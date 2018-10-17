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الرئيسية | مغاربة العالم | وزارة الجالية تطلق برنامجَ عروض مسرحية أمازيغية

وزارة الجالية تطلق برنامجَ عروض مسرحية أمازيغية

وزارة الجالية تطلق برنامجَ عروض مسرحية أمازيغية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 08:39

بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يرتقب أن تطلق الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة برنامجا يروم تقديم 51 عرضا مسرحيا بالأمازيغية بعدد من بلدان الاستقبال، ستقدمها 12 فرقة من مختلف جهات المملكة.

ووفق ورقة تأطيرية صادرة عن الوزارة ذاتها فقد تم التوقيع، في هذا الصدد، على اتفاقية شراكة بين الوزارة والمعهد، "لإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين لدى المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية، سواء بالمغرب أو بالخارج، في مجالات الثقافة والتعابير الأدبية والفنية (الشعر والمسرح والموسيقى والأدب الأمازيغي)".

كما تروم الاتفاقية، وفق المصدر عينِه، "العمل على إدراج البعد الأمازيغي ضمن برامج المراكز الثقافية المغربية التي تحدثها الوزارة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المدرسين لتعليم اللغة الأمازيغية، بتنسيق مع جمعيات مغاربة العالم، وكذا توفير الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الضرورية".

كما تم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمعهد، يعهد إليها تحديد التوجهات الأساسية للعمل المشترك بين الطرفين، والمصادقة على مشاريع البرامج والسهر على تنفيذها وتقييمها.

وبخصوص الفرق المسرحية المنتقاة فهي تمثل مختلف أطياف اللغة الأمازيغية من كل جهات المملكة، إذ ستتميز العروض المسرحية المقترحة بتنوع أشكالها التعبيرية، بين الكوميدي، الدرامي، التاريخي والتجريدي.

وبالإضافة إلى هذه الألوان المسرحية، المتنوعة والمتعددة، تضيف الوثيقة ذاتها، "ارتأت بعض الفرق المسرحية أن تقدم عروضا تنتمي إلى المسرح الفردي أو المونو-دراما، والتي تنبني على المونولوج في تقديم النص المسرحي، وتحكي رؤية الممثل للعالم والشخصيات والذات من خلال استحضار أحداث وشخصيات وأفعال عاشها الراوي، تجمع ما بين المتخيل والواقعي".

وأضافت الوثيقة الصادرة عن الوزارة أنه على الرغم من تنوع الأجناس التعبيرية للمسرح الأمازيغي المقترح، فإن جل العروض المسرحية، التي ستشارك بها الفرق في الجولات المسرحية لفائدة مغاربة العالم، "تسعى إلى تحقيق الهوية والذات الأمازيغيتين، من خلال التعبير عن أمالهما وطموحاتهما وإبراز خصوصيتهما".

هذا، وسيتم الإعلان رسميا عن انطلاق هذا البرنامج من خلال حفل سيحييه ثلة من الفنانين المغاربة يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 بالمركز الدولي للندوات محمد السادس بالصخيرات.

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