظمين، "أكبر تجمع للجالية المغربية في أميركا الشمالية، وهو مناسبة للقاء ومد جسور التواصل مع الوطن الأم عبر فقرات فنية مغربية مائة في المائة".