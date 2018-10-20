24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  3. تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير (5.00)

  4. هل قتلتَه أم قتلكَ؟ (5.00)

  5. على إثر فجيعة بوقنادل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | أئمّة مغاربة يلتئمون في ندوة تأطيرية بستوكهولم

أئمّة مغاربة يلتئمون في ندوة تأطيرية بستوكهولم

أئمّة مغاربة يلتئمون في ندوة تأطيرية بستوكهولم
هسبريس من الرباط
السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:40

نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، في إطار أنشطته التوعوية والتأطيرية، ندوة بشأن "دور الإمام في نشر ثقافة القيم المشتركة بين الناس"، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

الموعد نجح في استقطاب حضور وازن من الأئمّة ونشطاء المجتمع المدني المستقرين على الخصوص في كل من السويد والدنمارك والنرويج، وإغناء فقرات الموعد بإيجابيات وسلبيات تجاربهم الميدانية.

وقال مسؤولون في مراكز ومساجد إسكندنافية عديدة، بينها مؤسسة الإمام مالك ومسجد الرحمة والفتح ومسجد العرب والمسيرة، إن هذا اللقاء يشكل إغناء للقاءات المراهنة على إعلاء حضور ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بأدوار مفصلية للأئمة.

أما أحمد الهمس، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فقد اعتبر أن ندوة ستوكهولم فرصة للتشخيص واستدعاء توصيات وحلول قادرة على الدفع قدما بالأهداف النبيلة التي يعمل على تحقيقها الأئمّة، سواء في المساجد أو خارجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عادل السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:59
اللهم بارك

اللهم انصر دينك في جميع أقطار العالم

لا اله الا الله محمد رسول الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.