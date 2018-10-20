أئمّة مغاربة يلتئمون في ندوة تأطيرية بستوكهولم

هسبريس من الرباط

نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، في إطار أنشطته التوعوية والتأطيرية، ندوة بشأن "دور الإمام في نشر ثقافة القيم المشتركة بين الناس"، بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

الموعد نجح في استقطاب حضور وازن من الأئمّة ونشطاء المجتمع المدني المستقرين على الخصوص في كل من السويد والدنمارك والنرويج، وإغناء فقرات الموعد بإيجابيات وسلبيات تجاربهم الميدانية.

وقال مسؤولون في مراكز ومساجد إسكندنافية عديدة، بينها مؤسسة الإمام مالك ومسجد الرحمة والفتح ومسجد العرب والمسيرة، إن هذا اللقاء يشكل إغناء للقاءات المراهنة على إعلاء حضور ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بأدوار مفصلية للأئمة.

أما أحمد الهمس، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فقد اعتبر أن ندوة ستوكهولم فرصة للتشخيص واستدعاء توصيات وحلول قادرة على الدفع قدما بالأهداف النبيلة التي يعمل على تحقيقها الأئمّة، سواء في المساجد أو خارجها.