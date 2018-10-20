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كُتّاب وآراء
أئمّة مغاربة يلتئمون في ندوة تأطيرية بستوكهولم
نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، في إطار أنشطته التوعوية والتأطيرية، ندوة بشأن "دور الإمام في نشر ثقافة القيم المشتركة بين الناس"، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
الموعد نجح في استقطاب حضور وازن من الأئمّة ونشطاء المجتمع المدني المستقرين على الخصوص في كل من السويد والدنمارك والنرويج، وإغناء فقرات الموعد بإيجابيات وسلبيات تجاربهم الميدانية.
وقال مسؤولون في مراكز ومساجد إسكندنافية عديدة، بينها مؤسسة الإمام مالك ومسجد الرحمة والفتح ومسجد العرب والمسيرة، إن هذا اللقاء يشكل إغناء للقاءات المراهنة على إعلاء حضور ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بأدوار مفصلية للأئمة.
أما أحمد الهمس، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فقد اعتبر أن ندوة ستوكهولم فرصة للتشخيص واستدعاء توصيات وحلول قادرة على الدفع قدما بالأهداف النبيلة التي يعمل على تحقيقها الأئمّة، سواء في المساجد أو خارجها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اللهم انصر دينك في جميع أقطار العالم
لا اله الا الله محمد رسول الله